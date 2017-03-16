Сёмин: в атаке со «Спартаком» сыграют Майкон и Ари

Думаю, Миранчук сможет вырасти в большого игрока. Надеюсь, мы будем всё лучше понимать друг друга.

Я вышел всего на метр — не знаю, кто это контролировал, мерил шагами. Это нормальные эмоции тренера, без негатива. Разве я кого-то оскорбил?

Очень жаль, что Измайлов не будет играть в нашей Премьер-Лиге — он ярчайший игрок.

Помимо форварда, который пропустил матч с «Краснодаром» из-за арендного соглашения, в составе «Локо» перед дерби появился ещё один новичок. Ярославу девять лет, он живёт в деревне в Красноярском крае и очень любит помогать людям. Зимой мальчик написал письмо Деду Морозу, в котором пожелал всем соседским детям велосипеды, мячи и игрушки, а себе — ничего.Спустя несколько месяцев Ярослав оказался на базе любимого клуба — «Локомотива». Он успел получить всю необходимую экипировку, поиграть в квадрате с Тарасовым и даже провести пресс-конференцию с главным тренером.Но сначала с журналистами пообщался бывший спартаковец Ари, который появился в пресс-центре в кепке с надписью «AriGoool». Видимо, намекает на то, что забьёт бывшей команде в субботу. Первый вопрос — именно об этом.— Конечно, всегда приятно!— Будь моя воля, я бы сыграл с «Краснодаром». То, как тепло меня встретили в «Локомотиве», очень помогло быстро адаптироваться. Теперь нужно сосредоточиться на очень важной игре со «Спартаком».— Постоянно общаюсь со всеми бразильцами из «Спартака» и с Джано.— Мне важно играть там, где меня любят и мне доверяют. В «Локомотиве» мне всё нравится.— Если будет время.— Это один из самых талантливых игроков России. Он ведёт игру, раздаёт пасы. Думаю, Миранчук сможет вырасти в большого игрока. Надеюсь, мы будем всё лучше понимать друг друга.— Это было в 2010-м, когда я забилв ворота «Локомотива».Рядом с главным тренером «Локомотива» сел маленький Ярослав. Поначалу он немного стеснялся, но затем всё увереннее вёл пресс-конференцию, разрешая журналистам задать его кумиру вопросы.— Одинаково. Мы проиграли всего 15 минут начала второго тайма, но этого хватило, чтобы потерять три очка. После поражений приходится восстанавливать психологическое состояние игроков, но мы с этим справились. Важно, что на дерби будет полный стадион — это поможет нашим футболистам в эмоциональном плане. Да и на матч с «Краснодаром» пришло 10 тысяч человек — в последнее время это очень хороший показатель. Кстати, многие говорят, что судья не назначил пенальти в ворота «Локо». Но никто не написал, что на Игнатьеве был стопроцентный одиннадцатиметровый! Может, это акция какая-то? Сейчас много таких акций: тренер говорит, что тот или этот судья нам не подходит. Мы такими вещами не занимаемся.— Первый раз слышу… Я вышел всего на метр — не знаю, кто это контролировал, мерил шагами. Это нормальные эмоции тренера, без негатива. Разве я кого-то оскорбил?— Посмотрим, как пойдёт дело.— Завтра мы впервые посмотрим на Антона — он проведёт тайм за дубль. Что касается Фарфана, он поздно к нам присоединился и провёл мало тренировок. Я не имею большого представления о нём, чтобы ставить сразу на «Спартак».— Вполне возможно: вернулся Ари, неплохо показал себя Майкон, который, правда, не смог отличиться во время выхода один на один.— неожиданно интересуется болельщик и ведущий Ярослав.— Ари и Майкон, — уверенно ответил Сёмин. — Устраивает?— продолжают журналисты.— Они по праву занимают первое место, потому что показывают самую стабильную игру, за исключением матча в Самаре. Они очень эмоциональны, тем более всегда получают поддержку от болельщиков. Но и у «Спартака» есть слабые стороны.— Если честно, я не сторонник общения с противоположной командой до матча. Переходы между «Спартаком» и «Локомотивом» — это нормально: так было и с Горлуковичем, и с Черчесовым.— Очень жаль, что Измайлов не будет играть в нашей Премьер-Лиге — он ярчайший игрок. Смотрел матч «Краснодара» и «Зенита» — он был лучшим на поле. А вот что с ним случилось, не знаю, не общались с ним уже давно.— Футболисты должны вспоминать, как это было раньше, и настраивать себя. Должны знать и помнить, что значит это дерби для наших болельщиков. А мы им об этом напоминаем.