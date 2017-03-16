«Что главное в танке?!» Как шокировать «Олд Траффорд»

→ Приключения «красных дьяволов» в России
Второй этап премьерного чемпионата России «Торпедо» провело в нижней восьмёрке. Болельщикам «автозаводцев» осень 1992-го запомнилась не рутинной борьбой за девятое место – подвигами в Европе. Чёрно-белые первыми из соотечественников навестили «красных дьяволов» в их логове – и выжили. Нулевая ничья с загадочным русским противником озадачила Манчестер. Поражение по пенальти в Москве – ошарашило…
«С вами теперь на вы надо разговаривать?»
— В Англию на разведку ездил Юрий Золотов, начальник команды, — вспоминает участник обеих встреч с «МЮ» Андрей Талалаев. – Своё выступление перед командой он начал так: «Самое главное – не испугаться». Ну, думаем, сейчас начнёт рассказывать про атаку, давление. А он: «Поют здорово!». Многие тогда, наверное, про себя усмехнулись. У нас тогда разве что на «Петровском» пели. Не по себе стало, когда вышли на «Олд Траффорд» и своими ушами всё это услышали. Психологическое давление – колоссальное! Мы раньше встречались с «Сигмой», «Спартой», но в Манчестере по ощущениям был совсем другой футбол. Иное мировоззрение.
— Но выдержали же.
— Серьёзно готовились! Осознавали, с кем предстоит иметь дело, и тщательно разбирали соперника. Мне пришлось помимо основных функций нападающего ещё и персонально работать с Паллистером на стандартах. У человека рост 193 см при весе 95 кг, а я тогда был не такой грузный, как сейчас (улыбается). Бодаться с ним было непросто. Да там вся команда по именам была грозная – Шмейхель, Хьюз, молодой Гиггз… С волнением не сразу совладали – первый тайм провели зажато. Зато во втором моменты пошли. Разок я, дважды перекинув Паллистера, пробил с левой ноги – жаль, вратарь забрал мяч. В другом эпизоде Афанасьев мог мне отдавать или партнёру, но решил пробить сам. Голкипер и тут справился. При хорошем раскладе могли даже победить. Мне потом друзья отклики тамошней прессы присылали – англичане были, мягко говоря, удивлены.
— Тренер Миронов буквально за месяц до Манчестера принял «Торпедо». Сильно нервничал?
— Жутко! Я с детства дрессировщиком мечтал стать, поэтому всегда обращал внимание на поведение людей. Всех колотило прилично – всё-таки молодая команда. К ответной игре успокоились. Перед «Реалом» уже такого мандража не было.
Я редко комментирую высказывания друзей или футбольных соратников. Но недавно наткнулся на реплику Андрея Канчельскиса – дескать, что мы всё время «МЮ» вспоминаем? А почему не вспоминать? Для нас тогда «Манчестер» грандом был. Как и «Реал». Более старшие ребята – Юра Тишков, Серёга Шустиков, светлая им память, Чугайнов, Ульянов – о предыдущей европейской кампании, о «Севилье» рассказывали. Почему нет?
— Каково в 19 лет выйти против суперклуба на легендарном стадионе?
— Обычно мне всё равно было, против кого играть. Пиетета ни перед кем не испытывал. Отец с мамой так воспитали: не создавай себе кумира. А в Манчестере разволновался: покатое поле, близость трибун, магия имени, ответственность за результат – всё наслоилось. Ну и попросил у доктора Прояева успокоительного за день до матча. Он дал что-то растительное, типа персена. Перед выходом на игру, наоборот, ощутил необходимость взбодриться.
— И?
— Принял таблетку элеутерококка, запил парой чашек кофе. Минуте на 65-й так дурно стало, что попросил замену. Нагрузки были настолько высокие, что просто вырвало за полем! Всё, что выпил, наружу вылезло. У Иванова и его последователей, Золотова, Миронова, не существовало строгого разделения обязанностей – все вместе отрабатывали в обороне и атаке. Но таких энергоёмких матчей в моей жизни было мало. Настолько отдались игре, что половина ребят, наверное, и не помнит, как летели обратно.
— А туда?
— Туда добирались с приключениями. 34-я «тушка», ветроган, облака. А у нас были ребята, которые боялись летать. При посадке так болтало, что некоторые белыми выходили из самолёта…
— Почему в ответном матче не пошли к «точке» — старшие не пустили?
— Я в игре упустил два момента. В одном метров с восьми выше ворот засадил. Сижу на заднице, Шустиков подбегает: «Голова, — кличка у меня такая была. – Как же так?!». Минут 20 до конца оставалось. Забей – и никакого дополнительного времени, пенальти не было бы уже. В то время для «Торпедо» 1:0 было победой. Нас так воспитали – вгрызаться в результат. Поэтому и не пошёл бить пенальти. Какой смысл, если не идёт мяч в ворота? Я эту серию недавно на Кубке ФНЛ вспоминал.
— По поводу?
— Первые два пенальти не забили «Волгарю» — вся скамейка притихла. Я им: «Чего волнуетесь? Мы «Манчестеру» тоже два первых не забили». Заинтересовались: «И как сыграли?». — «Выиграли, конечно!». Иногда такие эпатажные примеры благоприятно на команду влияют.
— Выиграли у «Волгаря»-то?
— Выиграли!
— Как торпедовское начальство за проход «Манчестера» вознаградило?
