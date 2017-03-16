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175 лет назад 2016
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Гаджи Гажиев
Фото: РИА Новости
Текст: Владислав Гринчик

Гаджиев: «Зениту» надо искать проблемы не в судействе, а в другом

Главный тренер «Амкара» — о накипевшем. Гаджи Гаджиева задели выпады «Зенита», и он решил не молчать.
16 марта 2017, четверг. 12:00. Футбол
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Матч «Амкара» с «Зенитом» вызвал крайне негативную реакцию со стороны гостей. На судейство этого матча кто только не отреагировал – от игроков и тренеров до руководства питерской команды. Теперь — слово другой стороне. А именно – главному тренеру «Амкара» Гаджи Гаджиеву.

— Матч «Амкар» — «Зенит» вызвал волну протеста со стороны гостей. Ваше мнение о судействе в матче?
— «Зенит» — мощный клуб, его административный ресурс позволяет продавливать выгодные для него решения. Так, собственно, ведут себя все элитные клубы, вокруг которых всегда много подобного рода страстей. Даже при событиях, казалось бы, ординарных. Случись подобное у ворот «Зенита», был бы другой разговор. Подумайте: в аналогичных ситуациях — к примеру в матчах с «Уфой», «Краснодаром», «Тереком», «Ростовом», «Рубином», командами с серьёзными амбициями, успешно играющими в турнире РФПЛ, — вы могли бы услышать или увидеть на ТВ картинке хотя бы половину сказанного, показанного?

Можно перечислить массу случаев далёкого и совсем недавнего прошлого, когда судейские ошибки были по-настоящему вопиющими, но это не вызывало такого резонанса, как сейчас.
«Зенит» — мощный клуб, его административный ресурс позволяет продавливать выгодные для него решения.

— Например?
— Когда «Шинник» вылетал из Премьер-Лиги, было признано, что в девяти играх арбитры совершали результативные ошибки против этой команды. Но такой шумихи ведь не было! Или ситуация, когда я руководил «Крыльями»…

— А там что?
— Халк, симулируя, падает за метр до штрафной, а судья назначает пенальти. Не штрафной — это была бы просто судейская ошибка, не вызывающая аллергию, — а пенальти. Пенальти, понимаете?! Слишком, верно? Скажите, могли бы дать аналогичный пенальти в ворота другой команды? Разумеется нет! Этот вопрос я как раз и задал после игры одному из репортёров на флеш-интервью. Ответа не получил. Тоже нормально — молчание ведь знак согласия.

— Вы настроены жёстко.
— Сказанное касается, конечно, не только «Зенита». В пользу любого лидера всегда дают неизмеримо больше свистков. Я считаю, что и сейчас свисток мог бы быть в пользу «Зенита» — если бы арбитры были уверены, что мяч пересёк линию ворот, то обязательно бы засчитали гол. И потом, давайте на всю эту ситуацию посмотрим с другой стороны.

— С какой?
— Я столько лет проработал в футболе, в сборной трудился. Мы всегда болели за своих, за тех, кто представляет нашу страну на международной арене. Это воспитывалось с детства, со школьных лет. Поэтому мне, как это ни покажется кому-то из молодого поколения странным, тоже хочется, чтобы «Зенит» как можно лучше играл. Он наш флагман и регулярно представляет Россию в евротурнирах. Если клубные интересы в каких-то ситуациях нас ещё разделяют, то за нашу сборную вообще болеет вся страна. Питер в своё время подготовил для неё целую плеяду игроков. Но сейчас, к сожалению, ничего подобного нет, хотя за последние 10-12 лет ресурсов для этого он имел значительно больше. Так, может, проблема не в судьях?

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— В чём её видите вы?
— «Зенит» приобрёл огромное количество футболистов и сделал нормальную команду для выступления в российском чемпионате, но он и здесь не сказать чтобы добивался стабильных успехов, а в Европе за последние годы и вовсе не показал ничего.
Питер в своё время подготовил для сборной целую плеяду игроков. Но сейчас, к сожалению, ничего подобного нет.

Сильный «Зенит» нужен не только Питеру – он нужен всему российскому футболу. Он мог бы готовить в сборную более качественных игроков и сам мог бы добиться большего. Когда «Зенит» играет с тем же «Андерлехтом» — за кого болеет страна, за кого болеет тот же «Амкар»? Конечно, мы болеем за «Зенит», тем более что у нас четыре воспитанника питерского футбола. Так что нельзя переводить всё в ту плоскость, в которую в Питере это перевели.

— «Зенит» значительно ухудшил своё положение в борьбе за золото. Вы же можете как футбольный человек понять эти эмоции?
— Понятно, что «Зенит» сильнее «Амкара». Но мы тоже хотим играть в футбол! В Перми, я вас уверяю, люди любят футбол, они болеют за футбол, болеют за свой «Амкар», однако не хотят играть ни в какие закулисные игры, участвовать во всех этих выяснениях отношений. «Амкар» здесь ни при чём, но смотрите, какая складывается ситуация: выступают на одном канале, на втором, на третьем, и нигде не идёт разбор игры. Хорошо, «Зенит» один, два раза создал реальные, повторюсь, реальные возможности для взятия ворот. Но таких, как «Амкар», он не создал – когда Комолов выходил один на один, когда упустил верный момент Йовичич, когда Чума Анене в конце не забил. Почему эти моменты не разбирают? Скажите мне, если бы это был матч «Амкара» с любой другой командой – была бы такая реакция? Конечно нет. Я этим хочу сказать, что «Зениту» надо искать проблемы в другом. Не в судействе.

— Чьи слова из представителей «Зенита» вас особенно огорчили? Дзюбы? Луческу?
— Не могу судить ни тренеров, ни игроков «Зенита», я уважительно отношусь к их способностям играть и тренировать. И их эмоции мне понятны. Эмоции охватывают всех – и Фергюсона, и Моуринью, и наших тренеров это касается. Мы и сами реагируем болезненно — когда, по нашему мнению, арбитры допускали ошибки не в пользу «Амкара». Мы несколько раз выкладывали на своём сайте видео с разбором этих эпизодов. Но заводить под это всю футбольную машину – и федерацию, и РФПЛ, и прессу, заваривать такую кашу… Я не думаю, что от этого выиграет наш российский футбол. Наоборот, он от этого проигрывает. Когда наши топ-клубы здесь играют при судействе явно в поддержку, а потом выходят на международный уровень, где арбитры, как правило, нейтральные, то сами же оказываются к этому не готовыми.
Понятно, что «Зенит» сильнее «Амкара». Но мы тоже хотим играть в футбол!

— Иногда так действительно бывает.
— Я не могу сказать, что детально знаю регламент, но у меня есть понимание, что судьи должны быть независимыми. Если так, то для чего это вмешательство? Арбитры и так подвергаются огромному давлению со всех сторон, и это явно не способствует улучшению качества их работы. Так стоит ли ещё более усиливать это давление?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Амкар ФК Зенит Гаджи Гаджиев Футбольное судейство
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