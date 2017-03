Никаких интервью! 5 советов фанатам «Ростова» в поездке в Англию

1. Не шутить на границе

В Марселе английские фанаты забрасывали прохожих пластиковыми бутылками и даже стульями.

2. Не давать интервью британской прессе

3. Не фотографировать фанатов

В Англии даже футболисты становятся заложниками вражды между клубами. Динияра Билялетдинова однажды высадил из такси болельщик «Ливерпуля».

4. Не поддаваться на провокации

5. Не провоцировать

Канал BBC выпустил программу, посвящённую русским хулиганам. Миллионы телезрителей в Англии посмотрели её, и теперь боятся гостей из России.

PS. Не забывать болеть за «Ростов»

Накануне выезда в Ростов многие болельщики «Манчестер Юнайтед», планировавшие поездку в Россию, получили от клуба письмо. Оно стало поводом для статей в The Telegraph и в других изданиях. Речь шла о советах болельщикам. Например, не носить клубную атрибутику и даже просто цвета, которые ассоциируются с клубом. Не выходить на центральные улицы. Держаться поближе к полицейским патрулям и ходить группами.Стоит добавить, что за пару дней до матча на BBC показали фильм о футбольных хулиганах в России. В общем, угроза страшных «русских хулиганов» (в британской прессе ещё часто используют слово thugs – головорезы) действительно многих отпугнула: вместо заявленных 500 англичан приехали около 300. К счастью, в реальности Ростов встретил их не головорезами, а, пивом и пледами фирменного красного цвета «МЮ».Всё это очень мило, и хочется надеяться, что Манчестер окажется таким же гостеприимным городом, как Ростов. Как насчёт, эля «доббер» и небольшого постера с Бухаровым для болельщиков гостей? Но предосторожность не бывает излишней, поэтому мы решили напомнить о реальных историях, которые происходили с болельщиками из России.Используйте их в качестве гида: как не надо себя вести на выезде в Англии. Ещё раз: советы выбраны, исходя из реальных случаев.Вы, конечно, и не собираетесь. Но лучше предупредить: это действительно может иметь последствия. В декабре 2012 года «Спартак» неудачно съездил в гости к «Селтику» в Лиге чемпионов. Проиграл и в итоге занял последнее место в группе. Но эта поездка – настоящий успех по сравнению с приключениями одного из болельщиков, который на въезде в Великобританию зачем-то решил пошутить. Во время паспортного контроля на вопрос о цели визита он не придумал ничего лучше ответа: F**ck the Queen.То ли сотрудники службы безопасности поверили, что он действительно собирается сделать что-то подобное, то ли обиделись – неважно. На этом его путешествие закончилось. Поэтому правило номер один: не шутите, когда проходите паспортный контроль. Совсем. И уж точно воздержитесь от оскорблений королевы Англии. Что интересно: во время матчей на это оскорбление смотрят сквозь пальцы. Во время дерби «старой фирмы» те же слова хором кричат тысячи болельщиков. Но если вы иностранец и только что спустились с трапа самолёта, воздержитесь.Популярный общенациональный канал BBC выпустил программу, посвящённую русским хулиганам. Её долго готовили, выделяли средства на командировку в Россию, собирали материалы, просматривали хроники. В итоге нашли несколько довольно сочных кадров, коллекцию устрашающих слухов, и на этом всё… было бы, если бы русские фанаты не согласились пообщаться с английскими журналистами и любезно не снабдили бы их всей необходимой информацией. После нескольких интервью документальный фильм был готов.Дальнейшая реакция участников интервью была, пожалуй, бесполезной. Один из них пожаловался, что его слова искажены. Также он сообщил, что журналисты сами подсказывали необходимый образ, которому просили соответствовать – например с помощью устрашающих масок «для экшена». Другой болельщик сообщил, что его слова о «путинском спецназе в Марселе» были шуткой. Во время интервью он смеялся, когда говорил о том, что кто-то может верить в эту историю. При монтаже смех вырезали и получился серьёзный месседж: будто хулиганов в России организует лично президент. Вот, хулиганы сами признались журналистам ВВС.