— Были дополнительные премиальные. Австриец приехал из «Хольстена», вручил музыкальные центры от спонсора. Дефицит по тем временам! А вот страна наш успех особо не заметила. Все победу ЦСКА над «Барселоной» обсуждали. Успех «армейцев» был более глобален – в группу Лиги чемпионов прошли. Помню, приехали в Новогорск на совместный сбор национальной и молодёжной команд. Фазик, Ильшат Файзулин, Димка Карсаков рассказывали, как на «Камп Ноу» забивали. А Черчесов ходил по базе, подтравливал: «С вами теперь на вы надо разговаривать?».
Напутствие «Ростову» от Талалаева
— Что главное в танке? Я думаю, продолжение ростовчане знают. Без Калачёва, Граната и Гацкана должны проявить себя ребята, которые пока не на главных ролях. Мне очень нравятся такие команды, у которых мужское иногда даже значит больше, чем профессиональное. Если они продолжат действовать в этой манере, всё у них будет хорошо. Не так страшен чёрт, как его малюют, – мы это в первом матче увидели.
«Британцы провожали «Ротор» аплодисментами»
Через три года после «Торпедо» на уши «Траффорд» ставил «Ротор». Словно в оправдание за волгоградскую нулёвку команды учинили зажигательное шоу в ответном матче. Со счастливым для гостей концом. Де-юре в следующий раунд Кубка УЕФА гостей вывел меткий выстрел Олега Веретенникова. Ему слово.
— Это же в раздевалке «Олд Траффорд» прозвучал знаменитый афоризм Виктора Прокопенко про танк?
— Перлов Виктора Евгеньевича на сборник хватило бы – цензура, жаль, не всё пропустит. А в Манчестере дело было так. Вернулись с разминки. Володя Геращенко, капитан и самый уважаемый игрок команды, попытался разбегаться, но травма не дала сыграть. Потеря! В раздевалке тишина. Виктор Евгеньевич на нас, притихших, поглядел и выдал: «Что главное в танке? Не обос…ся!». Все рассмеялись и пошли на поле. Напряжение как рукой сняло!
— Пренебрежительного отношения со стороны местных звёзд не чувствовали?
— Нет-нет. По обрывкам сведений, которые до нас долетали, англичане и перед первым матчем «Ротор» изучали, а после ничьей в Волгограде о недооценке тем более не могло быть речи. Хотя команда у «МЮ» была мощная. Гиггз, Бекхэм, Батт выросли в звёзд мирового масштаба. Энди Коул на тот момент был самым дорогим игроком Премьер-Лиги. От «Ротора» никто не ждал положительного результата в Англии, но мы никого не боялись и здорово сыграли, особенно в первом тайме. Быстро переходили из обороны в атаку и даже при счёте 2:0 могли забить ещё. Только в концовке хозяева нас прижали. Отовсюду – будь то фланг или центральный круг – грузили мяч вперёд. Британский футбол пошёл. Ещё и немецкий судья в любой спорной ситуации принимал сторону англичан.
— Особенная аура «Олд Траффорд» — не миф?
— Одна трибуна тогда была закрыта на реконструкцию, но остальные – битком. Когда мы забивали, тишина на стадиона стояла. Но стоило трибунам погнать свою команду вперёд, шум поднялся неимоверный! Ещё больше поразили и порадовали аплодисменты, которыми британские болельщики провожали «Ротор» с поля.
— Последний гол ошибочно записали на Шмейхеля?
— Перебирая домашние архивы, наткнулся на диск с записью игры и внимательно пересмотрел эпизод. Да, Шмейхель пробил в створ, но последнее касание сделал Коул, 100%! Если бы не он, мяч попал бы в Саню Беркетова, стоявшего на линии.
— Что-то осталось на память о знаменитых матчах?
— Билеты с первой игры и несколько снимков. То ли массажист, то ли доктор фотографировал. Майками тогда не принято было меняться.
Фото: Из личного архива Олега Веретенникова
Напутствие «Ростову» от Веретенникова
— «Ростов» и к первой игре был готов, а к ответной тем более хорошо подготовится. Единственное, что беспокоит, это дисквалификации Гацкана и Калачёва, лидеров клуба. Но у команды опытный тренерский штаб, и он способен найти правильный выход из любой ситуации.
«Жаль, пропустили эти голы несчастные!..»
Близкое знакомство с российским футболом Манчестер продолжил в ноябре 2009-го. И снова нервотрёпка: домашняя ничья (3:3) со спасительным для «МЮ» голом на второй компенсированной минуте!
— Перед такими матчами все нервничают, — признаётся Элвир Рахимич. — Думаю, и Слуцкий переживал: первая игра в Европе – и сразу против «МЮ»! Я тоже, сидя на лавочке, волновался за ребят. И в то же время наслаждался зрелищем. Если бы перед игрой предложили ничью – с удовольствием согласились бы. Но когда ведёшь два мяча – аппетиты растут. Жаль, пропустили эти голы несчастные!..
Запомнилась атмосфера. Любой футболист мечтает играть на таких стадионах. Хотя по ауре, энергетике трибун «Олд Траффорд» всё же недотягивает до Глазго. Во время разминки в Шотландии народу на трибунах было немного. Но когда пошли на поле и стадион запел, у меня мурашки по коже побежали. Непередаваемые ощущения!
Напутствие «Ростову» от Рахимича
— Тяжело что-то советовать «Ростову» — у него для этого есть Бердыев, который тщательно разбирает любого соперника. «Ростов» — боевитая команда, знает, как добиваться результата. Пожелаю ему сыграть в свой футбол, на максимуме. Надеюсь, команде хватит сил. Буду болеть всей душой за «Ростов», за российский футбол. И персонально за Кириченко – Кирю нашего…
Фото: Reuters