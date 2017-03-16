Вечер в красно-белых тонах. «Атлетико» вышел в 1/4 финала ЛЧ

Так получилось, что первый раунд нынешнего плей-офф Лиги чемпионов отличается синхронностью: то голы залетают в параллельных матчах одновременно, то в один день происходит безумие с хоккейными счетами. В этот вечер всё снова синхронизировалось — на этот раз на том, что после каждого из матчей довольнымиостались команды, игравшие в красно-белых цветах.Многие сравнивали ответную игру «Атлетико» с «Байером» по ненужности со вчерашней ответной встречей в Турине, но она получилась совершенно другой. «Байер», возможно, впервые за долгое время вышел на поле с чётким планом по взлому чужой обороны и придерживался его. 4-2-3-1были настроены под проникающие передачи в зоны между центральным и крайним защитниками на, игрув зоне подбора и частичного прессинга на первой-второй передачах, когда мяч был у одного из центральных защитников «Атлетико». Лучший момент в матче немцы создали как раз после давления на защитников: Брандт убежал один на один не забил, Фолланддважды был заблокирован на добивании (в первом случае Облак невероятным образом успел переместиться), а третье добивание от Чичарито обернулось ударом мимо створа.В тех моментах, когда «Байер» сохранял баланс линий и не задирал Кампля и Баумгартлингера слишком высоко, немцы делали то, что редко удаётся гостям «Кальдерона» — разбивали структуру игры «Атлетико». Однако хрупкость нынешнего «Байера» как раз и объясняется тем, что как только один из опорников или один из крайних защитников не находится на своей позиции при переходе из атаки в оборону, команда получает моменты у своих ворот. На стыке таймов, когда «Байер» попытался надавить, чтобы забить хотя бы один мяч, это было особенно заметно. Самым показательным получился эпизод, когдапервым пасом отрезал восемь немецких игроков (установка на прессинг центральных защитников была нарушена — наказание последовало моментально), и в следующую секундуотправлял забивать— аргентинец справиться с Берндом Лено не сумел.Корреа был самым заметным завершителем атак АТМД, но и Гризманн свои моменты имел и не реализовал. В первом тайме против него блестяще отбился Лено, а после перерыва француз перехитрил не только защитников и Лено, но и самого себя, отправив за спину слишком сложный парашют, который прошёл мимо створа. Оба вратаря заставляли соперников действовать с максимальной выдумкой, и именно благодаря им счёт в матче так и не был открыт.Несмотря на то, что к 80-й минуте счёт заставлял «Байер» забивать ещё целых три раза,не успокаивался до самого финального свистка. В эпизоде, когда Кампль получил возможность пробить после выигранного подбора, аргентинский тренер просто развёл руками в стороны. Симеоне в очередной раз удостоверился, что то, во что он верил все годы в Мадриде, работает на данный момент плохо и со временем не улучшается. Соперники готовы к футболу «Атлетико», и их готовность совпала ещё и с худшими временами для многих игроков команды индивидуально. Того, чего хватило против очень проблемного «Байера» на этой стадии, может быть слишком мало для четвертьфинала. У лучшего в Европе тренера по поиску чужих слабостей не так много дней на то, чтобы устранить слабости собственной команды.