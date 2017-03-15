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175 лет назад 2016
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Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Вопрос дня. Три наших клуба в ЛЧ: что это даст России?

В сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут выступать три российских клуба. Эксперты и читатели – о том, что это даст нашему футболу.
15 марта 2017, среда. 19:00. Футбол
>>> Три российских клуба в Лиге чемпионов — это...

Россия поднялась на 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА после того, как все португальские клубы закончили своё выступление в Европе. https://www.championat.com/football/news-2744748-tri-rossijskih-kluba-vystupjat-v-lige-chempionov-v-sezone-201819.html Это значит, что в сезоне-2018/19 от нашей страны в Лиге чемпионов будут выступать три клуба. Мнениями о том, что это даст России, делятся эксперты и читатели «Чемпионата».

Игорь Лебедев, член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ:
– Это большое достижение для нашей страны. Почти каждый год наши команды обыгрывают одного из грандов европейского футбола. Они будут набираться опыта в еврокубках, и их мастерство будет расти.

Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
– Ужесточится борьба в чемпионате России: теперь клубы будут драться не за медали, а за попадание в главный еврокубок. Плюс четвёртое и пятое места дадут возможность выступить в Лиге Европы.
За первые пять мест будет реальная борьба среди восьми команд, плюс, чтобы не занять последние четыре места в чемпионате, будут сражаться минимум пять команд. Проходных матчей почти не останется.

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России:
– Согласен, три команды в Лиге чемпионов усилят конкуренцию в нашем чемпионате. Интрига вырастет, а значит и интерес к турниру у зрителя увеличится — болеть за три клуба всегда приятно. Краха в Лиге чемпионов точно не будет.

Никита Симонян, экс-игрок «Спартака» и первый вице-президент РФС:
– Пока непонятно, будут ли наши три команды в Лиге чемпионов конкурентоспособными. Но появится очень большой стимул – попасть в Лигу чемпионов. Если «Спартак» попадёт в элиту европейских команд, то просто обязан быть готовым к серьёзным матчам. На сегодняшний день состав у «Спартака» готов к сражению в главном еврокубке.

>>> УЕФА. Рейтинг стран

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:
– Это значит, что ещё один клуб получит хорошие бонусы за выступление в Лиге чемпионов, а по нынешним временам, в период безденежья, это немаловажно. Кроме того, возможность воочию увидеть игру лучших европейских клубов создаёт дополнительный стимул для поддержки своего клуба. Это как раз то, что мы называем пропагандой футбола.

Олег Романцев, бывший главный тренер «Спартака»:
– Мы увидим, к чему нам нужно стремиться на фоне игры футболистов лучших клубов Европы. Это здорово. Как бы сыграл «Спартак»? В ЛЧ может любой клуб играть. Вопрос лишь в том, как выступать. Я смогу ответить на этот вопрос только тогда, когда «Спартак» в хорошем состоянии выйдет в Лигу чемпионов.

Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России:
– Это очень важно для престижа нашего футбола в преддверии чемпионата мира. Однако это достижение полностью принадлежит руководителям и игрокам наших ведущих клубов.

Наше мнение


Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:
– Во-первых, главные клубы России получат мощную экономическую «подушку». В некоторых клубах Европы призовые от Лиги чемпионов считаются одной из самых стратегически важных составляющих бюджета, на них строят и трансферную политику, и задачи на сезон («Интер» образца прошлого сезона, переплачивавший за Кондогбия и Йоветича, чтобы попасть в ЛЧ и отбить траты, не даст соврать).


Во-вторых, наш чемпионат должен добавить в престиже и конкуренции. Мы больше говорим о трёх клубах в Лиге чемпионов, но стоит говорить и об увеличении еврокубковой квоты в целом: теперь и 5-е место в РФПЛ даст пропуск в Европу. Если вы взглянете в таблицу Премьер-Лиги, то поймёте, насколько это важно – прямо сейчас на 4-5-е места претендуют сразу семь клубов чемпионата, среди которых «Уфа», «Амкар» и «Терек», не привыкшие к такой борьбе. И если в ЛЧ должны играть три безоговорочно сильнейших клуба чемпионата, то попадание, например, «Уфы» в Лигу Европы – это плюс и лиге, где появилась новая самобытная команда, и клубу, делающему имя на континенте. Один такой клуб уже сделал себе имя.

>>> Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет

Мнение читателей


yuriyk:
– Конкуренцию, может, и усилят, но уровень игры не повысится. Потолок наших клубов – это лига Европы.

dddd1982:
– Хорошо. Пройдут три команды. Но, если я правильно понял, в основной сетке теперь по-любому будет по две команды в группе от той самой первой четвёрки (Испания, Англия, Германия, Италия), что заметно усложнит выход из группы…

spax1979:
– Для РФПЛ три команды в ЛЧ — это несомненный плюс. Конкуренция увеличится — исчезнет болото в середине. Сейчас 10 (!) команд реально претендует на первую тройку.

dioma:
– Ждём интересного чемпионата РФПЛ в следующем сезоне. Борьба за медали будет горячая.

grifonus:
– Всё это здорово, но уровень наших клубов не соответствует уровню игры в ЛЧ. В любом случае, во всём этом вижу только плюсы: больше внимания к ЛЧ, дополнительные доходы у клубов (пример «Ростова»). Кроме того, это очень серьёзный опыт для наших футболистов, которые стремятся играть в сборной и переехать в один из топ-чемпионатов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лига чемпионов — Футбол РФПЛ УЕФА
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