22 очка – и чемпионство в кармане. Анализ календаря «Спартака»

20-й тур. «Локомотив» – «Спартак»
Букмекерские котировки (1xBet): 3.36 – 3.42 – 2.34.
Личные встречи с сезона-2011/12: +4=3-6 (9:16). В последние годы «Локомотив» и «Спартак» играют очень серийно – была серия из четырёх побед с общим счётом 9:0 и издевательствами от Эммануэля Эменике, был 7-матчевый период «Спартака» без побед. Сейчас идёт серия красно-белых, выигравших всухую два последних матча с «Локо». Учитывая серийность противостояния, тенденция может продолжиться.
Expected Points: 1,36. Вы точно видели на «Чемпионате» описание модели Expected Goals (xG) – если вдруг пропустили, читайте здесь. Expected Points (xP) рассчитывается так же – по расчётам xG командам начисляются ожидаемые очки. Таблицу на основе xG мы ведём в упрощённом варианте, начисляя очки в традиционном формате (3 за победу, 1 за ничью), но есть и более сложный формат, где значение набранных очков по итогам каждого матча становится дробным. Для прогнозирования оставшихся матчей «Спартака» были взяты цифры каждой команды Премьер-Лиги по итогам 19 туров (xG, количество ударов за игру).
«Локомотив» выше красно-белых в таблице xG, а его удары – опаснее и «увесистее» по двум причинам. Во-первых, «Локо» нередко бьёт пенальти, а сколько 11-метровых пробил «Спартак», вы и так хорошо знаете. Во-вторых, если красно-белые много бьют издали, то Юрий Сёмин, как и Игорь Черевченко, предпочитает бить с ударных точек в чужой штрафной, прямо напротив вратарской или уже оттуда. Например, во вчерашнем матче с «Краснодаром» «Локомотив» нанёс 8 ударов с таких точек.
Здравый смысл: +1 очко. Даже если отвлечься от навороченных подсчётов и просто смотреть футбол, становится очевидным – «Локомотив» играет не на уровне 10-го места, он недобирает свои очки и становится недооценённым в топ-матчах. Зимняя смена тактики пошла «Локомотиву» на пользу, и если Юрий Сёмин поработает над защитой и позиционной игрой в центре поля, «Спартаку» будет крайне сложно выиграть дерби.
21-й тур. «Спартак» – «Оренбург»
Букмекерские котировки (1xBet): 1.31 – 5.90 – 11.50.
Личные встречи с сезона-2011/12: +1, 3:1. Одна игра, одна победа, чудо-голы от Промеса и Джано – история любви «Спартака» и новичка Премьер-Лиги очень коротка.
Expected Points: 1,82. В xG-таблице «Оренбург» выглядит намного лучше других аутсайдеров, однако «Спартаку» проигрывает по количеству ударов и примерно на одном уровне с ним по их качеству. В комплексе это делает красно-белых безоговорочным фаворитом матча.
Здравый смысл: +3 очка. Таких соперников, как «Оренбург», «Спартак» на своём стадионе уже научился обыгрывать. Пусть и натужно, как в матче с «Анжи», но красно-белые добывают свои очки – и не стоит удивляться, если против Роберта Евдокимова Каррера вновь выиграет с любимым счётом 1:0.
22-й тур. «Уфа» – «Спартак»
Букмекерские котировки (1xBet): 4.78 – 3.58 – 1.89.
Личные встречи с сезона-2011/12: +3=1-1, 9:6. «Уфа» – один из самых неудобных соперников для красно-белых в чемпионате России: после первого матча в истории взаимоотношений, когда Артём Дзюба сделал дубль, «Уфа» неизменно обижает «Спартак». Год назад фанаты москвичей провожали команду в Башкортостан, не беспокоясь за результат и даже желая команде поражения, чтобы вылетело «Динамо» – теперь же выиграть в Уфе будет гораздо важнее.
