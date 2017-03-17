Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

22 очка – и чемпионство в кармане. Анализ календаря «Спартака»

Сергей Титов исследовал календарь «Спартака» с разных сторон и пришёл к выводу, что красно-белые должны брать чемпионство.