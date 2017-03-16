«Дзюба говорил: “Три лучших игрока мира? Дзюба, Лаудруп, Зидан”»

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Последние три года полузащитник провёл в «Арсенале», где он вместе с тульской легендой Иваном Ершовым и местным воспитанником Александром Денисовым застал ещё Дмитрия Аленичева. Перед матчем с «Зенитом», где сейчас играет бывший партнёр Рыжкова по «Спартаку» Артём Дзюба, полузащитник рассказал, как шутит нынешний капитан питерской команды, что предлагали самому Владиславу «Милан» и «Витесс» и почему ему не удалось остаться в «Спартаке».
«В Дзюбе живёт дух победителя, на тренировках с ним не до шуток»
— Вас звали в «Спартак» два раза. Как это было впервые?
— Селекционеры «Спартака» заметили меня в 2001 году на финальной части всероссийского турнира «Кожаный мяч». Тогда мы с Максом Житневым, сейчас он в «Кубани» играет, забили поровну и после кидали жребий: кому приз лучшего игрока дадут, а кому — бомбардира. Мне достался лучший игрок, но в «Спартак» в итоге пригласили обоих.
— Тогда в «Спартаке» вы надолго не остались. Почему?
— Скучал по дому, по родителям. Было тяжело в 12 лет жить в интернате: в гостинице «Байкал» на одном этаже жили все приезжие. Не выдержал, почти сразу уехал домой в Воронеж. Мне регулярно звонили, звали обратно. Отвечал: «Дайте немного времени». Вскоре наша команда как раз приехала к «Спартаку»: я обыграл вратаря в штрафной, его удалили за фол последней надежды. Забил пенальти — единственный гол в матче — и мне сказали оставаться.
— Во второй раз в Москве было легче?
— В «Спартак» приехал мой земляк Рома Шишкин — помогали друг другу во всём. Вдвоём жили в одной квартире, когда он уже за основу играл, а я ещё за дубль.
— Кто впервые пригласил вас на тренировку с основой?
— Станислав Саламович, который кроме меня позвал ещё Макса Григорьева и Сашу Зотова, когда основа разъехалась по сборным. Странные ощущения были: реально побаивались заходить в раздевалку, старшим футболистам в рот заглядывали. Ещё вчера Титову мячи подавал в «Лужниках», а сегодня уже вместе с ним тренируешься. А сейчас молодёжь немного другая, ничего не боится.
— В 2008-м Черчесов решил отправить в дубль Титова, Калиниченко и Моцарта. Это же при вас было?
— Помню, что после поражения 1:5 от ЦСКА они тренировались с нами. Я очень многому научился у них даже за короткий промежуток времени. Через некоторое время Черчесова сменил и.о. Ледяхов, потом пришёл Лаудруп и регулярно всю молодёжь подтягивал в основу.
— Ваш дебют за «Спартак», ещё при Ледяхове, получился драматичным.
— Мы вели у Нальчика дома 1:0. На 88-й минуте я выходил вместо Саши Павленко с одной мыслью: «Лишь бы мы не пропустили». На второй добавленной нам забивают со штрафного… Я чуть не заплакал, но через две минуты смог отдать голевую на Сашу Прудникова. Фантастические эмоции!
— Игорь Горбатенко рассказывал нам, что Лаудруп на тренировке мог убрать на замахе любого.
— Когда он играл с нами, даже было не сразу понятно, что он тренер. Такие вещи творил: игра в касание, видение поля, удары — глядя на него, понимали, что мало что на самом деле умеем. И относился ко всем одинаково: ветеран или молодой, легионер или россиянин — если ты лучше, то будешь играть. Мне при Лаудрупе было хорошо в «Спартаке», хотя ему самому не везло — было очень много травм в команде.
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— С датчанином вы вышли в основе против «Тоттенхэма» в Кубке УЕФА.
— Тогда Лука Модрич уже был звездой, про Гарета Бэйла ещё никто не знал. Валлиец, кстати, голевую передачу на Хаддлстоуна сделал и похоронил наши шансы выйти из группы. Почти весь матч мы вели 2:0, что нам позволяло пройти дальше, но в концовке прижались к штрафной. Ревущий «Уайт Харт Лейн», подачи во вратарскую — против англичан очень тяжело играть. С другой стороны, очень приятно было видеть семейную атмосферу на стадионе: трибуны заполнены детьми и женщинами, все слаженно болеют, а не как у нас.
