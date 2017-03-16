Из ПФЛ на «Олд Траффорд». Где ещё недавно были Медведев, Терентьев и Киреев

Про «ростовских мужиков» «Чемпионат» рассказывал много и часто. Например, после удивительной победы над «Баварией» в ноябре прошлого года мы вспомнили, какие клубы РФПЛ в своё время отказывались от основных футболистов команды Бердыева.
→ Отверженные. Кто в своё время забраковал победителей «Баварии»
Против «Манчестера» трое из них сыграть не смогут. Сослан Джанаев, Владимир Гранат и Александр Гацкан (все когда-то не подошли московскому «Спартаку») пропускают матч по разным причинам, но всё равно полетели в Англию, чтобы поддержать своих одноклубников. Не сыграет и дисквалифицированный Тимофей «ростовский Гиггз» Калачёв, сделавший в первом матче голевую передачу на Александра Бухарова и больше всех запомнившийся главному тренеру «МЮ» Жозе Моуринью.
→ Моуринью: Калачёв — отличный футболист с большим сердцем
Как рассказал после матча с «Тереком» номинальный главный тренер «Ростова» Иван Данильянц, вместо этих футболистов на поле «Олд Траффорд» выйдут Никита Медведев, Денис Терентьев и Игорь Киреев. Самое время рассказать, где Бердыев нашёл этих игроков.
Никита Медведев
До Бердыева: основной голкипер «Зенита-Ижевск» из ПФЛ
Помощник Бердыева Виталий Кафанов уже вырастил в «Ростове» одного вратаря для сборной. Сослан Джанаев до работы с тренером считался одним из главных неудачников в РФПЛ, но за год превратился в сильного и уверенного голкипера. К сожалению, зимой основный вратарь «Ростова» помочь своей команде не может из-за серьёзных проблем с коленом. Заменять Джанаева пришлось молодому футболисту Никите Медведеву.
22-летний вратарь пришёл в «Ростов» из маленького клуба второго дивизиона «Зенит-Ижевск». В своей родной команде Медведев уже в таком возрасте был лидером, протащившим местный «Зенит» в 1/16 Кубка России — главное достижение ижевского клуба за всю историю. Дойти до 1/8 Медведеву помешал форвард «Краснодара» Фёдор Смолов, забив единственный гол в матче.
Сейчас у серебряного призёра РФПЛ уже неплохое резюме: сухие матчи с «Зенитом» и «Спартой» и невероятно уверенная игра против «МЮ». А звучной фамилией юного голкипера можно напугать даже Ибрагимовича.
Никита Медведев, 22 года→ Играй, как «Челси». Что «Ростов» может узнать из поражения «МЮ»
Вратарь
Дебют: за «Зенит-Ижевск» в ПФЛ в 2013 году
Когда пришёл в «Ростов»: в 2016 году
Как оказался в составе: из-за травмы Джанаева
Вратарь
Дебют: за «Зенит-Ижевск» в ПФЛ в 2013 году
Когда пришёл в «Ростов»: в 2016 году
Как оказался в составе: из-за травмы Джанаева
Никита Медведев
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"
Денис Терентьев
До Бердыева: играл в ФНЛ за «Томь» и «Зенит-2»
У крайнего защитника был шанс показать себя в Европе ещё шесть лет назад — тогда «Зенит» внёс его в заявку на Лигу чемпионов. В 2011-м Терентьев считался одним из самых талантливых футболистов дубля, Лучано Спаллетти регулярно брал защитника на сборы и наигрывал с основой.
Но в 2013-м «Зенит» приобрёл Ансальди и Смольникова, а собственный воспитанник оказался клубу не нужен. «Молодым питерским футболистам не оказывается должного доверия, «Зенит» не проявляет необходимой заинтересованности. Все понимают, что тренер не станет рисковать и выпускать на поле молодого игрока, когда в его распоряжении есть более подготовленный, опытный, сформировавшийся иностранный футболист», — рассказывал уже после перехода в «Ростов» Терентьев.
Денис Терентьев, 24 годаПолучая игровую практику во второй команде «Зенита» и в «Томи», защитник окончательно покинул родной город только перед началом прошлого сезона. Вряд ли Терентьев мог представить, что через год он финиширует выше бывшей команды и наденет на себя серебряную медаль, а затем будет играть против Мхитаряна на полном «Олд Траффорд».
Правый/левый защитник
Дебют: за «Зенит» в РФПЛ в 2012 году
Когда пришёл в «Ростов»: в 2015 году
Как оказался в составе: выигрывал конкуренцию, с уходом Маргасова стал играть чаще
Правый/левый защитник
Дебют: за «Зенит» в РФПЛ в 2012 году
Когда пришёл в «Ростов»: в 2015 году
Как оказался в составе: выигрывал конкуренцию, с уходом Маргасова стал играть чаще
→ Никаких интервью! 5 советов фанатам «Ростова» в поездке в Англию
Денис Терентьев
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"
Игорь Киреев
До Бердыева: был не нужен «Спартаку» и «Ростову»
Игорь Киреев играл в дубле «Спартака», когда эта команда обыгрывала всех. «Мы выигрывали вообще все матчи, а если на заграничных турнир вдруг случалась ничья, чуть не плакали от расстройства», — вспоминал полузащитник. Но закрепиться в основе «Спартака» Кирееву не удалось: дебютный матч против «Динамо», когда Игорь забыл об искусственном офсайде и позволил Семшову забить, так и остался единственным в его карьере в красно-белой футболке.
В «Ростов» Киреев перешёл ещё в 2012-м, но дебютировал только при Бердыеве: сначала получил травму, затем играл в аренде в Нальчике и Перми, а затем не подходил Божовичу. В «серебряном» сезоне Игорь провёл всего один матч, зато при игре на два фронта регулярно получает игровую практику. Теперь Кирееву предстоит заменить Тимофея Калачёва на «Олд Траффорд».
Игорь Киреев, 25 лет«Рад, что Калачёв не сыграет с нами, — признался на предматчевой конференции Жозе Моуринью. — Но я смотрел игру с «Тереком» и заметил, что у них есть другие варианты — Киреев действовал действительно хорошо».
Правый/левый полузащитник
Дебют: за «Спартак» в РФПЛ в 2010 году
Когда пришёл в «Ростов»: в 2012 году
Как оказался в составе: игра на два фронта и необходимость в ротации
Правый/левый полузащитник
Дебют: за «Спартак» в РФПЛ в 2010 году
Когда пришёл в «Ростов»: в 2012 году
Как оказался в составе: игра на два фронта и необходимость в ротации
→ «Что главное в танке?!» Как шокировать «Олд Траффорд»
Игорь Киреев
Фото: РИА Новости