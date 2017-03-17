Ты не ты, когда голоден. Зачем Моуринью кормил Рохо бананом во время матча

«Банан Рохо вот-вот отберёт у Хуана Маты звание игрока матча», – шутили английские болельщики во время матча «Манчестер Юнайтед» и «Ростова». Гол Маты вывел «МЮ» в четвертьфинал Лиги Европы, но на главных футбольных сайтах мира заголовки были посвящены не голу, не эстетской передаче пяткой от Златана Ибрагимовича, а эстафете передачи банана от Жозе Моуринью к Маркосу Рохо. Посредником между ними выступил Эшли Янг, а его незаметную передачу банана во время разминки на бровке британцы назвали ещё одним эффектным ассистом. Даже круче, чем у Златана.
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После матча Жозе Моуринью рассказал, что 12-й игрок «Юнайтед» был вынужден выйти на поле по просьбе Рохо – это аргентинец попросил банан. «Если вы когда-нибудь уставали в своей жизни, то должны знать, чего требует организм. Он требует хотя бы чего-нибудь. Игрок попросил банан, и это не смешно. Это уважение к футболисту», – сказал после матча Моуринью. А начиналась эта история так: как только Мата открыл счёт, Жозе сразу подошёл к болельщикам и что-то сказал им, так что вполне возможно, банан – подарок Рохо с трибун «Олд Траффорд».
Попробуем трактовать случившееся с научной точки зрения. Обычно футболисты принимают пищу за несколько часов до игры, а затем – спустя полчаса после матча, и первым делом они потребляют либо белковую пищу, либо насыщенную углеводами. Банан, в котором много углеводов и витаминов, заряжает энергией до матча, а после – помогает быстро восстановить силы. Он возвращает уровень сахара в крови к допустимой норме, предотвращая резкий скачок вниз. Вероятно, уставший Маркос Рохо нуждался в лишней энергии в мышцах, и здесь вариантов у Моуринью было немного – либо сажать игрока на лавку, либо передать ему необходимый для подпитки организма фрукт. Или, например, энергетический батончик, насыщенный углеводами.
В футболе перекусывать во время матча не принято – если, конечно, футболисты не весят больше центнера и не садятся на скамейку запасных вместе с сэндвичем, как здоровяк Уэйн Шоу из «Саттона». Хотя Рохо совсем не первый игрок «Манчестер Юнайтед», употребивший пищу во время матча: например сэр Алекс Фергюсон в 2006-м кормил Рио Фердинанда печеньем, чтобы также помочь ему добрать энергии. Каждая подобная история кажется нам дикой, хотя достаточно оглянуться на другие виды спорта, чтобы понять: приём пищи во время матча, а не до или после, как принято в футбольной среде, помогает, а не вредит.
Бывший теннисист Брэд Гилберт, тренировавший Энди Роддика и Энди Маррея, в книге «Победа любой ценой» рассказывал, что энергетическое питание обязательно должно быть в бауле теннисиста перед каждым матчем. В идеале – банан или батончик, как вариант – йогурт или молочный коктейль. За их счёт организм быстро получает гликоген, сложный углевод, помогающий функционировать мышцам спортсмена, и – как следствие – быстрый прилив энергии. Во время матчей бананами подкрепляются многие теннисисты (Марии Шараповой питание бананами и вовсе приписывали как запрещённый приём), но здесь важен ещё один нюанс – есть нужно медленно и осознанно, не торопясь. Иначе можно пережить историю Рафаэля Надаля, который в 2006-м подавился прямо во время матча, потому что кусок банана попал ему не в то горло.
Есть и необычные примеры трапезы в теннисе. Чех Иван Лендл, выигравший три турнира «Большого шлема» в 1980-х, в перерывах между сетами добирал энергии, поедая куриную ножку, завёрнутую в алюминиевую фольгу. Куриное мясо считается самым полезным и даёт организму запас белков, но его переваривание может занять до 5 до 20 часов. Да и специфика вида спорта в случае с Лендлом важна – было бы странно, если бы Маркос Рохо носился по полю с куриной ножкой.
Вероятно, история с бананом для Маркоса Рохо останется в футболе разовой – в юношеских командах (по крайней мере в России) тренеры запрещают ребятам даже пить воду во время матча, хотя организм нуждается в воде каждые 15 минут игры во избежание обезвоживания. Вероятно, шутить о банане будут намного чаще, чем говорить серьёзно, а Жозе Моуринью больше никогда не пойдёт на этот шаг. Но знать об этой истории нужно другое – благодаря банану Моуринью отменил замену Рохо на Янга, которую уже готовил при счёте 0:0, придал аргентинцу сил и доказал, что при любом раскладе оставит на поле игроков, готовых сражаться до потери пульса. Рохо Особенный уважает именно за это.