Лига справедливости. Чем хороши пары соперников в четвертьфинале ЛЧ

«Бавария» – «Реал»

«Вольфсбург», «Рома», «Шальке», снова «Шальке» — в последние три года жребий позволял «Реалу» не умирать на поле вплоть до полуфиналов.

«Ювентус» – «Барселона»

«Барселона» совершила исторический камбэк, но её выход в четвертьфинал получился слишком неоднозначным.

«Атлетико» – «Лестер»

В Лиге чемпионов судьба уже дважды брала у Диего Симеоне взаймы.

«Боруссия» – «Монако»

Хотя пары четвертьфиналистов в Лиге чемпионов и определяет слепой жребий, у него тоже могут быть выгодоприобретатели. Например, спортивным каналам выгодно, чтобы в каждой паре была хотя бы одна статусная команда, которая обеспечит интерес телезрителей. Обычно так всё и случается, именно поэтому шутки о нагретых шарах так популярны. Другой источник шуток – соперники «Реала», ведь мадридцам пару лет стабильно везёт со жребием. Но на этот раз стечение обстоятельств в виде исключения сыграло против правил – и против интересов медиамагнатов. На стороне справедливости. Как если бы зрители, которые обычно оставляют недовольные комментарии под итогами жеребьёвки, сами выбрали пары соперников. Но сначала надо кое-за что сказать спасибо УЕФА.Если вы следили за жеребьёвкой, то обратили внимание, как быстро она прошла. В 14:01 директор УЕФА по связям с общественностью Педро Пинту начал ритуальную речь про всё хорошее… а уже в 14:11 была известна последняя пара. Вау, это было быстро. Спасибо.А теперь вернёмся к справедливости. Разумеется, в крайне субъективном смысле – это ведь вообще довольно субъективное понятие. Так вот, мне перед началом жеребьёвки хотелось кое-что увидеть и кое-чего надоевшего избежать. Удивительно, но почти всё так и случилось. Разумеется, жребий не может быть «справедливым» для всех, но хотя бы для одной команды из каждой пары – это уже много.Шуточки прои шар «Ромы» в прошлой жеребьёвке, видимо, докатились до офиса УЕФА в Ньоне. «Вольфсбург», «Рома», «Шальке», снова «Шальке» — в последние три года жребий позволял «Реалу» не умирать на поле вплоть до полуфиналов. Надоело? Пожалуйста: «Бавария» — самый трудный из возможных соперников и главный фаворит букмекеров на победу в Лиге чемпионов.«Наполи» провёл оба раунда 1/8 против мадридцев не лучшим образом: бился в течение тайма и разваливался в какой-то момент матчей. «Реал» по сути воспользовался ошибками итальянцев, которые сами упростили командезадачу. Теперь об этом придётся забыть. «Бавария» — это краш-тест. Это не умаляет достоинств «Реала», который демонстрирует выдающийся даже по итальянским меркам цинизм и сам накажет мюнхенцев за малейшую ошибку. Не всё же им надиздеваться… Отличная пара.«Барселона» одержала историческую победу в 1/8 финала. Исторически неоднозначную. Совершенно не жаль «ПСЖ», который вышел играть в трусливый футбол и за это получил чуть ли не самый позорный матч в своей истории. Но только это не делает выход в четвертьфинал «Барсы» более справедливым.Не знаете, как можно одержать победу со счётом 6:1, ничего не создав с игры и показав неубедительный футбол? Пересмотрите этот матч. Иногда залетает всё. А в столице Каталонии залетело больше, чем летело в принципе. «Барселона» показала несгибаемый характер, но прошла дальше благодаря подарку судьбы с немецким паспортом и турецкими корнями. И теперь в четвертьфинале встретит самого неудобного соперника. «Ювентус» отлично чувствует себя без мяча, быстро атакует и серьёзно нацелен на победу в турнире. Что касается туринцев, для них это не лучший и не худший вариант. Всё же «Барса» выглядит не столь мощным соперником, как «Бавария», и не столь неудобным, как «Реал».«Атлетико» — одна из самых невезучих команд турнира последних лет. То «Барселона», то «Реал», то «Бавария»: путь к финалу неизменно труден, а в финале ждёт неуязвимый противник. Не помогает даже то, что в эпоху«Атлетико» сломал проклятие в матчах с «Реалом» и чаще выигрывает, чем проигрывает. Нет, в финалах ЛЧ это не сработало.Этот сезон у мадридцев явно не задался. Они борются в Примере не за первое место, а за место в Лиге чемпионов на следующий год. Европа – своего рода отдушина, в которой «Атлетико» может рассчитаться за все неудачи. Тем более что в этом турнире судьба уже дважды брала у Симеоне взаймы. «Лестер», конечно, никакая не гарантия прохода в полуфинал. Но это явно самая слабая команда из всех участников. Что касается сказочников, слившихи по чудесному совпадению сразу же вернувших свою прежнюю игру, то для них и этот результат уже достижение. Сойдёмся на том, что «Атлетико» для них не лучше и не хуже другого жребия.блестяще подготовил команду к встречам с «Манчестер Сити». Индивидуальные ошибки в концовке первой из них размыли это впечатление, но ведь и в Англии «Монако» был сильнее большую часть матча. А дома «Монако» провёл просто образцовый матч и, несмотря на счёт 3:1, не оставил «Ман Сити» ни шанса. После того как хозяева забили третий гол, они даже не позволили звёздам Гвардиолы нанести хотя бы один удар по воротам. Это команда-открытие в классическом смысле слова, молодая, талантливая и немного нестабильная. Как и «Боруссия».не удалось пройти дистанцию в Бундеслиге без ненужных потерь очков, и о борьбе за титул пришлось забыть. В Лиге чемпионов команда иногда сама создаёт себе проблемы, наотрез отказываясь реализовывать свои моменты. А иногда выносит крепкого соперника со счётом 4:0. «Боруссия» способна на многое и сама до конца не знает, на что.– против. Две молодые и талантливые команды выяснят, какая из них сильнее. Хорошая пара. Да они все хорошие.