Expected Goals: 1,84. Модель xG считает матч «Спартака» с «Уфой» в первом круге одним из самых удачных для красно-белых в текущем сезоне. Москвичи создали моментов на два гола, но… не забили и сами получили в контратаке. Это стиль «Уфы» Гончаренко, и вероятно, похожим будет стиль «Уфы» Семака, так что здесь нужно быть настороженным.
Здравый смысл: +1 очко. Разве «Уфа» случайно идёт в чемпионате пятой? Самая молодая во всех смыслах команда Премьер-Лиги играет очень чётко и слаженно, а Сергей Семак не стал переделывать игру «Уфы» заново, пока лишь косметически обновляя её. А про то, как обломать зубы об такую «Уфу», спартаковцы уже наслышаны.
23-й тур. «Спартак» – «Зенит»
Личные встречи с сезона-2011/12: +2=4-7, 21:36. «Спартак» пропускает от «Зенита» очень много, а последняя сухая победа красно-белых случилась, когда Дмитрий Комбаров ещё был новичком «Спартака», а Игорь Денисов лез разбираться с Валерием Карпиным – осенью 2010-го. Так что выиграть у «Зенита» в стиле Массимо Карреры исторически очень непросто.
Expected Points: 1,13. Шансы «Спартака» на победу над «Зенитом» самые низкие, и это неудивительно – Мирча Луческу явно пользуется xG и следит за тем, чтобы его игроки били с ударных точек, откуда забивать легче. «Зенит» был лучшей командой чемпионата России по xG и по итогам осени, и сейчас, после двух провальных матчей на старте, а по качеству моментов с петербуржцами может сравниться только «Локомотив». Правда, к последним играм «Зенита», за исключением 3:1 с «Андерлехтом», всё это действительно никак не относится.
Здравый смысл: +3 очка. Если бы «Спартак» играл против «Зенита» осеннего образца, до отъезда Жулиано в сборную Бразилии и череды матчей в полном физическом истощении, можно было бы уверенно ставить на вторую победу сине-бело-голубых за сезон. Но нынешний «Зенит» – нервный, неуверенный, сетующий на всё вокруг – вряд ли способен вытащить и такой важный матч, и неудачный сезон в целом. Даже любовь к победам над «Спартаком» вряд ли поможет.
24-й тур. «Ростов» – «Спартак»
Личные встречи с сезона-2011/12: +4=1-6, 13:13. Из пяти последних домашних матчей со «Спартаком» «Ростов» выиграл четыре – ещё до эпохи Курбана Бердыева была симпатичная команда Миодрага Божовича, а ещё раньше были 0:4 в первом туре Премьер-Лиги и дубль Романа Адамова. «Спартак» же после возвращения «Ростова» в РФПЛ выигрывал на Дону лишь дважды – в 2009-м и 2013-м. Можно даже вывести мистическую закономерность, по которой время обыгрывать «Ростов» уже наступило.
Expected Points: 1,80. Маленькие цифры «Ростова» и недооценка системы xG объясняются просто – реализацией, которая у команды Бердыева на очень высоком уровне. Так что здесь случай, когда система не недооценивает, а наоборот, переоценивает «Спартак».
Здравый смысл: 0 очков. Ростов-на-Дону – место, где мужики готовы прибить любого российского гранда, да и не только российского. Здесь дважды подряд проигрывал ЦСКА, здесь «Зенит» получал 0:3, и «Спартаку» тоже будет невероятно трудно собрать очки на Дону. Даже если Каррера, как Жозе Моуринью, подстроит тактику под «Ростов», жёлто-синие всё равно найдут, как взломать защиту «Спартака», которая к тому же не отличается надёжностью. Другой результат может случиться, если «Ростов» пройдёт «Манчестер Юнайтед», а в чемпионате будет использовать ротацию.
25-й тур. «Спартак» – «Урал»
Личные встречи с сезона-2011/12: +4=0-3, 6:4. «Спартак» часто спотыкается на «Урале», но главное – не любит забивать помногу и если разбирается с екатеринбуржцами, то спокойно, без лишнего шума. Как Каррера любит.