— Что ещё поразило в Англии?
— До матча у нас был недельный сбор на базе «Челси». Там очень много полей, десять или даже больше: тренируется и основа, и молодёжь, и школы, даже мы уместились. К сожалению, тренировка главной команды была закрыта для посещения, зато мы сходили на матч «Челси» и «Вест Хэма». Как в сказку попал: Баллак, Лэмпард, Деку, Коул, Анелька.
— В матче с «Тоттенхэмом» дубль сделал главный шутник российского футбола Артём Дзюба.
— Он говорил: «Три лучших футболиста мира? Дзюба, Лаудруп, Зидан!» Постоянно шутил, атмосфера в «Спартаке» тогда вообще было позитивная. Хотя на тренировках с Артёмом было не до смеха — в нём живёт дух победителя, он очень требователен и никогда не хочет проигрывать.
— Почему после Лаудрупа вы перестали играть в «Спартаке»?
— Пришёл Карпин, и на молодых в «Спартаке» перестали делать ставку: в «серебряном» сезоне-2009 я сыграл в четырёх матчах. После этого он объяснил, что игровой практики будет мало и мне лучше уйти в аренду. В тот момент Ледяхов как раз принял «Шинник» и позвал меня к себе.
«Мог подписать контракт к основой «Милана», но в «Спартаке» не отпустили»
— Была информация, что до «Шинника» вы могли перейти в «Милан». Неужели правда?
— Мы на молодёжном турнире обыграли их команду с крупным счётом. Итальянские селекционеры заинтересовались, предложили подписать контракт с основой и играть за дубль. «Спартак» сразу отклонил запрос «Милана» и предложил переподписать контракт. У меня, по сути, и выбора-то не было.
— В Италии вас наградили призом «за лучший стиль игры».
— Это было на другом турнире — имени Франко Галлини, тоже в Италии. Там я играл за спартаковскую школу, и мы обыграли тот же «Милан» со счётом 4:1. А этот приз дали, как мне объяснили, за необычную технику. Самый странный трофей в карьере.
— В итоге из «Спартака» вы окончательно ушли в один из самых странных проектов российского футбола — сочинскую «Жемчужину».
— Сначала всё было хорошо: зарплата без задержек, чартеры, много рекламы… А потом всё резко развалилось. Один раз только президента клуба видел — на трибуне, а так он постоянно с охраной ездил и в раздевалку не заходил. В общем, что случилось с клубом — это тайна, покрытая мраком.
— Затем у вас появился второй шанс оказаться в Европе. Было предложение от «Витесса». Но вы зачем-то выбрали «Волгу».
— С «Витессом» ещё меньше конкретики было, чем с «Миланом». Тогда клубом владели грузины. Они вышли на меня и просто предложили играть за команду, ничего не объяснив ни про переезд, ни про шенген, ни про условия, ни про зарплату… До сих пор не понял, шутка это была или нет, может, кто-то разыграл меня? А Черышев-старший сделал конкретное предложение — и я перешёл в «Волгу». Был вариант и с Бельгией — уже после «Волги». Но тоже не сложилось.
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«Все поддержали Аленичева в решении отправить на матч с ЦСКА дубль»
— В «Арсенале» вы играете уже давно и застали Дмитрия Аленичева в первой лиге. Как он проводил тренировки в Туле?
— Утром — беговая работа с Олегом Саматовым, вечером — технико-тактические действия с Дмитрием Анатольевичем: игра в одно-два касания, квадраты, сближенные ворота. За руку, конечно, не водил, но объяснял предельно ясно — мы понимали все его требования и из-за этого смогли сразу выйти в РФПЛ.
В Премьер-Лиге мы долго раскачивались в первом круге: всё-таки у нас ребята и из второй лиги играли, нужно было время для адаптации. Потом уже обыграли и «Спартак», и «Локомотив», и «Зенит» в Кубке. Для новичка выглядели очень неплохо.
— Команда с Аленичевым много общалась?
— У нас были идеальные отношения, Дмитрий Анатольевич мог говорить не только о футболе. После выходных спрашивал: «Как дети, как семья? Всё ли в порядке со здоровьем?» Ни слова матом, очень интеллигентный человек. Бывало, конечно, что закипал и пихал команде, но только по делу. Ни разу не слышал, чтобы Аленичев хвастался своим прошлым или себя в пример привёл, хоть мы и часто спрашивали его про жизнь и футбол в Португалии. А на тренировках было видно, что это топ-футболист! До сих пор держу связь с Аленичевым, могу спросить при встрече: «Как дела?»
