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175 лет назад 2016
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Никита Медведев
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

Из ПФЛ на «Олд Траффорд». Где ещё недавно были Медведев, Терентьев и Киреев

Медведев, Терентьев, Киреев — сегодня эти футболисты сыграют на «Олд Траффорд». Рассказываем, где они были до Бердыева.
16 марта 2017, четверг. 19:30. Футбол
→ Возьми ростовских мужиков Медведева и Бухарова в свою команду!

Про «ростовских мужиков» «Чемпионат» рассказывал много и часто. Например, после удивительной победы над «Баварией» в ноябре прошлого года мы вспомнили, какие клубы РФПЛ в своё время отказывались от основных футболистов команды Бердыева.

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Против «Манчестера» трое из них сыграть не смогут. Сослан Джанаев, Владимир Гранат и Александр Гацкан (все когда-то не подошли московскому «Спартаку») пропускают матч по разным причинам, но всё равно полетели в Англию, чтобы поддержать своих одноклубников. Не сыграет и дисквалифицированный Тимофей «ростовский Гиггз» Калачёв, сделавший в первом матче голевую передачу на Александра Бухарова и больше всех запомнившийся главному тренеру «МЮ» Жозе Моуринью.

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Как рассказал после матча с «Тереком» номинальный главный тренер «Ростова» Иван Данильянц, вместо этих футболистов на поле «Олд Траффорд» выйдут Никита Медведев, Денис Терентьев и Игорь Киреев. Самое время рассказать, где Бердыев нашёл этих игроков.

Никита Медведев


До Бердыева: основной голкипер «Зенита-Ижевск» из ПФЛ

Помощник Бердыева Виталий Кафанов уже вырастил в «Ростове» одного вратаря для сборной. Сослан Джанаев до работы с тренером считался одним из главных неудачников в РФПЛ, но за год превратился в сильного и уверенного голкипера. К сожалению, зимой основный вратарь «Ростова» помочь
своей команде не может из-за серьёзных проблем с коленом. Заменять Джанаева пришлось молодому футболисту Никите Медведеву.

22-летний вратарь пришёл в «Ростов» из маленького клуба второго дивизиона «Зенит-Ижевск». В своей родной команде Медведев уже в таком возрасте был лидером, протащившим местный «Зенит» в 1/16 Кубка России — главное достижение ижевского клуба за всю историю. Дойти до 1/8 Медведеву помешал форвард «Краснодара» Фёдор Смолов, забив единственный гол в матче.

Сейчас у серебряного призёра РФПЛ уже неплохое резюме: сухие матчи с «Зенитом» и «Спартой» и невероятно уверенная игра против «МЮ». А звучной фамилией юного голкипера можно напугать даже Ибрагимовича.
Никита Медведев, 22 года
Вратарь
Дебют: за «Зенит-Ижевск» в ПФЛ в 2013 году
Когда пришёл в «Ростов»: в 2016 году
Как оказался в составе: из-за травмы Джанаева
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Никита Медведев

Никита Медведев

Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Денис Терентьев


До Бердыева: играл в ФНЛ за «Томь» и «Зенит-2»

У крайнего защитника был шанс показать себя в Европе ещё шесть лет назад — тогда «Зенит» внёс его в заявку на Лигу чемпионов. В 2011-м Терентьев считался одним из самых талантливых футболистов дубля, Лучано Спаллетти регулярно брал защитника на сборы и наигрывал с основой.

Но в 2013-м «Зенит» приобрёл Ансальди и Смольникова, а собственный воспитанник оказался клубу не нужен. «Молодым питерским футболистам не оказывается должного доверия, «Зенит» не проявляет необходимой заинтересованности. Все понимают, что тренер не станет рисковать и выпускать на поле молодого игрока, когда в его распоряжении есть более подготовленный, опытный, сформировавшийся иностранный футболист», — рассказывал уже после перехода в «Ростов» Терентьев.
Денис Терентьев, 24 года
Правый/левый защитник
Дебют: за «Зенит» в РФПЛ в 2012 году
Когда пришёл в «Ростов»: в 2015 году
Как оказался в составе: выигрывал конкуренцию, с уходом Маргасова стал играть чаще
Получая игровую практику во второй команде «Зенита» и в «Томи», защитник окончательно покинул родной город только перед началом прошлого сезона. Вряд ли Терентьев мог представить, что через год он финиширует выше бывшей команды и наденет на себя серебряную медаль, а затем будет играть против Мхитаряна на полном «Олд Траффорд».

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Денис Терентьев

Денис Терентьев

Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Игорь Киреев


До Бердыева: был не нужен «Спартаку» и «Ростову»

Игорь Киреев играл в дубле «Спартака», когда эта команда обыгрывала всех. «Мы выигрывали вообще все матчи, а если на заграничных турнир вдруг случалась ничья, чуть не плакали от расстройства», — вспоминал полузащитник. Но закрепиться в основе «Спартака» Кирееву не удалось: дебютный матч против «Динамо», когда Игорь забыл об искусственном офсайде и позволил Семшову забить, так и остался единственным в его карьере в красно-белой футболке.

В «Ростов» Киреев перешёл ещё в 2012-м, но дебютировал только при Бердыеве: сначала получил травму, затем играл в аренде в Нальчике и Перми, а затем не подходил Божовичу. В «серебряном» сезоне Игорь провёл всего один матч, зато при игре на два фронта регулярно получает игровую практику. Теперь Кирееву предстоит заменить Тимофея Калачёва на «Олд Траффорд».
Игорь Киреев, 25 лет
Правый/левый полузащитник
Дебют: за «Спартак» в РФПЛ в 2010 году
Когда пришёл в «Ростов»: в 2012 году
Как оказался в составе: игра на два фронта и необходимость в ротации
«Рад, что Калачёв не сыграет с нами, — признался на предматчевой конференции Жозе Моуринью. — Но я смотрел игру с «Тереком» и заметил, что у них есть другие варианты — Киреев действовал действительно хорошо».

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Игорь Киреев

Игорь Киреев

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Денис Терентьев Игорь Киреев
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