Expected Points: 2,00. Модель xG прогнозирует «Спартаку» самые лёгкие три очка именно здесь: «Урал» – худшая команда чемпионата России и по общему xG за сезон, и по качеству своих ударов. Нервотрёпки случиться не должно.
Здравый смысл: +3 очка. У «Урала» тоже наверняка есть план, как набирать очки в оставшихся турах, но на матч со «Спартаком» этот план не распространяется – красно-белым будет несложно выиграть такую игру.
26-й тур. ЦСКА – «Спартак»
Личные встречи с сезона-2011/12: +7=2-4, 19:15. ЦСКА по-прежнему не самый удобный соперник для «Спартака», но тот период, когда красно-белые не могли выиграть у заклятого врага семь лет, уже давно пройден. Важно, что очную встречу в первом круге «Спартак» выиграл, пусть ЦСКА тогда и был совсем другим.
Expected Points: 1,51. Хотя в «ожидаемой таблице» Премьер-Лиги ЦСКА выше «Спартака», их атака функционирует хуже и меньше бьёт по воротам – заслуга третьего места в xG-таблице принадлежит защите, которая играет сильнее, чем у «Спартака». С Виктором Гончаренко проблем у своих ворот должно стать ещё меньше, поэтому шансы красно-белых на победу здесь кажутся в лучшем случае половинчатыми.
Здравый смысл: +1 очко. Виктор Гончаренко вряд ли предложит «Спартаку» открытый футбол, и матч вряд ли станет украшением сезона – он превратится в перетягивание каната двумя тренерскими командами, которое пройдёт до ошибки. Велика вероятность, что её и вовсе никто не допустит.
27-й тур. «Спартак» – «Томь»
Личные встречи с сезона-2011/12: +3=1-1, 9:4. «Спартаку» почти никогда не было легко с «Томью», а весной 2014-го она даже обыгрывала красно-белых, когда команду временно принимал Дмитрий Гунько. Но та победа томичей – единственная над «Спартаком» в клубной истории, и этой весной не должна повториться.
Expected Points: 1,97 очков. XG оценивают вероятность победы «Спартака» в 55,71%, но нужно отметить, что в расчётах учтены цифры «Томи» по ходу всего сезона – команда Валерия Петракова к зимней паузе не была худшей в Премьер-Лиге по созданию моментов, менее опасно били «Амкар» и «Урал». Команда с Мелиховым, Митеревым и Гвинейским в составе уже точно обречена – в первых двух матчах после рестарта сезона, с «Ростовом» и ЦСКА, сибирская молодёжь набила ударов всего на 0,39 xG.
Здравый смысл: +3 очка. С одной стороны, «Томь» явно привыкает к скоростям Премьер-Лиги, с другой – очевидно, что главной интригой матча будет количество голов, забитых «Спартаком».
28-й тур. «Амкар» – «Спартак»
Личные встречи с сезона-2011/12: +3=1-7, 13:17. Последние три матча «Спартак» неизменно выигрывал у пермяков, однако «Амкар» тоже умеет отбирать очки у красно-белых – при Карпине и Якине дважды кряду побеждал «Спартак» на искусственной крошке «Звезды». Один из авторов голов в августе 2014-го, Игорь Киреев, из нападающего «Амкара» превратился в правого защитника «Ростова». Второй, Георги Пеев, покинул клуб со скандалом.
Expected Points: 1,95. «Амкар» бьёт аккуратно, но сильно – Гаджи Гаджиев выработал команде стиль игры, при котором пермяки спокойно садятся в оборону, редко переходят центральную линию, но показывают запредельную реализацию и создают очень качественные моменты. Более опасные средние удары в РФПЛ наносят лишь четыре команды – «Ростов», «Терек», «Локомотив» и «Зенит». Взломать такую оборону будет очень сложно, и xG не должны нас обманывать: «Спартаку» вновь стоит ловить или ошибки пермяков, или пытаться пробить «Амкар» дальними ударами в стиле Глушакова.
