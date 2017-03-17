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175 лет назад 2016
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Кристиан Нобоа
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Для России евросезон закончен. Главное — в обзоре дня

«Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы, Тимощук вернулся в «Зенит», Мбаппе вызван в сборную Франции — главные события дня.
17 марта 2017, пятница. 02:00. Футбол

«Ростов» на «Олд Траффорд» минимально уступил «МЮ» и покинул Лигу Европы


«Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата. Грубая ошибка ростовчан в центре поля привела к контратаке, в ходе которой Мхитарян получил мяч от Ибрагимовича и прострелил, а Златан уже из вратарской пяткой пробросил на Мату, и испанец в касание точно пробил в пустой угол.

Первый матч между командами в Ростове-на-Дону закончился со счётом 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч счёт оказался 2:1 в пользу «МЮ». Англичане вышли в 1/4 финала Лиги Европы, а «Ростов» покинул турнир.
Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2017, четверг. 23:05 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 – Мата – 70

«Краснодар» снова проиграл «Сельте» и вылетел из Лиги Европы


«Краснодар» проиграл «Сельте» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Краснодаре на
стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 0:2.

На 52-й минуте Уго Мальо вывел «Сельту» вперёд, после отскока мяча точно выстрелив под перекладину, а на 80-й минуте Яго Аспас после передачи от Йона Гвидетти удвоил преимущество испанской команды. «Быки» доигрывали матч вдесятером из-за удаления Шарля Каборе, который на 86-й минуте получил вторую жёлтую карточку.

В первом матче «Краснодар» проиграл со счётом 1:2. Таким образом, с общим счётом 4:1 в свою пользу в 1/4 финала Лиги Европы вышла «Сельта», «Краснодар» покинул турнир.
Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2017, четверг. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 2
Сельта
Виго, Испания
0:1 – Мальо – 52, 0:2 – Аспас – 80
Удаления: Каборе, 86 – нет


Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы


Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы сезона-2016/17. Борьбу за трофей продолжают «Сельта» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Шальке» (Германия), «Генк» (Бельгия), «Бешикташ» (Турция), «Аякс» (Нидерланды), «Андерлехт» (Бельгия) и «Лион» (Франция).

В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной федерации.

Жеребьёвка четвертьфинальных пар состоится в Ньоне (Швейцария) 17 марта.

Тимощук вошёл в тренерский штаб «Зенита»


Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, недавно завершивший карьеру игрока, вошёл в тренерский штаб петербургской команды в качестве помощника Мирчи Луческу. Соглашение с 37-летним украинцем рассчитано на два года, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

В составе «Зенита» Тимощук провёл 150 матчей, забил 18 мячей, отдал пять голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Также Тимощук выступал за «Шахтёр», «Баварию» и «Кайрат», который был его последним клубом.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Анатолия Тимощука на новом посту и желает новых спортивных достижений вместе с сине-бело-голубыми!» — говорится в сообщении.

«Краснодар» намерен расстаться с Торбинским и Быстровым


«Краснодар» планирует расторгнуть соглашение с 32-летним полузащитником Дмитрием Торбинским, сообщает «Лайф». Краснодарский клуб хочет разгрузить платёжную ведомость за счёт расставания с несколькими возрастными игроками, не получающими достаточно игрового времени.

Накануне стало известно, что «Краснодар» расторг контракт с 34-летним полузащитником Маратом Измайловым. Главный тренер «горожан» Игорь Шалимов сообщил, что игрок принял решение расторгнуть контракт с «Краснодаром» из-за проблем с коленом.

Не останется в «Краснодаре» и Владимир Быстров. 33-летний полузащитник уже активно занят поисками нового места работы — его соглашение с «быками» истекает летом нынешнего года.

Мбаппе стал первым футболистом сборной Франции, рождённым после ЧМ-1998


Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал фамилии футболистов, которые будут готовиться к ближайшим международным матчам. Французы 25 марта в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года сыграют с Люксембургом, а спустя три дня проведут товарищеский матч против Испании.

В сборную Франции впервые вызван 18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, ранее вызывавшийся только в юношеские сборные Франции до 17 и 19 лет. Также впервые футболку национальной сборной наденут 22-летний защитник «Монако» Бенжамен Менди, 22-летний полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо и 24-летний хавбек «Марселя» Флорьян Товен.

Любопытно, что Мбаппе стал первым футболистом сборной Франции, рождённым уже после триумфа французов на домашнем ЧМ-1998. Мбаппе родился 20 декабря 1998 года.

Верратти подал в суд на L’Equipe за статью о походе в ночной клуб


Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подал в суд на французское издание L’Equipe, распространившее информацию о походе футболиста в ночной клуб накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6). Сообщалось, что Верратти был на вечеринке с одноклубником Блезом Матюиди.

«Верратти, профессиональный футболист «ПСЖ», принял к сведению историю в газете L’Equipe от 10 марта 2017 года.

Эта статья ставит под сомнение профессионализм Верратти, особенно в свете матча с «Барселоной», который состоялся 8 марта. Верратти заверяет, что информация в газете не соответствует действительности. Верратти и Матюиди не были на вечеринке. Марко был дома с супругой и сыном в ночь на 6 марта, за день до отъезда в Барселону.

Эти действия противоречат этическим правилам профессионального журналиста, и Верратти решительно осуждает такие вещи. Информация в газете повлияла на имидж Верратти как игрока и как семейного человека.

Верратти поручил адвокату Альберто Карло Бруса заняться этим делом и достичь возмещения ущерба, причинённого в результате данной статьи как на национальном, так и на международном уровне», — говорится в заявлении.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Ростов Анатолий Тимощук Килиан Мбаппе Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
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