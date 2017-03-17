Игрок «молодёжки» «Бенфики»: ЦСКА сильнее «Спартака» и «Зенита»

В 2014-м португалец Фелиппе Соарес отправился на этот турнир в качестве игрока, а сегодня он уже будет принимать участие в программе «Футбол для дружбы» в качестве тренера юных футболистов. Фелиппе играет в молодёжном составе португальской «Бенфики». На прошлой неделе лиссабонцы обыграли московский ЦСКА в рамках Юношеской лиги УЕФА. Соарес в интервью «Чемпионату» рассказал о программе «Газпрома» и восприятии российского футбола.
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«У меня есть друзья из молодёжной сборной России по футболу»
— Расскажите о программе «Футбол для дружбы». Вы участвовали во втором турнире этой программы в 2014 году. Как это было?
— Это был великолепный опыт. В программе участвует много футболистов из разных стран, с разными культурами. Мне нравится это, я могу разговаривать на английском с игроками из разных стран со всего мира, это очень интересно. Мы обсуждаем футбол и просто знакомимся.
— Удалось завести новых друзей?
— О да! Я познакомился с разными ребятами, и теперь мы друзья. Со всеми постоянно общаемся в «Фейсбуке». Обсуждаем последние игры команд и рассказываем о своих достижениях. Со многими ребятами у меня очень хорошие отношения.
— Есть друзья из России?
— У меня есть друзья из молодёжной сборной России по футболу. Например, бывший нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев. Мы познакомились, когда играли со сборной России. Я выступал за национальную команду Португалии.
— Футбол какой страны вам нравится больше всего, помимо Португалии?
— Мне нравится Германия и Испания. И если честно, то португальский футбол не относится к числу моих любимых. Я объективно смотрю на вещи. Смотреть интенсивный и энергичный футбол всегда интересно, это шоу для зрителей.
— Помимо новых знакомств что ещё вам дала программа «Футбол для дружбы»?
— Эти соревнования — хорошее испытание. Особенно это отличная возможность для тех игроков, у которых нет большого общества выступлений за пределами своей страны.
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— Вы видели когда-нибудь похожие турниры?
— Никогда не видел ничего подобного! Это просто удивительный турнир.
— Как вам организация?
— Организация на высшем уровне. Всё продумано до мелочей. Приятно находиться на таком масштабном событие. Все очень доброжелательные и добрые, ходят с улыбками, тут просто приятно находиться.
«Если девочки хотят играть в футбол, то они должны это делать»
— На «Футболе для дружбы» дети не только играют в футбол, но и работают журналистами, освещают все события — как вам такая идея?
— То, что в качестве репортёров работают дети, – отличная идея организаторов. Абсолютно новый опыт как для меня, так и для них. Создаётся ощущение соревнования между высококлассными игроками. Чувствуешь себя так, будто выходишь в финале Лиги чемпионов. После матча к тебе подбегают дети-репортёры и начинают брать интервью. На тебя смотрят камеры и щёлкают фотографы – непередаваемые ощущения.
— Когда вы впервые поехали на этот турнир, то победили в качестве игрока. Призом за первое место был просмотр финала Лиги чемпионов. Это был ваш первый финал ЛЧ?
— Да, я впервые попал тогда на финал Лиги чемпионов. Был просто на седьмом небе от счастья. Больше я ни разу не смотрел вживую финал ЛЧ.
— «Футбол для дружбы» — что для вас значат эти слова?
— Футбол — это микст из игры и дружбы. Мы заводим новых друзей, узнаем разных футболистов, из разных стран. Дружба — это главный принцип, это всё.
— Вы первый раз попробуете себя в роли тренера?
— Для меня это первый такой опыт. Сейчас испытываю много эмоций, это очень ответственная должность. Я не буду пытаться научить своих ребят играть в футбол. Просто передам свой опыт игрокам, которые намного младше меня. Я буду давать им упражнения, которым научили меня мои тренеры. И, конечно, сам буду тренироваться с командой, стараться помочь им и быть полезным.
— Есть понятия «добрый» и «злой» тренер, каким будете вы?
