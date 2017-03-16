Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хосеп Гвардиола
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Конец великой идеи. Что значит поражение Гвардиолы от «Монако»

Тактика, которая приносила трофеи почти 10 лет, больше не работает. Готов ли меняться Гвардиола?
16 марта 2017, четверг. 10:00. Футбол
>>> Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити»

На прошлой неделе у меня неожиданно появилась возможность пообщаться с испанским тренером категории УЕФА Pro. Разговор длился более двух часов, и немалая его часть была посвящена принципам тактики испанского футбола. Он чертил на доске схемы, объяснял, в каком порядке должны следовать тренировки на владение мячом, показывал, какая схема даёт возможность сформировать на поле больше всего треугольников. На основе этого интервью на «Чемпионате» вскоре выйдет серия материалов с советами для тренеров. Но речь о другом.

Все упражнения, которые его методика (типичная для Испании) предлагает молодым футболистам, направлены на контроль мяча. В конце концов я спросил: «Хорошо, но бывают моменты, когда нужно защитить результат или когда соперник давит. Ведь позиционно защищаться тоже нужно уметь, хотя бы защитникам. Разве нет?».

Оказывается, нет. Основная оборонительная роль защитников – как и всех остальных – сводится к тому, чтобы после потери мяча как можно быстрее его вернуть. Меня этот ответ не устроил, тогда он пошутил, что если команда хорошо защищается позиционно, то игроки не захотят отбирать мячи. «Водить защитника за руку и показывать, где он должен находиться, когда нападающий вбегает в штрафную, какую держать дистанцию, – этого мы не делаем. Оставим это итальянцам». Ладно, это можно понять. Любая великая идея не терпит компромиссов. А если вас смущает слово «великая», просто вспомните все испанские триумфы за последние 10 лет. Кубок мира, два выигранных Евро, три выигранных «Барселоной» ЛЧ – вот список побед этой идеи (не включая победы «Реала»).
В Испанском футболе распространена точка зрения, что все футболисты должны уметь контролировать и отбирать мяч. Уметь защищаться необязательно.

Одержимость идеей


Хосеп Гвардиола – один из её авторов и проводников, разумеется, он тоже не терпит компромиссов. Поэтому «Манчестер Сити», как любая другая его команда, не умеет защищаться. Даже не просто «не умеет», это неточное определение. Это «Вест Хэм» не умеет защищаться, хотя очень старается. А «Манчестер Сити» не желает и принципиально отказывается защищаться, даже когда это критически необходимо. Бескомпромиссно не защищается.

Обычно это даёт результат. Ну, если тренер за восемь лет карьеры семь раз выводил свои клубы в полуфинал Лиги чемпионов, то поспорить не получится: результат — аргумент железобетонный. Много сказано о том, как за эти годы футбол адаптировался к идее тотального контроля мяча. Одни команды научились выводить хозяев мяча из зоны комфорта постоянным прессингом, другие достаточно хорошо защищаются позиционно, чтобы рекламировать «автобусы» своей марки. Сама «тики-така» достигла пика и исчезла, уже «Барселона» начала играть через форвардов, а не через полузащитников. «Реал» выиграл две Лиги чемпионов в довольно прагматичном стиле, а сейчас демонстрирует просто образцово циничный футбол (поэтому победы «Реала» в ЛЧ не идут в копилку испанского стиля, это просто другой стиль). Но Гвардиола верен себе до конца.

>>> Смерть «тики-таки» и ещё 5 перемен в «Барселоне» после Гвардиолы

Посмотрите, к чему привела его верность. И насколько адаптировался мир к его идее. Это выглядит поразительно. «Монако» вышел отыгрывать два гола без Фалькао и без основного центрального защитника. Хотя даже с ними класс игроков Леонарду Жардима ниже, чем класс игроков Гвардиолы. И по воротам вот этого «Монако» гости не нанесли ни одного удара за весь первый тайм. Если пересказать основные события матча в хронологическом порядке и без названий команд, может показаться, что явный фаворит без проблем обыграл аутсайдера.
В матче с «Монако» в составе «Манчестер Сити» больше всего владели мячом защитники. Команде Гвардиолы не позволили атаковать.

