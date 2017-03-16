Обесстилены. «Краснодар» проиграл «Сельте» на идейном уровне

Ход ответного матча «Краснодара» и «Сельты» получился другим, но суть противостояния от этого не изменилась. Как и неделю назад, испанцы были просто сильнее. Сильнее на индивидуальном уровне — Пионе Систо, самый слабый с точки зрения командной игры атакующий игрок «Сельты» во внутреннем чемпионате, разрывал свой фланг в обоих матчах против российского клуба за счёт одного только умения обыграть один в один на пространстве. Сильнее на командном уровне — в переходных фазах «Сельта» играла почти без ошибок, а «Краснодар» слишком часто необоснованно терял мяч в центре поля (проблема, на которуюобращал внимание ещё на сборах). Сильнее на идейном уровне — «Сельта» заставила «Краснодар» играть так, что других вариантов, кроме как подачи в штрафную, у «быков» не было, в то время как основу своей игры командасохранила. Пасы за спину, работа в зоне подбора, невротический индивидуальный прессинг и активное нелинейное участие в атаках крайних защитников — то, на чём замешан стиль Бериццо на теоретическом уровне, нашло отражение на практике в Виго и Краснодаре.И последнее поражение, на уровне идеи и концепта, наиболее обидно. Обидно, потому что мы часто говорим о «Краснодаре», как о самой стильной команде нашего чемпионата, но на деле сталкиваемся с тем, что для Европы этого всё равно очень мало. По факту, по игре «Краснодар» уступал тренерским, авторским командам — «Шальке», Зальцбургу и вот теперь «Сельте». «Шальке», играющий в три центральных защитника, всю свою ответную игру с «быками» построил на подключениях крайних защитников в чужую штрафную, асегодня снова наказал «Краснодар» за неумение разобраться с тем, кто должен играть и доигрывать с крайним защитником соперника в штрафной. С той же проблемой сталкивался в Лиге чемпионов и ЦСКА — всё это происходит, потому что в чемпионате России все привыкли, что игра крайнего защитника линейна и касается только действий на фланге. Как только крайний защитник оказывается в семи метрах от боковой линии, сразу становится понятно, что у большинства наших команд установлена очень старая операционная система — всё сразу начинает тормозить.Комментаторы матча говорили, что в перерыве в «Краснодаре» сходились на мысли о том, что самое главное — команда обошлась без пропущенных мячей. В этом плане показательной получилась 15-минутка сразу после гола Мальо: за время до выхода всегда активногохозяева не смогли создать ничего. Это ещё один пример того, как зависают компьютеры наших команд, если они сталкиваются с тем, что что-то идёт не по их плану. У «Краснодара» был почти тайм на два мяча — не так и мало, откровенно говоря, но к этому варианту развития событий команда Игоря Шалимова готова не была, «Сельта» смогла погасить её и на техническом уровне, и на эмоциональном.«Краснодару» не хватало, это факт, и похвалить Шалимова стоит хотя бы за то, что даже без своего лидера он до определённого момента, когда всё свелось к подачам, не изменил своему концепту. Но это как раз поражение индивидуального уровня — любой команде будет сложно забивать без лучшего бомбардира. Поражение на уровне концепта заключается в том, что «Сельта» не давала соперникам подходов к своей штрафной после разрезающих передач, опорник Радоя здорово играл в страховке, а чёткого плана Б по взлому обороны у «Краснодара» не было.Этот текст может показаться чрезвычайно жёстким, но к команде, которой приписывают особый для чемпионата стиль, и требования должны быть повышенными (вместо этого её принято во всём хвалить). Тот факт, что по сумме двух матчей получилось 1:4, не так важен — в конце концов, это просто цифры, которые останутся в истории. Гораздо менее приятно, что тренер, уровень которого заметно выше, чем уровень любого из его игроков, сумел оставить «Краснодар» обесстиленным.