«Дзюба говорил: “Три лучших игрока мира? Дзюба, Лаудруп, Зидан”»

«В Дзюбе живёт дух победителя, на тренировках с ним не до шуток»

«Мог подписать контракт к основой «Милана», но в «Спартаке» не отпустили»

«Все поддержали Аленичева в решении отправить на матч с ЦСКА дубль»

«Кирьяков — легенда, может сам показать, как открыться или забить гол»

подряд выигрывал два чемпионства со «Спартаком» в турнире дублёров. Он был одним из самых талантливых полузащитников спартаковской молодёжи, при Ледяхове дебютировал в основе голевой передачей, в следующем матче сам забил гол. Но, поиграв недолго в «пионеротряде» Лаудрупа, Рыжков не закрепился в основе «Спартака» и затем объехал почти всю Россию: Новосибирск, Сочи, Ярославль, Нижний Новгород.Последние три года полузащитник провёл в «Арсенале», где он вместе с тульской легендойи местным воспитанникомзастал ещё. Перед матчем с «Зенитом», где сейчас играет бывший партнёр Рыжкова по «Спартаку», полузащитник рассказал, как шутит нынешний капитан питерской команды, что предлагали самому Владиславу «Милан» и «Витесс» и почему ему не удалось остаться в «Спартаке».— Селекционеры «Спартака» заметили меня в 2001 году на финальной части всероссийского турнира «Кожаный мяч». Тогда мы с Максом Житневым, сейчас он в «Кубани» играет, забили поровну и после кидали жребий: кому приз лучшего игрока дадут, а кому — бомбардира. Мне достался лучший игрок, но в «Спартак» в итоге пригласили обоих.— Скучал по дому, по родителям. Было тяжело в 12 лет жить в интернате: в гостинице «Байкал» на одном этаже жили все приезжие. Не выдержал, почти сразу уехал домой в Воронеж. Мне регулярно звонили, звали обратно. Отвечал: «Дайте немного времени». Вскоре наша команда как раз приехала к «Спартаку»: я обыграл вратаря в штрафной, его удалили за фол последней надежды. Забил пенальти — единственный гол в матче — и мне сказали оставаться.— В «Спартак» приехал мой земляк Рома Шишкин — помогали друг другу во всём. Вдвоём жили в однойквартире, когда он уже за основу играл, а я ещё за дубль.— Станислав Саламович, который кроме меня позвал ещё Макса Григорьева и Сашу Зотова, когда основа разъехалась по сборным. Странные ощущения были: реально побаивались заходить в раздевалку, старшим футболистам в рот заглядывали. Ещё вчера Титову мячи подавал в «Лужниках», а сегодня уже вместе с ним тренируешься. А сейчас молодёжь немного другая, ничего не боится.— Помню, что после поражения 1:5 от ЦСКА они тренировались с нами. Я очень многому научился у них даже за короткий промежуток времени. Через некоторое время Черчесова сменил и.о. Ледяхов, потом пришёл Лаудруп и регулярно всю молодёжь подтягивал в основу.— Мы вели у Нальчика дома 1:0. На 88-й минуте я выходил вместо Саши Павленко с одной мыслью: «Лишь бы мы не пропустили». На второй добавленной нам забивают со штрафного… Я чуть не заплакал, но через две минуты смог отдать голевую на Сашу Прудникова. Фантастические эмоции!— Когда он играл с нами, даже было не сразу понятно, что он тренер. Такие вещи творил: игра в касание, видение поля, удары — глядя на него, понимали, что мало что на самом деле умеем. И относился ко всем одинаково: ветеран или молодой, легионер или россиянин — если ты лучше, то будешь играть. Мне при Лаудрупе было хорошо в «Спартаке», хотя ему самому не везло — было очень много травм в команде.— Тогда Лука Модрич уже был звездой, про Гарета Бэйла ещё никто не знал. Валлиец, кстати, голевую передачу на Хаддлстоуна сделал и похоронил наши шансы выйти из группы. Почти весь матч мы вели 2:0, что нам позволяло пройти дальше, но в концовке прижались к штрафной. Ревущий «Уайт Харт Лейн», подачи во вратарскую — против англичан очень тяжело играть. С другой стороны, очень приятно было видеть семейную атмосферу на стадионе: трибуны заполнены детьми и женщинами, все слаженно болеют, а не как у нас.— До матча у нас был недельный сбор на базе «Челси». Там очень много полей, десять или даже больше: тренируется и основа, и молодёжь, и школы, даже мы уместились. К сожалению, тренировка главной команды была закрыта для посещения, зато мы сходили на матч «Челси» и «Вест Хэма». Как в сказку попал: Баллак, Лэмпард, Деку, Коул, Анелька.— Он говорил: «Три лучших футболиста мира? Дзюба, Лаудруп, Зидан!» Постоянно шутил, атмосфера в «Спартаке» тогда вообще было позитивная. Хотя на тренировках с Артёмом было не до смеха — в нём живёт дух победителя, он очень требователен и никогда не хочет проигрывать.— Пришёл Карпин, и на молодых в «Спартаке» перестали делать ставку: в «серебряном» сезоне-2009 я сыграл в четырёх матчах. После этого он объяснил, что игровой практики будет мало и мне лучше уйти в аренду. В тот момент Ледяхов как раз принял «Шинник» и позвал меня к себе.— Мы на молодёжном турнире обыграли их команду с крупным счётом. Итальянские селекционеры заинтересовались, предложили подписать контракт с основой и играть за дубль. «Спартак» сразу отклонил запрос «Милана» и предложил переподписать контракт. У меня, по сути, и выбора-то не было.