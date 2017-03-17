Коэффициенты УЕФА: сезон португальских подарков

Франция: будет вечно пятой?

Португалия: сезон подарков для России

Россия: провал или успех?

На этой неделе «Монако» оставил за бортом Лиги чемпионов, причём на неприлично ранней для титулованного испанского специалиста стадии. «Лион» хоть и проиграл «Роме» в ответном матче (1:2), но за счёт домашней победы (4:2) шагнул в следующую стадию Лиги Европы.Победа со счётом 3:1 принесла «Монако» два очка. Столько же баллов получила Франция за выход двух клубов в четвертьфиналы еврокубков. За каждую команду, которая пробьётся в 1/4, 1/2 финала и решающий матч Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальная ассоциация зарабатывает по бонусному очку.Результат Франции в этом сезоне – уже 12,750. Больше только у Англии, Испании и Германии. Столько же у оставшейся с одним клубом Италии. Свою состоятельность команды из Лиги 1 показывают в том числе и против соперников из ведущих футбольных держав. Так, были обыграны «Рома» и «Манчестер Сити».В связи с этим у французских любителей футбола наверняка имеется ряд вопросов к УЕФА. Например, почему согласно новой реформе турнира у Англии, Испании, Германии и Италии будет четыре клуба в групповом этапе, а у их страны — только два. Но решение уже принято, и, по-видимому, Франции придётся довольствоваться не местом среди топов, а лишь званием лучшего из остальных.Португальские клубы на этой неделе своё выступление в еврокубках завершили. Результат удручает — 8,083. «Порту» на выезде проиграл «Ювентусу» в противостоянии, где всё было известно задолго до финального свистка. Как объяснить столь безропотный провал крепкой пиренейской ассоциации? Пожалуй, португальским клубам, в отличие от сборной, просто не повезло, причём в той же пропорции.«Спортинг», попавший в компанию к «Реалу» и «Боруссии», был похоронен ещё на групповом этапе, а уверенно вышедшие в плей-офф «Порту» и «Бенфика» не смогли ничего противопоставить «Ювентусу» и той же «Боруссии».В Лиге Европы, где, гораздо меньше бонусных очков, но больше матчей и слабее соперники, многие португальские клубы повылетали на ранних стадиях, лишив тем самым свою страну лёгких очков и третьей путёвки в главный еврокубковый турнир Старого Света. Не воспользоваться таким подарком было просто нельзя.Парадокс. Наша страна показывает худший результат в еврокубках за семь лет, а мы радуемся успехам нашего футбола и говорим о возросшей силе и конкуренции внутреннего чемпионата.В четверг сбылись худшие прогнозы — «Ростов» и «Краснодар» в ответных матчах проиграли. Безусловно, к командам, которые добились исторических успехов на континентальной арене, претензий не может быть никаких. Но итоговой результат выступления всех российских клубов получился достаточно низким — 9,2 балла. За последние годы хуже было только в сезоне-2009/10.Летом сгорят коэффициенты за 2012/13 еврокубковый год, и Россия получит ещё дополнительные два балла преимущества над Португалией. В общей сложности их будет три. Учитывая, что следующий сезон мы проведём по старой квоте и наши очки будут делиться на пять, а у конкурентов – на шесть, шанс продлить солидное лигочемпионское представительство велик как никогда. Но дальше будет сложнее, и своё место в шестёрке сильнейших придётся доказывать упорным коллективным трудом. Половины балла за сезон здесь может и не хватить.