— В моём понимании наставник команды должен сочетать и то, и другое. Буду «злым», чтобы соблюдались правила, и «добрым» для поддержки команды в момент, когда она проигрывает или выигрывает. Мы должны быть друзьями.
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— Футбол — это мужская игра, но на турнире играет много девочек. Непривычно, когда против тебя играют девчонки?
— В наши дни мы видим эволюцию в футболе, девочки играют в мужской вид спорта. Мне нравится это, если девочки хотят и могут играть в футбол, то они должны это делать, если им нравится.
— Это первый раз, когда вы играли с девочками?
— Да, но хочу отметить, что они все очень талантливы. И многие играют не хуже мальчиков. Самоотдача у них на высоком уровне.
«До приезда в Россию уже знал ЦСКА и «Зенит», это лучшие клубы в России»
— Вам нравится в России?
— Мне нравится в Москве, мы посетили много различных очень красивых мест. Город очень красивый, мне понравилось и удивило каждое место, в котором мы были на экскурсии. Особенно Красная площадь – она впечатляет.
— Каких профессиональных российских футболистов вы знаете?
— Мы играли против молодёжной команды ЦСКА и изучили всех игроков. Российские футболисты очень энергичные и сильные. Против многих я играл, поэтому знаю, о чём говорю. Российские команды – это серьёзные соперники.
— До 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА вы знали ЦСКА и другие российские клубы?
— Ещё до того как приехать в Россию, уже знал ЦСКА и «Зенит». Это лучшие клубы в России, чемпионы своей страны. «Бенфика» встречалась с «Зенитом». Моя команда выиграла, но это была очень интенсивная игра, и «Зенит» имел хорошие шансы на победу. Я смотрел тот матч на нашем домашнем стадионе. Вам обязательно нужно посетить нашу арену.
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— Знаете ли вы футбольный клуб «Спартак»?
— «Спартак» Москва? Конечно знаю. Они играли в Лиге Европы. Я играл против этой команды на двух турнирах. В России очень много сильных молодых команд ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». Причём по силам я бы расставил их именно в таком порядке. ЦСКА точно сильнее «Спартака» и «Зенита». Мы проиграли ЦСКА два года назад — 0:2. Очень сложный матч тогда был.
— Что вы можете сказать о «молодёжке» ЦСКА?
— Очень сильная команда. Мы изучали их игру, смотрели много игр в записи. Они играют по схеме 4-4-2, что и показали в матче против нас. Есть сильные полузащитники, два техничных и мощных нападающих, именно их и стоит опасаться.
— За счёт чего «Бенфика» победила ЦСКА со счётом 2:0?
— Мы показывали свою игру — играли в короткий пас на хороших скоростях. Мы любим больше контролировать мяч, чем убегать в контратаки. Мы должны всегда показать зрителям то, ради чего они пришли на стадион – красивый футбол.
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— Первый гол – это ошибка вратаря, второй мяч «армейцы» сами забили в свои ворота. Вы согласны, что вам повезло?
— Это так, но футбол такой. Когда мы делаем всё, чтобы забить гол, то нам обязательно повезёт. Мы верим в свои силы и надеемся на удачу. В футболе мы не можем выбирать, как выиграть, хорошим путём или плохим.
— Сама игра понравилась?
— Понравилась. Мы прошли в полуфинал, сыграли против хорошей команды и хороших игроков. Мы счастливы, что вышли в полуфинал.
— Вы с большим уважением говорите о «Бенфике». Гордитесь тем, что играете в этом клубе?
— Я играю в «Бенфике» уже 12 лет. Она внутри меня, я рождён «Бенфикой». Мой брат, когда я был совсем маленьким, играл здесь, а я смотрел, как он играет. Я люблю эту команду, она вызывает у меня бурю эмоций.
— Многие португальские игроки в 20 лет уходят в высококлассные клубы за большие деньги. Вы хотите играть в «Бенфике» всю жизнь?
— Я не знаю, буду ли играть в этой команде всю жизнь. Есть много клубов, в которых я хотел бы поиграть вроде «Баварии», «Реала» или «Барселоны». Сейчас я играю в «Бенфике», и она для меня всё, ведь это моя первая команда.