— Это было на другом турнире — имени Франко Галлини, тоже в Италии. Там я играл за спартаковскую школу, и мы обыграли тот же «Милан» со счётом 4:1. А этот приз дали, как мне объяснили, за необычную технику. Самый странный трофей в карьере.— Сначала всё было хорошо: зарплата без задержек, чартеры, много рекламы… А потом всё резко развалилось. Один раз только президента клуба видел — на трибуне, а так он постоянно с охраной ездил и в раздевалку не заходил. В общем, что случилось с клубом — это тайна, покрытая мраком.— С «Витессом» ещё меньше конкретики было, чем с «Миланом». Тогда клубом владели грузины. Они вышли на меня и просто предложили играть за команду, ничего не объяснив ни про переезд, ни про шенген, ни про условия, ни про зарплату… До сих пор не понял, шутка это была или нет, может, кто-то разыграл меня? А Черышев-старший сделал конкретное предложение — и я перешёл в «Волгу». Был вариант и с Бельгией — уже после «Волги». Но тоже не сложилось.— Утром — беговая работа с Олегом Саматовым, вечером — технико-тактические действия с Дмитрием Анатольевичем: игра в одно-два касания, квадраты, сближенные ворота. За руку, конечно, не водил, но объяснял предельно ясно — мы понимали все его требования и из-за этого смогли сразу выйти в РФПЛ.В Премьер-Лиге мы долго раскачивались в первом круге: всё-таки у нас ребята и из второй лиги играли, нужно было время для адаптации. Потом уже обыграли и «Спартак», и «Локомотив», и «Зенит» в Кубке. Для новичка выглядели очень неплохо.— У нас были идеальные отношения, Дмитрий Анатольевич мог говорить не только о футболе. После выходных спрашивал: «Как дети, как семья? Всё ли в порядке со здоровьем?» Ни слова матом, очень интеллигентный человек. Бывало, конечно, что закипал и пихал команде, но только по делу. Ни разу не слышал, чтобы Аленичев хвастался своим прошлым или себя в пример привёл, хоть мы и часто спрашивали его про жизнь и футбол в Португалии. А на тренировках было видно, что это топ-футболист! До сих пор держу связь с Аленичевым, могу спросить при встрече: «Как дела?»— Он собрал всю команду и сказал: «Это исключительно моё решение, за которое я в любом случае понесу ответственность». Все мы его поддержали: не слышал никого, кто бы возмущался. У меня такое было впервые в карьере, но Дмитрий Анатольевич посчитал решение лиги несправедливым: «Торпедо» играло с «Зенитом» на огороде, у нас точно поле было не хуже. В день матча мы сыграли товарняк и пошли на наш стадион смотреть игру дубля с ЦСКА по большому экрану. Пришло много тульских болельщиков, даже «армейские» фанаты приехали. Может, не знали, что игру перенесли.— В Туле они жили в одном дворе, часто в баню вместе ходили. В «Арсенале» никакого конфликта не было и в помине.— Есть несколько моментов, которые он переносит из команды в команду. Например, в центре поля игрок должен принять мяч и, если никого рядом нет, не отыгрываться назад, а двигаться к чужим воротам. Стенки, забегания — всё, что было в его время, он требовал и от нас, и, наверное, от спартаковцев.— Вспомните первый матч РФПЛ в этом сезоне: «Спартак» отлично сыграл против нас, забил четыре гола. Потом случился вылет из Лиги Европы и отставка. Но неизвестно, как бы всё сложилось, если бы Аленичев остался. О «багаже» — футболистам каждый тренер что-то после себя оставляет. Каррера, может, добавил команде эмоций, немного изменил атмосферу. «Спартак» сейчас играет здорово. Думаю, Аленичеву самому нравится смотреть на команду.— Думаю, много игроков поменялось: мы не сыгрались, не притёрлись друг к другу. Да и моментов было не так много, чтобы забить. Сейчас Кирьяков делает анализ, объясняет нам, где мы играли неправильно. Павлов был мотиватором, а Вячеславыч проводит много теории, разбирает эпизоды. На тренировках сам показывает, как принять мяч, как двигаться, как бить, — видно, что играл на высочайшем уровне. Мы все знаем, что он легенда.— Налаживается быт команды: мы летаем чартерами, живём в хороших отелях, вовремя получаем зарплату. Далеко не все команды РФПЛ могут этим похвастаться. Все условия создаются, все претензии по поводу игры можем предъявлять только к себе. Наша цель на оставшуюся часть сезона — остаться в РФПЛ. Если мы её выполним, возможно, уже в следующем году будем решать другие задачи.— У нас давно не было выходных, а после матча Кирьяков дал сразу два дня отдыха. Мы все разъехались к своим семьям, отпраздновав с ними, — думаю, это было лучшим решением.— Решили, что не будем сильно его хвалить, чтобы он забивал ещё больше.— Мы пересмотрели эпизоды, разобрали свои ошибки. Думаю, нам, игрокам, бессмысленно апеллировать к арбитру, ведь матч уже закончился.— Мы пока не виделись после выходных. Думаю, расскажет нам об этом на теории.— Это нормальный футбольный процесс. Сейчас спокойно тренируюсь, доказываю, работая на максимуме. Не было игровой практики — отыграл тайм за дубль. Сейчас моя цель — доказать, что достоин выступать в основе и готов воспользоваться шансом в «Арсенале».