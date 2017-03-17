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175 лет назад 2016
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Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» — 1:0
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере

«Ростов» проиграл. Но заставил вратаря «МЮ» поработать и сохранил интригу до последней секунды.
17 марта 2017, пятница. 01:20. Футбол
Ожидание чуда от «Ростова» накануне матча затмило все остальные эмоции. Бердыев что-нибудь придумает, «Ростов» найдёт, чем удивить «Юнайтед» — это мнение было популярно в комментариях не меньше, чем среди разнообразных экспертов. Даже Иван Данильянц за день до стартового свистка сказал что-то насчёт «сотворить историю». И правда, к чему скромность? «Ростов» в уникальной ситуации.

Это команда, которая не может наскрести игроков на заявку. В которой задолженность по зарплатам составляет около 360 млн рублей (по словам замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова). Которая потеряла четверых ключевых игроков, начиная с основного вратаря. Которая столкнулась с главным фаворитом турнира. И которая невообразимо крута. Ну вот что, что им терять в лиге Европы? Верно. Терять нечего, каждая минута – победа.
Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2017, четверг. 23:05 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 – Мата – 70

Игра в своей штрафной – это искусство


На «Олд Траффорд» вышли 11 человек, суммарная стоимость которых по Transfermarkt составляет 38 млн 400 тыс. евро. После замены Азмуна он упала до 26 млн. Бессмысленно сравнивать это со стоимостью игроков «МЮ», и я привёл эту цифру не для этого. А чтобы с помощью этого примера напомнить, как всё относительно. Например, Никита Медведев. 300 тыс. евро – его рыночная стоимость, настаивает уважаемый немецкий сайт. Ну, не знаю, пара его сейвов в первом тайме тянула на миллион, разве нет? Удары по его воротам сыпались градом. 14 за первый тайм. Он вытащил всё, что летело в створ и смело выходил из ворот, когда это было нужно.

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Насчёт града – это не преувеличение. Дважды Ибрагимович врезал мячом по каркасу ворот. Мхитарян и Погба могли всё решить ещё до того, как истекла 30 минута. «Ростов» стоял ввосьмером в своей штрафной и отбивался. Тепловая карта тайма всё объяснит.
Время шло, звенели штанги, гости героически держали ничью, которая их не устраивала. Первыми об этом вспомнили зрители на гостевой трибуне. 300 болельщиков «Ростова» в середине и в конце первого тайма перекричали «Олд Траффорд». «Нужен гол» для этих трибун в диковинку. Ничего, пусть привыкают.

Игроки услышали. И совершенно неожиданно огрызнулись в начале второго тайма. Азмун крутанулся с мячом и не доходя до линии штрафной ударил под дальнюю штангу. Серхио Ромеро пришлось спасать. После этого «Ростов» на некоторое время даже обосновался в центре поля. Возможно, зря. По чуть-чуть рискуя, приоткрываясь, гости на 70 минуте впервые привезли сами себе опасный момент. После потери Кудряшова они остались впятером против троих на своей половине поля, но со свободным флангом для Мхитаряна. Таких ошибок «МЮ» не прощает.

Гола могло и не быть, но Златана уже дважды подвела судьба, подставив под удар штанги, и в третий раз он не оставил её шансов. Это он начал атаку пасом на Мхитаряна, и он же отдал последний пас пяткой на Мату.
«Ростов» не стал раскрываться. Разумно, учитывая, что пропущенный гол ничего не изменил для команды Кириченко/Данильянца/Бердыева. Гости медленно отжимали пружину от собственных ворот с начала второго тайма, и продолжили это делать, когда счёт был открыт. Но это было непросто. Мата забил на 70 минуте, к этому моменту соотношение владения мячом составляло 75/25%. Можно ещё понятнее: по количеству передач. Лучшим у «Ростова» на 70 минуте был Препелицэ – 14 точных пасов. Лучшим у «МЮ» — Эррера, 85. Это отражает характер игры лучше долгих описаний.

Антрепренёр Моуринью


Он забыл, что у него осталась одна замена, и собрался делать двойную. Когда Рашфорд и Янг уже переоделись, вспомнил о количестве замен. Янг переоделся обратно, Рашфорд пошёл на бровке к четвёртому арбитру. Тем временем «МЮ» забил… и Рашфорд пошёл переодеваться обратно. Моуринью решил приберечь третью замену.

Потом арена увидела новый фокус. Валенсия и Рохо получили от тренерского штаба «Юнайтед» бананы. Не в качестве провокации, а для подкрепления сил. Ну, наверное. Тем временем 300 ростовцев на трибунах опять зарядили «мужики», так что их стало слышно на поле. Начинались последние минуты матча. Когда Рашфорд снова получил указание выходить на поле, он, кажется, уже не поверил. И правильно: пауз в игре не случилось, и он не успел выйти.

Финал


Последние минуты. Игорь Киреев играет с «МЮ» на «Олд Траффорд», пытается отобрать мяч у Мхитаряна. Это я к тому, что задача у гостей была очень трудная. Может, Моуринью прав, и им не хватило Калачёва. Но это неважно. Главное, что уже на 95 минуте, когда «Ростов» получил самый последний крошечный шанс – штрафной метрах в 30 от ворот, Нобоа бахнул в самую девятку. Серхио Ромеро, который незаметно провёл выдающийся матч, сделал третий сейв и потащил мяч. Поражение, но «Ростов» боролся до последней секунды добавленного времен. Это было круто.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Ростов
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