— Все поняли решение Аленичева поехать на матч с ЦСКА дублем?
— Он собрал всю команду и сказал: «Это исключительно моё решение, за которое я в любом случае понесу ответственность». Все мы его поддержали: не слышал никого, кто бы возмущался. У меня такое было впервые в карьере, но Дмитрий Анатольевич посчитал решение лиги несправедливым: «Торпедо» играло с «Зенитом» на огороде, у нас точно поле было не хуже. В день матча мы сыграли товарняк и пошли на наш стадион смотреть игру дубля с ЦСКА по большому экрану. Пришло много тульских болельщиков, даже «армейские» фанаты приехали. Может, не знали, что игру перенесли.
— Помощником у Аленичева был Дмитрий Ананко, с которым они, по слухам, поссорились во время работы в «Спартаке».
— В Туле они жили в одном дворе, часто в баню вместе ходили. В «Арсенале» никакого конфликта не было и в помине.
— В игре «Спартака» при Аленичеве было видно то, что он объяснял в Туле?
— Есть несколько моментов, которые он переносит из команды в команду. Например, в центре поля игрок должен принять мяч и, если никого рядом нет, не отыгрываться назад, а двигаться к чужим воротам. Стенки, забегания — всё, что было в его время, он требовал и от нас, и, наверное, от спартаковцев.
— Каррера сейчас работает «на багаже Аленичева»?
— Вспомните первый матч РФПЛ в этом сезоне: «Спартак» отлично сыграл против нас, забил четыре гола. Потом случился вылет из Лиги Европы и отставка. Но неизвестно, как бы всё сложилось, если бы Аленичев остался. О «багаже» — футболистам каждый тренер что-то после себя оставляет. Каррера, может, добавил команде эмоций, немного изменил атмосферу. «Спартак» сейчас играет здорово. Думаю, Аленичеву самому нравится смотреть на команду.
«Кирьяков — легенда, может сам показать, как открыться или забить гол»
— Почему тульский «Арсенал» так плохо играл в первой части сезона?
— Думаю, много игроков поменялось: мы не сыгрались, не притёрлись друг к другу. Да и моментов было не так много, чтобы забить. Сейчас Кирьяков делает анализ, объясняет нам, где мы играли неправильно. Павлов был мотиватором, а Вячеславыч проводит много теории, разбирает эпизоды. На тренировках сам показывает, как принять мяч, как двигаться, как бить, — видно, что играл на высочайшем уровне. Мы все знаем, что он легенда.
— Что поменялось в Туле с новым руководством?
— Налаживается быт команды: мы летаем чартерами, живём в хороших отелях, вовремя получаем зарплату. Далеко не все команды РФПЛ могут этим похвастаться. Все условия создаются, все претензии по поводу игры можем предъявлять только к себе. Наша цель на оставшуюся часть сезона — остаться в РФПЛ. Если мы её выполним, возможно, уже в следующем году будем решать другие задачи.
— Как отметили первую победу в 2017-м — над «Уралом»?
— У нас давно не было выходных, а после матча Кирьяков дал сразу два дня отдыха. Мы все разъехались к своим семьям, отпраздновав с ними, — думаю, это было лучшим решением.
— Расича с первыми голами в РФПЛ поздравили?
— Решили, что не будем сильно его хвалить, чтобы он забивал ещё больше.
— После «Оренбурга» Кирьяков и Аджоев не скрывали негодования от работы судьи Владимира Сельдякова. В раздевалке что-то обсуждали?
— Мы пересмотрели эпизоды, разобрали свои ошибки. Думаю, нам, игрокам, бессмысленно апеллировать к арбитру, ведь матч уже закончился.
— Кирьяков сказал, что знает, как обыграть «Зенит», но это секрет. С вами уже поделился?
— Мы пока не виделись после выходных. Думаю, расскажет нам об этом на теории.
— «Арсенал» после перерыва играет лучше, вышел из зоны вылета, но вы не играете. Переживаете?
— Это нормальный футбольный процесс. Сейчас спокойно тренируюсь, доказываю, работая на максимуме. Не было игровой практики — отыграл тайм за дубль. Сейчас моя цель — доказать, что достоин выступать в основе и готов воспользоваться шансом в «Арсенале».
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