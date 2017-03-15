«Луческу: буду ставить Кокорина, пока не выполнят мои требования»

Axelinho:
— Ахаха)))) Да за эту сборную у нас и так вся сборная играет)))))
Моуринью: «МЮ» придётся играть на поле «Ростова», если это можно назвать полем
barabashka777:
— А ты думал, Жозе, просто так что ли Аршавин кайфовал от английских газонов?
Моуринью: с Калачёвым после игры высказали друг другу своё уважение и помирились
buffon-and-mandanda:
— Моуринью не часто встречал игроков, у которых яйца больше, чем у всего «Арсенала».
bebeto:
— Вопрос Калачёву от журналистов:
— Вам 35 лет, но вы так здорово играете, признайтесь: принимаете какой-то допинг, там бромонтан, мельдоний…
— Бердыев, — ответил Тимофей.
ЦСКА объявил о запуске программы «По коням!» на клубном канале
fuckoffrfs:
— «Зенит» объявил о запуске программы «По теплотрассам»!
azamatfcm:
— Ждём «по вагонам» от «Локомотива».
«ПСЖ» представил в УЕФА жалобу из восьми пунктов в связи с игрой с «Барселоной»
torchello:
— В «ПСЖ» возмущены тем, что вратарь «Барселоны» не позволил реализовать два выхода 1 на 1.
Три российских клуба выступят в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19
benderloko:
— «Ростов» принёс России в текущем сезоне уже 15 очков, «Зенит» – 12, «Краснодар» – 11,5. ЦСКА добавил 7 очков, а «Спартак» – 0,5»
Спасибо, красно-белые! Без вас бы ничего не вышло!
КДК оштрафовала «Зенит» на 200 тыс. рублей за демонстрацию фанатом пятой точки
amkarperm59:
— 200 косарей в Ж.
ronweasley:
— Самая дорогая попа российского футбола.
vivaitalia88:
— «Газпром» нашёл ещё одно газовое месторождение…
Луческу: отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе
blackjoker:
— Луческу: Любимая песня? Плачь, плачь, танцуй, танцуй.
Дзюба: судья – главный герой матча «Амкар» — «Зенит»
fafaraon:
— 3 декабря 2016 г. Артём Дзюба: «В отличие от „Спартака“, мы не кричим об ошибках судей».
«Зенит»: информация о возможном уходе Кокорина не соответствует действительности
butaforia:
— «Зенит»: Кокорин не уходит, он отъезжает на «Бентли».
Широков: если моё имя упомянуто в докладе Макларена, пусть сам это комментирует
Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»
st-derunets:
— «И засуньте свои телевизоры себе в файероприемник», — добавил Будогосский!
stepposuslupus:
— Данный матч показал: у «Амкара» есть яйца, а у «Зенита» — Нету.
Миллер, Дюков и Луческу встретятся для обсуждения вектора развития «Зенита»
danicis:
— Луческу: я буду ставить Кокорина в основу, пока не выполнят мои требования!
Митрофанов: судейская система в России сейчас получила сигнал — всё позволено
diman19801980:
— Бесит, когда судья принимает решения в пользу многих, а скидывался ты один! (с)