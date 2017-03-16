«Мостовой был кумиром моего детства». Новый Царь «Сельты»

20 километров от больного футболом Виго – и вы в маленьком 20-тысячном городке Моана на берегу Атлантического океана, откуда родом новый Царь. Ежедневный рацион каждого местного жителя – устрицы, креветки или другие морепродукты. Мама Яго Аспаса, Мария Хесус, до сих пор зарабатывает, вылавливая устриц и продавая их, а много лет назад она делала так не только деньги, но и отношения: однажды за морепродуктами пришёл Куэнка, приехавший в Моану открывать магазин автозапчастей, так и завертелось. На песочном пляже Моаны тренировались все дети семьи Аспасов – Хонатан, выбивший «Спартак» из Кубка УЕФА зимой 2007-го, Урбе, занимавшийся дауншифтингом в испанских низших лигах, Яго и четвёртый сын, Айтор, бегающий в «Гихуэло». Если играли не на песке, то рядом с гаражами или в коридоре квартиры. Мария Хесус делала мячи из газет, сворачивая их клубком и затягивая изолентой, и целых стёкол в доме почти не оставалось.
Катая мяч на песке, Аспас представлял, что он играет за «Сельту», как кумир Виго Александр Мостовой.
Аспас ежедневно катается из Моаны в Виго, привык к такому маршруту уже с 1995-го, когда папа привёз Яго на просмотр в академии «Сельты». На воротах академии – объявление «Просмотр для игроков 1986 года рождения», на глазах Яго слёзы – он был на год младше. Кристобаль Хункаль, дядя Аспаса, поигравший когда-то за «Сельту В», предложил схитрить, Яго попал на тренировку и раскатал всех девятилетних ребят, хотя бегал по синтетике в кедах с плоской подошвой. Малой думал, что не прошёл просмотр, но спустя полчаса после возвращения в Виго в доме Аспасов зазвонил телефон. «Пришлось признаться, что я на год младше, но им было всё равно», – вспоминал Яго. Каждые выходные родителям пришлось разрываться – перед каждой игрой они решали, кто на кого пойдёт смотреть.
Катая мяч на песке, Аспас представлял, что он играет за «Сельту», как кумир Виго Александр Мостовой. «Мостовой был кумиром моего детства, всё моё поколение выросло на его игре», – Яго никогда не скрывал восхищения Царём. Однажды Яго встретил Александра на улице в Виго и попросил автограф, хотя всегда стыдился этого – в его коллекции до недавнего времени были лишь автографы Мостового, Рауля и Фернандо Йерро. Свою любовь к Мостовому Аспас объясняет просто: «Мы ведь оба – злобные гении».
«Он всегда был футболистом не от мира сего», – вспоминал детский тренер Аспаса Хавьер Мате. Взбалмошный и непокорный, Яго ненавидел проигрывать даже в настольных играх своим братьям, что уж говорить про футбол. Он с детства усвоил словарный запас современного игрока – из ругательств, апелляций к судьям, нервных споров. Однажды тренер «Сельты» захотел приструнить Аспаса, сказал: если ты не исправишься, скинем в другую команду. В следующем же матче 16-летний Яго устроил драку на поле. Аспаса отправили в «Рапидо де Бузас», бунтарь дождался матча с «Сельтой» и опять дал жару: схватил красную карточку, а направляясь в раздевалку, начал материть родителей своих бывших товарищей. Правда, потом извинился и вернулся в академию Виго.
За пару месяцев до гола Хонатана Аспаса «Спартаку» 19-летний Яго должен был впервые сыграть в основе «Сельты», да сразу в галисийском дерби с «Депортиво», который Аспас особенно ненавидит – однажды сказал, что никогда не полюбил бы даже девушку из Ла-Коруньи, а сына, болеющего за «Депор», отправил бы жить на устричную ферму. Но поездку на «Риасор» Аспас запорол себе сам, схватив очередную непонятную красную карточку и дисквалификацию. «Я плакал целыми днями из-за пятиминутной глупости», – вспоминал Яго. Зато свой третий матч за главную команду «Сельты» Аспас, как и город, запомнил навсегда.
Если бы не Яго Аспас, «Сельта» сейчас могла бы плавать в Сегунде В – болоте, откуда живым выбираются редко. Перед решающим туром сезона-2008/09 галисийцы шли в зоне вылета, играли с «Алавесом», Аспас присел на скамейку, а после часа унылых нулей Эусебио Сакристан – это он сейчас строит великолепный «Реал Сосьедад» – бросил молодого парня в бой. На 80-й минуте Аспас замкнул подачу Дани Абало – их сладкая парочка разрывала всех в «Сельте В», теперь Абало разрывает соперников болгарского «Лудогорца», – побежал к угловому флагу, проскользил по полю и схватил пушистый микрофон. «Алавес» быстро сравнял счёт, но на 94-й минуте «Сельту» снова спас Аспас. Забил второй мяч, побежал к трибунам в бешеном порыве, праздновал гол с фанатами. 80-миллионные долги и жуткие проблемы были забыты – Виго опьянел, а Аспас стал для города легендой.
