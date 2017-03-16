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175 лет назад 2016
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Юрий Сёмин
Фото: fclm.ru
Текст: Данила Игнатов

Сёмин: в атаке со «Спартаком» сыграют Майкон и Ари

Перед дерби со «Спартаком» Сёмин говорил об отношениях с Самедовым и Измайловым, а Ари объяснил, почему не жалеет об уходе из «Краснодара».
16 марта 2017, четверг. 18:30. Футбол
Помимо форварда Ари, который пропустил матч с «Краснодаром» из-за арендного соглашения, в составе «Локо» перед дерби появился ещё один новичок. Ярославу девять лет, он живёт в деревне в Красноярском крае и очень любит помогать людям. Зимой мальчик написал письмо Деду Морозу, в котором пожелал всем соседским детям велосипеды, мячи и игрушки, а себе — ничего.

Спустя несколько месяцев Ярослав оказался на базе любимого клуба — «Локомотива». Он успел получить всю необходимую экипировку, поиграть в квадрате с Тарасовым и даже провести пресс-конференцию с главным тренером.
Но сначала с журналистами пообщался бывший спартаковец Ари, который появился в пресс-центре в кепке с надписью «AriGoool». Видимо, намекает на то, что забьёт бывшей команде в субботу. Первый вопрос — именно об этом.

— «Спартаку» забивать особенно приятно?
— Конечно, всегда приятно!

— Вы сыграли всего в двух матчах и пропустили один, но все уже говорят об Ари-зависимости в «Локомотиве». Ожидали, что так быстро станете важной частью команды?
— Будь моя воля, я бы сыграл с «Краснодаром». То, как тепло меня встретили в «Локомотиве», очень помогло быстро адаптироваться. Теперь нужно сосредоточиться на очень важной игре со «Спартаком».

— Поддерживаете связь со спартаковцами?
— Постоянно общаюсь со всеми бразильцами из «Спартака» и с Джано.

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— Вам не было тяжело уходить из «Краснодара», который играет в еврокубках?
— Мне важно играть там, где меня любят и мне доверяют. В «Локомотиве» мне всё нравится.

— Будете ли сегодня смотреть матч «Краснодар» — «Сельта» в Лиге Европы?
— Если будет время.

— В вашей карьере было много классных распасовщиков. Что скажете об Алексее Миранчуке?
— Это один из самых талантливых игроков России. Он ведёт игру, раздаёт пасы. Думаю, Миранчук сможет вырасти в большого игрока. Надеюсь, мы будем всё лучше понимать друг друга.
Думаю, Миранчук сможет вырасти в большого игрока. Надеюсь, мы будем всё лучше понимать друг друга.
— Вспомните самое яркое дерби между «Спартаком» и «Локо» с вашим участием.
— Это было в 2010-м, когда я забил свой первый гол в России в ворота «Локомотива».

Рядом с главным тренером «Локомотива» сел маленький Ярослав. Поначалу он немного стеснялся, но затем всё увереннее вёл пресс-конференцию, разрешая журналистам задать его кумиру вопросы.

— Игра со «Спартаком» для «Локо» важнее, чем проигранный матч с «Краснодаром»?
— Одинаково. Мы проиграли всего 15 минут начала второго тайма, но этого хватило, чтобы потерять три очка. После поражений приходится восстанавливать психологическое состояние игроков, но мы с этим справились. Важно, что на дерби будет полный стадион — это поможет нашим футболистам в эмоциональном плане. Да и на матч с «Краснодаром» пришло 10 тысяч человек — в последнее время это очень хороший показатель. Кстати, многие говорят, что судья не назначил пенальти в ворота «Локо». Но никто не написал, что на Игнатьеве был стопроцентный одиннадцатиметровый! Может, это акция какая-то? Сейчас много таких акций: тренер говорит, что тот или этот судья нам не подходит. Мы такими вещами не занимаемся.

— После матча с «Краснодаром» КДК РФС оштрафовал вас на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны.
— Первый раз слышу… Я вышел всего на метр — не знаю, кто это контролировал, мерил шагами. Это нормальные эмоции тренера, без негатива. Разве я кого-то оскорбил?
Я вышел всего на метр — не знаю, кто это контролировал, мерил шагами. Это нормальные эмоции тренера, без негатива. Разве я кого-то оскорбил?
— Насколько тяжело будет контролировать эмоции в матче со «Спартаком»?
— Посмотрим, как пойдёт дело.

— Готовятся ли к игре Антон Миранчук и Джефферсон Фарфан?
— Завтра мы впервые посмотрим на Антона — он проведёт тайм за дубль. Что касается Фарфана, он поздно к нам присоединился и провёл мало тренировок. Я не имею большого представления о нём, чтобы ставить сразу на «Спартак».

— Есть ли вероятность возвращения к схеме в четыре защитника?
— Вполне возможно: вернулся Ари, неплохо показал себя Майкон, который, правда, не смог отличиться во время выхода один на один.

— А кто сыграет в атаке? — неожиданно интересуется болельщик и ведущий Ярослав.
— Ари и Майкон, — уверенно ответил Сёмин. — Устраивает?

— У «Спартака» большое преимущество в турнирной таблице, но чемпионскую игру команда не показывает, — продолжают журналисты.
— Они по праву занимают первое место, потому что показывают самую стабильную игру, за исключением матча в Самаре. Они очень эмоциональны, тем более всегда получают поддержку от болельщиков. Но и у «Спартака» есть слабые стороны.

— С Самедовым пообщаетесь до или после матча?
— Если честно, я не сторонник общения с противоположной командой до матча. Переходы между «Спартаком» и «Локомотивом» — это нормально: так было и с Горлуковичем, и с Черчесовым.

— Измайлов вчера расторг контракт с «Краснодаром».
— Очень жаль, что Измайлов не будет играть в нашей Премьер-Лиге — он ярчайший игрок. Смотрел матч «Краснодара» и «Зенита» — он был лучшим на поле. А вот что с ним случилось, не знаю, не общались с ним уже давно.
Очень жаль, что Измайлов не будет играть в нашей Премьер-Лиге — он ярчайший игрок.
— В 2000-х противостояние «Локомотива» со «Спартаком» было важнейшим. Сейчас футболисты чувствуют такой же настрой?
— Футболисты должны вспоминать, как это было раньше, и настраивать себя. Должны знать и помнить, что значит это дерби для наших болельщиков. А мы им об этом напоминаем.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Ари — футболист Юрий Сёмин
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