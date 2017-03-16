Из ПФЛ на «Олд Траффорд». Где ещё недавно были Медведев, Терентьев и Киреев

Медведев, Терентьев, Киреев — сегодня эти футболисты сыграют на «Олд Траффорд». Рассказываем, где они были до Бердыева.

Никита Медведев

Никита Медведев, 22 года

Вратарь

Дебют: за «Зенит-Ижевск» в ПФЛ в 2013 году

Когда пришёл в «Ростов»: в 2016 году

Как оказался в составе: из-за травмы Джанаева

Никита Медведев Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Денис Терентьев, 24 года

Правый/левый защитник

Дебют: за «Зенит» в РФПЛ в 2012 году

Когда пришёл в «Ростов»: в 2015 году

Как оказался в составе: выигрывал конкуренцию, с уходом Маргасова стал играть чаще Правый/левый защитникза «Зенит» в РФПЛ в 2012 годув 2015 годувыигрывал конкуренцию, с уходом Маргасова стал играть чаще

Денис Терентьев Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Игорь Киреев, 25 лет

Правый/левый полузащитник

Дебют: за «Спартак» в РФПЛ в 2010 году

Когда пришёл в «Ростов»: в 2012 году

Как оказался в составе: игра на два фронта и необходимость в ротации Правый/левый полузащитникза «Спартак» в РФПЛ в 2010 годув 2012 годуигра на два фронта и необходимость в ротации

Игорь Киреев Фото: РИА Новости