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175 лет назад 2016
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Жозе Моуринью и Дмитрий Кириченко
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

Завтра уже наступило. Как дальше жить «Ростову»

Блестящая европейская кампания не решила всех проблем «Ростова». Более того, озадачила клуб сакраментальным вопросом: как жить дальше?
17 марта 2017, пятница. 15:40. Футбол
>>> Всё равно мужики! Как «Ростов» бился в Манчестере

Над международными перспективами «Ростова» многие посмеивались, кто беззлобно, кто злорадно. И где теперь эти скептики? Критикам и критиканам южане ответили игрой, и ответили убедительно. Они первыми из соотечественников стартовали в Европе и последними – на пару часов позже «Краснодара» – финишировали.

Без малого восемь месяцев длилась ростовская сказка, местами жутковатая (мюнхенский эпизод), чаще оптимистично-светлая. «Выносы» «Аякса» и «Спарты», рубки с «Атлетико» и «Манчестером», эпохальная победа над «Баварией» – за один сезон ростовскому болельщику насыпали такую порцию положительных эмоций, какой он сроду не получал. Благодарный зритель вознаградил футболистов за труды аншлагами и проникновенным «Мужики!».

Но всё проходит – прошло и это. Какое-то время город пообсуждает штанги Ибрагимовича и упущенный шанс Нобоа,
погорюет над дисквалификациями Калачёва с Гацканом и поломает голову над загадочным подарком Моуринью Бердыеву – да и вернётся к повседневным заботам. Праздник закончился – и снова потянулись будни.

Хочешь, не хочешь, надо спускаться с небес на землю и главным героям столицы юга. Для них это, пожалуй, даже более болезненный процесс, чем для простого люда. Ну вот представьте, сегодня вы выступаете в легендарном «Театре мечты» для десятков тысяч ценителей зрелища, а завтра выходите на обшарпанную сцену полупустого дома культуры – где тут взяться божеству и вдохновению? Всё вроде бы как всегда – только твоё мировосприятие изменилось. Другими глазами на окружающую рухлядь глядишь. Менее понимающими. И недоумеваешь: «Как я раньше этой неустроенности не замечал?».

Пока «Ростов» геройствовал в Европе, болельщик гнал от себя вопрос: «Что дальше?». Насколько естественный, настолько и пугающий. Так, проникшись жизненным фильмом и наслаждаясь талантливой игрой актёров, подспудно боишься финальных титров, желая, чтобы он длился как можно дольше. В таком же блаженном неведении с лета 2016-го пребывали поклонники донского клуба. Восемь незабываемых месяцев они следовали принципу Скарлетт О’Хары: «Я подумаю об этом завтра».
Пока «Ростов» геройствовал в Европе, болельщик гнал от себя вопрос: «Что дальше?»

И вот это завтра наступило.

И выяснилось – неожиданно ли? – что проблемы самобытной команды никуда не делись и отсрочивать их решение решительно невозможно.

Ненормально, когда в главном матче весны, а может быть, и целого года количество полевых игроков в запасе команды равняется количеству главных тренеров. В одной анекдотичной ситуации слились две проблемы современного «Ростова» – запутанность руководящей структуры и ограниченность кадровых ресурсов.

Англичане, говорят, чуть с ума не сошли, пытаясь постичь устройство тренерского штаба россиян. Попробуй объяснить им, почему у бровки стоит один человек, на пресс-конференции сидит другой, а общее руководство процессом осуществляет вообще третий. Бог с ними, с англичанами, но самим ростовчанам такая модель управления доставляет неудобства. Футболистам, и они сами в этом признавались, спокойнее играется, когда главный тренер находится в зоне видимости. Не тот главный, который на словах им считается или формально, по документам, числится, а тот, который реально определяет стратегию и тактику команды. Или выносит резолюцию на предложения коллег, что в сущности одно и то же.

Ненормально, когда лучший еврокубковый клуб страны по итогам сезона задерживает выплаты труженикам, заработавшим для него кучу премиальных денег.

Ненормально, что за три с половиной месяца до истечения контрактов в подвешенном состоянии остаются три ключевых исполнителя команды – вратарь Джанаев, защитник Навас и хавбек Нобоа.

Ненормально, когда молодняк для Юношеской лиги УЕФА лихорадочно собирается со всех окрестных школ и предсказуемо проигрывает всем подряд, демонстрируя полную немощь на фоне зарубежных сверстников (шесть баранок с 21 пропущенным мячом).

Нет, понятно, что совсем без профессионального футбола Ростов в любом случае не останется. Не для того на левом берегу Дона достраивают 40-тысячник за 20 млрд рублей, чтобы перед ЧМ-2018 торжественно открыть, а через месячишко-другой по-тихому закрыть. Его наличие само по себе подразумевает существование в городе команды. Вопрос в том, что это будет за команда. Какого качества.
Очевидно, что из нынешнего состава Бердыев с соратниками выжали даже больше, чем можно было ожидать.

Очевидно, что из нынешнего состава Бердыев с соратниками выжали даже больше, чем можно было ожидать. Об износе обоймы красноречиво скажет один факт: семь человек – большинство лидеров – преодолели 30-летний рубеж, ещё трое на подходе к нему. Команда нуждается в обновлении, а в случае гипотетической продажи Полоза и Азмуна, самых ценных клубных активов прямо сейчас, без существенного усиления извне ей тем паче будет не обойтись.

По возвращении из параллельной реальности «Ростову» многие вещи придётся переосмыслить. И прежде всего – своё место в футболе. Добровольный возврат в середину таблицы вряд ли заинтересует Бердыева с единомышленниками: давно и неоднократно пройденный этап. Дальнейшее движение вперёд и вверх может смутить акционеров – неминуемыми дополнительными расходами. Какой вектор развития выберут на берегах Дона – одна из главных интриг ближайших месяцев. И подходящий сюжет для нового сезона знакомого сериала…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Ростов Курбан Бердыев
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