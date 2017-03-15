«Луческу: буду ставить Кокорина, пока не выполнят мои требования»

— Ахаха)))) Да за эту сборную у нас и так вся сборная играет)))))— А ты думал, Жозе, просто так что ли Аршавин кайфовал от английских газонов?— Моуринью не часто встречал игроков, у которых яйца больше, чем у всего «Арсенала».— Вопрос Калачёву от журналистов:— Вам 35 лет, но вы так здорово играете, признайтесь: принимаете какой-то допинг, там бромонтан, мельдоний…— Бердыев, — ответил Тимофей.— «Зенит» объявил о запуске программы «По теплотрассам»!— Ждём «по вагонам» от «Локомотива».— В «ПСЖ» возмущены тем, что вратарь «Барселоны» не позволил реализовать два выхода 1 на 1.— «Ростов» принёс России в текущем сезоне уже 15 очков, «Зенит» – 12, «Краснодар» – 11,5. ЦСКА добавил 7 очков, а «Спартак» – 0,5»Спасибо, красно-белые! Без вас бы ничего не вышло!— 200 косарей в Ж.— Самая дорогая попа российского футбола.— «Газпром» нашёл ещё одно газовое месторождение…— Луческу: Любимая песня? Плачь, плачь, танцуй, танцуй.— 3 декабря 2016 г. Артём Дзюба: «В отличие от „Спартака“, мы не кричим об ошибках судей».— «Зенит»: Кокорин не уходит, он отъезжает на «Бентли».— «И засуньте свои телевизоры себе в файероприемник», — добавил Будогосский!— Данный матч показал: у «Амкара» есть яйца, а у «Зенита» — Нету.— Луческу: я буду ставить Кокорина в основу, пока не выполнят мои требования!— Бесит, когда судья принимает решения в пользу многих, а скидывался ты один! (с)