Как угадать команды по описанию игры?


Смотрите: они сделали результат за полчаса. Потом до конца тайма не позволили даже подойти к своим воротам. Да, минут за 25 до конца матча расслабились, дали андердогу вернуться в игру и пропустили гол. Но уже через пять минут снова забили и спокойно закончили с "+2". Странно звучит, больше похоже на пару «Бавария» — «Майнц» или «Ювентус» — «Дженоа», чем «Монако» — «Ман Сити». Слишком беспомощны были гости в течение 65 первых минут игры и 10 последних.

>>> Фабрика звёзд. «Монако»

Странно ещё и потому, что «Монако», при всех достоинствах, это всё-таки «Монако», а не «Ювентус» или «Атлетико». То есть команда, которая даёт пространство для атаки. Команда с регулярным креном на атакующую треть поля. Чаще всего мячом владели крайние защитники, которые играли очень высоко. У «Сити» чаще всего мячом владела четвёрка защитников. Силва, де Брёйне, Стерлинг, Зане – каждый из них может отдать гениальную передачу, но каждый из них получал мяч реже, чем Санья или Стоунс.

Худшая проблема «Сити» не в том, что им просто не разрешили играть в свой футбол. А в том, что им не разрешил играть в свой футбол «Монако», лишённый главной звезды и ключевого защитника. Вот этот «Монако» 70 минут из 93 играл с позиции силы. Отобрать мяч у хозяев в первом тайме так и не получилось. Получилось после того, как те допустили ошибку, которая до боли знакома французскому футболу, – и начали играть на удержание. Только после этого мы увидели «тот самый» «Сити». А когда «Монако» полез отыгрываться, забил и снова поймал свой темп, мы «Сити» уже не видели. И это очень похоже на первый матч между ними. «МС» был великолепен и просто порвал гостей после того, как они начали защищать счёт и прижались к воротам. При обоюдной борьбе за мяч у англичан мало что получалось.

Быть проще или быть собой


У Гвардиолы достаточно ресурсов – профессиональных, финансовых, личностных – чтобы ещё 10 раз выйти в полуфинал Лиги чемпионов и чтобы поставить на уши АПЛ. Но сейчас кажется, что для этого ему придётся пойти на компромисс. Больше нельзя выиграть, если не умеешь защищаться. Слишком многие уже нашли контраргументы. Срабатывают даже такие банальные, как диагонали в штрафную от Бенжамена Менди. Оставаясь заложником одной идеи, можно быть знаменем, символом, но Арсен Венгер не даст соврать: болельщики со временем от этого устают. Тем более если тратить за лето по 200 млн евро на новых игроков.
Многие команды нашли контраргументы против тотального контроля мяча. Срабатывают все: от высокого прессинга и позиционной низкой защиты до банальных диагоналей Бенжамена Менди.

