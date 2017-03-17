Жеребьёвка ЛЧ: «Бавария» сыграет с «Реалом», «Ювентус» с «Барселоной»

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Ну что же, теперь ожидаем жеребьёвку Лиги Европы. Её начало в 15:00 мск.: «Атлетико» — «Лестер»;: «Боруссия» Дортмунд — «Монако»;: «Бавария» — «Реал»;: «Ювентус» — «Барселона».. На сцену вышел легендарный валлийский форвард. Именно он будет помогать вести жеребьёвку.. Напоминаем вам оставшиеся восемь команд.. Начинаем! Слово взял директор УЕФА по связям с общественностью. Десять минут остаётся до старта жеребьёвки. Так выглядит заветный трофей. Напомним, что финал состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.в интервью отметил, что, которые могут стать соперниками «Барселоны» в 1/4 финала.. Оуэн Харгривз уже прибыл в штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне, где совсем скоро начнётся жеребьёвка.. Главный тренер дортмундской «Боруссии»отметил: «Я не хотел бы встретиться с другой немецкой командой. Мы не боимся, просто хотим международного соперничества».. «Лестер» впервые вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Продолжится ли сказка для «лис»? К слову,признался, что. Так выглядит команда недели по результатам Fantasy Football.. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2016/17. Начало жеребьёвки Лиги чемпионов запланировано на 14:00 мск, а Лиги Европы – часом позднее. Но мы начинаем трансляцию заранее, чтобы успеть познакомить читателей с различными интересными фактами.В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной ассоциации. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.Борьбу за вожделенный трофей продолжают «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лестер Сити» (Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания) и «Монако» (Франция).Первые четвертьфинальные встречи в ЛЧ состоятся 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.В Лиге Европы игры запланированы на 13 и 20 апреля. Точное расписание будет утверждено после жеребьёвки. Здесь, как и в топовом европейском турнире, будет слепой жребий.Второй по значимости кубок разыграют «Сельта» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Шальке 04» (Германия), «Генк» (Бельгия), «Бешикташ» (Турция), «Аякс» (Нидерланды), «Андерлехт» (Бельгия) и «Лион» (Франция).