Спустя год в «Сельту» прикатил Пако Эррера, отметивший в игроке уличные начала и переведший его на острие атаки – раньше-то он был скорее атакующим полузащитником. На второй сезон их работы галисийцы вернулись в Примеру, а Аспас забил 23 за сезон, так что просить автографы стали уже у него. Ненавистный «Депор» болтался с «Сельтой» в Сегунде, наверх тоже вернулись вместе, Аспас выходил на каждый матч с тройным настроем, но забить никак не мог, а весной 2013-го, уже в Примере, был настолько заряжен, что опять поддался своим инстинктам. Боднул Карлоса Марчену, схватил красную карточку, получил четыре матча отдыха – но болельщики «Сельты» не проклинали его, а встречали овацией на фанатском секторе, куда Яго садился на матчах во время своей дисквалификации.
Яго Аспас дважды пробовал сделать карьеру за пределами родной Галисии. Сначала попал в «Ливерпуль» к Брендану Роджерсу, выдал мощный старт, но когда Луис Суарес вернулся в старт, играть стали Суарес, Старридж и Стерлинг – а Яго оказался на лавке. Ему было тяжело освоиться в Англии: Хонатан Аспас, поначалу помогавший Яго в адаптации к Англии, быстро уехал, в магазинах не было любимых морских креветок и иберийской колбасы, а язык оказался слишком тяжёлым. На английском Аспас постоянно говорил лишь два слова – «Yes» и «Fuck», а журналисты писали, что испанец банально не ориентируется, когда вместо «да» нужно сказать «нет». Свою карьеру в Англии Яго похоронил угловым в решающем матче с «Челси» – вместо классного навеса Аспас сделал точнейший пас на Виллиана и разогнал контратаку на свои ворота.
Однажды Яго позвонил Криштиану Роналду перед матчем «Реала» с «Сельтой»: «Приезжай в гости, поешь нашей рыбы, устриц и мидий, и жизнь снова улыбнётся тебе».
Потом была «Севилья»: Яго Аспас забивал в Кубке Испании и сделал невероятно быстрый хет-трик против «Сабаделя», за четыре минуты, однако постоянно спорил с Унаи Эмери. В атаке «Севильи» играли Бакка и Гамейро, а Аспасу доставались крохи времени – лишь третий вратарь Мариано получал меньше шансов. Оставшись без футбола, Яго стал скаутом «Севильи», он смотрел матчи соперников и готовил для Эмери тактический разбор с рассказом об игроках соперника. Любопытство Аспаса – от его любви к футболу: первым футбольным впечатлением Яго был американский ЧМ-1994 и альбом наклеек, благодаря которому Аспас выучил составы всех команд-участниц, даже Румынии и Саудовской Аравии. С тех пор Яго в курсе всех футбольных дел, он смотрит очень много разного футбола – от АПЛ до Сегунды В.
После таких приключений хотелось только вернуться домой, в «Сельту». Яго ведь сам по себе домашний – оба года без Моаны скучал по родному городку. «Моана – это моя жизнь: в городе я знаю все переходы и светофоры. Мои друзья, кофе, игры в карты с друзьями, прогулки с собакой – это моё. К тому же отец живёт на одной улице со мной», – говорит Аспас. Родные морепродукты, приготовленные мамой, и родные улицы создают для Яго необходимый комфорт. К себе в Моану он приглашает несчастных людей, чтобы прочувствовать счастье, а однажды Яго даже набрал номер Криштиану Роналду перед матчем «Реала» с «Сельтой»: «Приезжай в гости, поешь нашей рыбы, устриц и мидий, и жизнь снова улыбнётся тебе».
Правда, феерическое возвращение Яго Аспаса случилось не благодаря рыбе с устрицами – важнее роль Эдуардо Бериццо, тактического гика, раскрывшего Аспаса с разных сторон. В первый сезон после возвращения домой Яго играл в паре с Нолито, его роль была простой – смещайся за мячом в глубину, а потом жди передач оттуда под скоростной прорыв. Теперь функций Аспаса больше – он сам разгоняет атаки пасами на фланги, а потом сам влетает в центр штрафной площадки, где ему помогает либо Васс (если Яго играет нападающего), либо Гвидетти или Росси, когда испанца задвигают на фланг.
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Полтора года совместной работы с Бериццо сильно раскрутили Аспаса. Его игра помогла «Сельте» дважды подряд победить дома «Барселону», в первый раз – с феноменальным для той сине-гранатовой команды счётом 4:1, вернуться в еврокубки спустя десяток лет забвения и пробиться в 1/8 финала Лиги Европы: без гола Аспаса «Шахтёру» «Сельта» не прошла бы так далеко. Осенью Яго получил от Хулена Лопетеги вызов в сборную Испании, забил в «товарняке» Англии на «Уэмбли», комментаторы ВВС передали в эфире привет болельщикам «Ливерпуля» («Это тот самый Аспас, над которым вы насмехались»), сам Яго после матча получил 150 сообщений, а из раздевалки вышел с двумя футболками: на второй – автографы всех остальных ребят из сборной Испании, вставших в один ряд с Мостовым, Раулем и Йерро. После такого старта в сборной стоит думать о российском чемпионате мира – и если всё получится, то наклейка с фамилией Аспаса тоже заставит кого-то влюбиться в футбол.
Диего Тристан, легенда «Депортиво» начала 2000-х, открыто признаётся, что он больше не лучший нападающий Галисии.
Диего Тристан, легенда «Депортиво» начала 2000-х, открыто признаётся, что он больше не лучший нападающий Галисии, а Александр Мостовой расписывается в похвалах Аспасу. Для коренного галисийца, страстно влюблённого в родной клуб, обе похвалы – космические.
Большей похвалой может стать только памятник на площади перед «Балаидосом».
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