Ноту протеста подало посольство России. Фанаты записали видеообращение к англичанам с призывом не бояться приезжать в Россию. Но поздно: фильм ВВС посмотрели миллионы жителей британских островов. Цель – вызвать опасения – достигнута. Один из поклонников «МЮ», который всё же добрался до Ростова сказал, что после фильма он сомневался в том, что стоит ехать – «слишком велик риск».Все попытки повлиять на общественное мнение в Великобритании ПОСЛЕ выхода фильма не имели особого значения. Выход из таких ситуаций всего один — не попадать в них. Не давать интервью и комментариев.Хотя бы с близкого расстояния. На этот счёт есть много историй не только у болельщиков, но и у журналистов. Например, коллегаво время Евро-2016 остался без смартфона. В Лилле он вместе с другими журналистами снимал шествие английских фанатов. В какой-то момент несколько человек подошли к нему. Они взяли смартфон, с силой бросили на землю и стали играть им в футбол. Разбитый гаджет был возвращён владельцу. Колонна фанатов, особенно поющих чанты, – зрелище впечатляющее. Но лучше наблюдать за ним, не привлекая к себе внимания. И издали.Один из участников печально известных боёв в Марселе в интервью рассказывал, что русские болельщики шли по центральной улице под градом из мата, пластиковых бутылок и даже стульев. Так оккупировавшие город поклонники сборной Англии приветствовали соперников. Другая история, тоже из Марселя: британцы заняли проезжую часть улицы, перегородив движение. Машины вынуждены тормозить, и их поливали пивом. Крики F**ck off Russia! были постоянным фоном везде, где играли «три льва». Провокации и оскорбления. В принципе, ничего нового. Всё это объясняется не в последнюю очередь неправдоподобным количеством пива, и не секрет, что у болельщиков с островов на континентальной Европе ужасная репутация. Но есть нюанс: полиция в Англии жёстко пресекает любые драки. Местные отлично это знают, поэтому поддавшись на провокации, гость будет выглядеть агрессивным хулиганом, а хозяин – напуганной жертвой, разве что немного нетрезвой.К болельщикам из России после драк Евро и непрекращающихся публикаций в английской прессе у местных может сложиться особое отношение. Это лишний довод, чтобы не поддаваться на провокации, которые могут стать только началом серьёзных неприятностей, включая раздувание международного скандала. В общем, если коротко: не драться.Этот пункт напрямую связан с предыдущим. Не провоцировать ни местных фанатов, ни полицию. Для начала речь о самом очевидном — об одежде. Не нужно надевать вещи, которые в силу каких-то причин ассоциируются с фанатской агрессией. В Манчестере завтра вечером обещают +10°C, так что искушение одеться легко у кого-то наверняка возникнет. Но лучше воздержаться от любых элементов милитари, чёрных футболок и демонстрации татуированных «рукавов». Всего того, что с помощью СМИ сейчас подаётся как атрибутика футбольных хулиганов исключительно из России.Не нужно петь Boys in Blue и тем более You'll Never Walk Alone. Местные не оценят шутку. Вражда между клубами в Англии иногда влияет не только на болельщиков но и на футболистов.в интервью «Чемпионату» рассказывал, как таксист – болельщик «Ливерпуля» — отказался везти его на базу «Эвертона». Просто высадил из машины.Так что понятие «провокации» может трактоваться местными болельщиками довольно широко. Напомним, что англичане отказались общаться с журналистом «Чемпионата», когда узнали, что он из России . Доставалось даже словакам – просто потому что их флаг похож на флаг России. Так что, возможно, стоит приберечь клубную и национальную атрибутику до стадиона и не показывать по пути к нему.Нужно ли ещё что-то добавлять к этому пункту?