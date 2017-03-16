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175 лет назад 2016
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Аксель Витсель
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Как Витсель попал в скандал. Новости из Китая, которые вы могли пропустить

Китайцу сократили зарплату за фол на Витселе, Пато поблагодарили за незабитый пенальти, Халк вновь обыграл полкоманды.
16 марта 2017, четверг. 14:30. Футбол

1. Как наступить на ногу Витселю и сократить свою зарплату до 260 долларов


Аксель Витсель – самая обсуждаемая фигура китайской Суперлиги на этой неделе. Экс-полузащитник «Зенита» отметился первым голом за «Тянцзинь Цюанцзянь», который помог команде зацепить ничью в сложнейшем матче с «Шанхай Шэньхуа» Тевеса и Гуарина.


Но самым интересным стал даже не этот гол, а эпизод, случившийся за час до него. Обычная подача углового у ворот «Тянцзиня», игроки толкаются в штрафной… и тут один из самых статусных легионеров Суперлиги Аксель Витсель с криком падает на газон. Арбитр сразу же подскакивает к игроку «Шанхая» Цинь Шену и предъявляет тому красную карточку. В этот момент 30-летний полузащитник, похоже, сломал себе карьеру.


Дело даже не в том, что повтор наглядно показал, что Шен умышленно наступил на ногу Витселя и заслуженно увидел перед собой красный прямоугольник. А в том, что неприметный футболист, о котором в Европе знают разве что какие-нибудь далёкие родственники, попал в политическую молотилку. Цинь Шену выписали штраф в $ 45 тыс., перевели в дубль, сократили зарплату до 260 долларов в месяц, а президент «Шанхай Шэньхуа» «размазал» его в публичном заявлении, заявив, что такое поведение неприемлемо и портит имидж всего китайского футбола.

В Китае развитие национальной лиги и вправду уже больше чем просто популяризация футбола. Здесь зарабатывают большие деньги на телетрансляциях, в том числе и от продаж в Европу, потому подобная выходка Шена в отношении звезды с многомиллионным контрактом – огромный удар по PR-кампании Суперлиги. Таким наказанием руководство Суперлиги наглядно показало, что здесь всячески будут защищать приезжих звёзд.
В Китае развитие национальной лиги и вправду уже больше, чем просто популяризация футбола.

Витсель же через пару минут поднялся на ноги и спокойно продолжил игру, а в концовке встречи забил решающий мяч.

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2. Как поблагодарить Пато за незабитый пенальти


Спустя три минуты после гола Витселя другая звезда из Тянцзиня – Алешандре Пато – мог воссиять на китайском небосклоне. Бразилец взялся пробить пенальти, но реализовать его не сумел. Камера выхватила кучерявого селебрити, чтобы показать, как тот раздосадован, но драматическую сцену испортил футболист «Шанхай Шэньхуа» Сунь Шилинь, обнявший соперника и показавший ему большой палец.


Правда, сам Шунлинь после матча поспешил всех заверить, что это был не троллинг.

«Просто хотел поблагодарить его за промах. Я лично был не согласен с решением арбитра назначить пенальти. Пато тоже был не согласен и намеренно промахнулся. Поэтому я поднял большой палец вверх. Я чувствовал, что обязан поблагодарить его за спортивное мастерство и дух честной игры», — похоже, напарник Цинь Шена умеет учиться на ошибках партнёров.

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Камера выхватила Пато, чтобы показать, как тот раздосадован, но драматическую сцену испортил футболист «Шанхай Шэньхуа» Сунь Шилинь, обнявший соперника и показавший ему большой палец.

3. Как пасует Халк


А вот бывший партнёр Витселя Халк пока попадает исключительно в футбольные хроники. Очередной прекрасный матч бразильца, очередное результативное действие. На этот раз – голевая передача на Лю Венчжуня в игре с «Янбай».


Правда? со стороны всё это смотрится, как будто профессиональный футболист вышел погонять мяч на коробке с местной детворой.

4. Как играет экс-легионер РФПЛ, о котором вы могли забыть


Кстати, одним из героев прошлого тура стал другой экс-легионер из РФПЛ – Диего Тарделли. Помните такого? За «Анжи» бразильский нападающий сыграл считаное количество матчей и вскоре уступил место в основе Самуэлю Это’О. Зато вот в китайской Суперлиге Диего если не звезда, то где-то рядом.

Во втором туре форвард «Шандунь Лунен» забил победный мяч в ворота действующего чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд», затмив играющего с ним в связке экс-форварда сборной Италии Грациано Пелле.

5. Клуб Луиса Фелипе Сколари откажется от легионеров


В «Гуанчжоу», команде Луиса Фелипе Сколари, похоже, грядут серьёзные перемены. В клубе рассказали о планах развития команды: в ближайшие несколько лет здесь полностью откажутся от услуг легионеров. Бразильцы Алан, Паулиньо, младший брат Жуниньо Рикардо Гуларт и многострадальный Джексон Мартинес, не попадающий в состав, будут проданы, а их места займут местные воспитанники. Оптимистичный прогноз. Интересно только, как это отразится на результатах действующего чемпиона.

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6. Кто хочет Ибрагимовича?


Соскучились по горячим слухам из Китая? Зимнее трансферное окно давно закрылось, до летнего ещё далеко, а информация о переезде звёзд появляется раз за разом. По сообщениям английских СМИ, летом один китайский клуб, название которого не сообщается, готов будет сделать Златана Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком планеты.

В общем, в конце сезона перед шведом встанет непростой выбор – продолжить и дальше зажигать в Европе или отправиться покорять Азию и наполнять мешки зелёными купюрами. Многие команды и помимо «Гуанчжоу», похоже, ещё не готовы прекратить сорить деньгами.

7. В Китае откроют академию по модели «Барселоны» за 8,5 млн долларов


В теории примеру «Гуанчжоу» должны будут последовать все представители китайской Суперлиги. Программа развития футбола в стране подразумевает не только приглашение многомиллионных звёзд, но и развитие местной молодёжи. Об этом заявил генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь. По его словам, к 2025 году в Китае должно открыться до 50 тысяч школ с целью увеличения уровня футбола в стране.
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу разразился резонансным заявлением: «Я уверен, что в будущем выпускники академии в Хайнане будут играть за «Барселону».

А в ближайшее время на острове Хайнань будет открыта футбольная академия, работающая по лекалам известной на весь мир «Ла Масии» – инкубатора талантов «Барселоны». Проект оценивается в $ 8,5 млн. А президент каталонцев Хосеп Бартомеу так и вовсе разразился резонансным заявлением: «Я уверен, что в будущем выпускники академии в Хайнане будут играть за «Барселону».

Интересно, что случится раньше – Неймар отправится на заработки в Китай или китайский юноша в связке с бразильцем будет поражать каскадом финтов публику на «Камп Ноу»?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аксель Витсель Алешандре Пато Диего Тарделли Златан Ибрагимович Луис Фелипе Сколари Халк Китайский футбол
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