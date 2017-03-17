Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Игрок «молодёжки» «Бенфики»: ЦСКА сильнее «Спартака» и «Зенита»

Игрок «молодёжки» «Бенфики» — о программе «Футбол для дружбы», игре против ЦСКА, московском «Спартаке» и своём друге из «Зенита».