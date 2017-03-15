Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Вопрос дня. Три наших клуба в ЛЧ: что это даст России?

В сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут выступать три российских клуба. Эксперты и читатели – о том, что это даст нашему футболу.