«Монако» тоже получил урок в этих матчах: нельзя менять тактику, которая приносит успех (сколько уже команд учили этот урок, но так и не выучили!). Но урок «Сити» важнее: нельзя уметь только атаковать. Для побед необходимо делать всё. Вопрос в том, что игроки «Сити» наверняка готовы учиться. С тренером пока сложнее. Его фраза «мы показали великолепный футбол во втором тайме, но забыли про него в первом» свидетельствует о том, что Гвардиола не видит проблем в своей системе. Может, она для него действительно важнее результатов? Но вряд ли руководство «Сити» с этим согласится.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 63
Теги
Манчестер Сити ФК Монако Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
16 марта 2017, четверг
10:59 Тьяго Алькантара может рассмотреть вопрос возвращения в «Барселону»
10:51 Болельщикам рекомендуют прибыть за 3-4 часа до начала матча Россия — Бельгия
10:45 «Челси» на предсезонном сборе в Сингапуре сыграет с «Баварией» и «Интером»
10:33 «Манчестер Юнайтед» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:05
10:30 Манданда опроверг информацию о желании вернуться в «Марсель»
10:22 Ромеу: ничего не знаю об интересе «Барселоны», но мне это льстит
10:13 Украинская Премьер-лига может расшириться до 16 клубов
10:00 «Хайдук» проведёт два матча без зрителей из-за попытки фаната напасть на судью
10:00 «Краснодар» — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00
10:00 Широков:«Ростов» захочет в еврокубки, а для этого надо попасть в пятёрку лидеров
09:56 «Барселона» заинтересовалась Киммихом
09:52 «Монако» отпраздновал выход в четвертьфинал ЛЧ пением в раздевалке
09:43 Бруххаген: для «Гамбурга» вылет из Бундеслиги был бы катастрофой
09:39 Билеты на матч «Реал» — «Барселона» перепродают за $ 20 тыс.
09:38 Насри: Варди обманщик, он хорошо сыграл в моменте с удалением
09:24 Размер штрафа Неймару из-за нарушений при переходе в «Барселону» сокращён
09:15 Вход на матч «Анжи» — «Оренбург» будет свободным
09:05 Кейн может вернуться на поле в дерби с «Арсеналом»
09:00 Монтойя: для флангового защитника Неймар – худший соперник
08:58 Экс-игрок сборной ФРГ не советует Гнабри покидать «Вердер»
08:54 Рафинья Алькантара намерен покинуть «Барселону»
08:30 Рыжков: на тренировках Кирьяков всё показывает и объясняет сам. Он — легенда
08:26 Микколи: «Лестер Сити» был бы наиболее удобным соперником для «Ювентуса»
08:08 Лапорта: новый тренер «Барселоны» должен знать и применять философию Круиффа
08:00 Рыжков: мог подписать контракт с «Миланом», но «Спартак» сразу отклонил запрос
07:54 Крамер не намерен переходить в чемпионат Италии
07:46 Почти половина опрошенных болельщиков не хотят видеть Кейлора Наваса в «Реале»
07:39 Нападающий «Байера» Брандт близок к переходу в «Баварию»
07:37 Хамес: в сборной Колумбии у меня немного больше свободы, чем в «Реале»
07:00 «Боруссия» Д готова разрешить Гросскройцу тренироваться с резервной командой
06:57 Зидан: выигранные титулы быстро остаются в прошлом, и нужно побеждать снова
06:41 Румменигге видит в Саншеше замену Хаби Алонсо
06:23 Беньят: нам всё равно, кто из «Реала» будет играть против нас
06:16 Видео: красивый гол Халка в азиатской Лиге чемпионов
05:44 Видео. Обзор матча «Атлетико» — «Байер» — 0:0
05:41 Видео. Обзор матча «Монако» — «Манчестер Сити» — 3:1
05:32 Зидан: будучи игроком, говорил себе, что никогда не стану тренером
05:23 Три испанских клуба в 5-й раз подряд пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов
02:13 УЕФА признал Мбаппе лучшим игроком матча «Монако» — «Манчестер Сити»
02:11 Жардим: «Монако» был сильнейшим в паре с «Манчестер Сити»
02:06 Облак признан лучшим игроком матча «Атлетико» — «Байер»
01:59 Симеоне: Облак играл потрясающе, но Лено — тоже великий вратарь
01:57 Вице-президент «Монако»: у нас настоящая команда
01:55 Ф. Невилл: «Манчестер Сити» опять не оправдал ожиданий
01:47 Облак: «Атлетико» вновь в четвертьфинале, мы способны на многое
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пройдут ли "Краснодар" и "Ростов" в следующий раунд Лиги Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+