Здравый смысл: +1 очко. Далеко не факт, что такой «Амкар» может обыграть «Спартак», как он это сделал с «Зенитом», но у Гаджи Гаджиева очень умная и кусачая команда – красно-белые обязательно с ней намучаются.
29-й тур. «Спартак» – «Терек»
Личные встречи с сезона-2011/12: +4=3-4, 16:13. За последние годы «Терек» научился обыгрывать «Спартак» на дикой эмоциональной накачке, вытаскивая матчи с 0:2, с голами в акробатических прыжках – однако всё это происходит в Грозном. Из Москвы «Терек» чуть не увёз победу осенью 2014-го, но тогда «Спартак» спас Хосе Хурадо.
Expected Points: 1,51. В абзаце про «Амкар» уже сказано, что «Терек» наносит очень качественные удары – этим и объясняется высокая вероятность победы грозненцев по модели xG. Более того, в турнирной таблице на основе xG «Спартак» и «Терек» практически соседствуют: красно-белые на четвёртом месте, «Терек» – на шестом. Вдобавок стоит вспомнить матч первого круга в Грозном, где «Спартак» очень выручил Артём Ребров.
Здравый смысл: +3 очка. Не первый год «Терек» бросает играть к финишу сезона, выключается из еврокубковой гонки и теряет последние силы. «Спартаку» такой «стиль» грозненцев поможет.
30-й тур. «Арсенал» – «Спартак»
Личные встречи с сезона-2011/12: +1=0-2, 1:6. Туляки уже обыгрывали «Спартак» на домашнем стадионе, но тогда в «Арсенале» был невероятно заряженный красно-белый десант – Аленичев, Зотов, Рыжков, Смирнов. Сейчас у Тулы гораздо больше странных легионеров вроде Федерико Расича, чем людей со спартаковским прошлым.
Expected Points: 1,80. Как сказали бы букмекеры, типичная «роспись» матча команды, много бьющей по воротам, против аутсайдера, бьющего мало и менее качественно.
Здравый смысл: +3 очка. Иной результат может случиться лишь при одном раскладе – если тульский «Арсенал» ещё будет в турбулентном состоянии, не зная своего будущего, а «Спартак» обеспечит себе золотые медали.
Вывод
Если брать за основу историю встреч с 2011 года, «Спартак» должен набрать 22 очка за оставшуюся часть сезона. Это, конечно, очень спорный подход – история каждый раз пишется заново, – но в календаре «Спартака» он помогает обозначить достаточно матчей с удобными соперниками, где красно-белые должны набирать очки. Хотя Массимо Каррера уже научил свою команду брать «свои» очки с соперниками ниже классом.
Модель Expected Points, на нынешнем отрезке сезона ставящая «Спартак» четвёртым, предрекает красно-белым уверенное золото: если учитывать все дробные числа, москвичи должны набрать 18,49 очков за оставшуюся часть сезона. «Зениту», лучшей команде Премьер-Лиги по xG, система присуждает всего 22 очка – то есть и она видит «Спартак» чемпионом.
Из меня самого прогнозист так себе, но я прогнозирую «Спартаку» набрать 23 очка в оставшейся части сезона. Если мой прогноз сойдётся абсолютно в каждом пункте (спойлер – такое с огромной вероятностью не произойдёт), красно-белые тоже останутся недосягаемыми для «Зенита»: как минимум против «Спартака» петербуржцы точно не наберут свои очки.
Наконец, букмекеры тоже отдают чемпионство «Спартаку». 1xBet даёт коэффициент 1,25 на золотые медали красно-белых – то есть вероятность титула составляет 83%. Учитывая нынешнее состояние «Зенита» и микроперестройку в ЦСКА, после анализа календаря напрашивается лишь один вывод, и так лежавший на поверхности.
Свой 8-очковый отрыв «Спартак» может проиграть лишь сам себе.