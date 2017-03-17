«Спартак» рвётся к золоту, но очки терять будет. Прогнозы на 20-й тур РФПЛ

Таблица после 19-го тура

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

AndyK (Оренбург):

Антон Матвеев, обозреватель “Чемпионата”:

победу поделили команды специалистов и журналистов.предсказал счёт матча «Уфа» – «Крылья Советов», разницу в игре «Ростов» – «Терек», а также исходы встреч ЦСКА – «Томь» и «Спартак» – «Анжи».Главный редактор «Чемпионата»угадал разницу в матчах «Ростов» — «Терек» и «Локомотив» — «Краснодар», а также исходы встреч «Арсенал» — «Урал», «Уфа» — «Крылья Советов», ЦСКА — «Томь» и «Спартак» — «Анжи». 6 из 8 результативных матчей в туре и всего 10 очков.Представитель команды читателейзаработал в туре 8 баллов, он угадал счёт матча ЦСКА — «Томь» и разницу в игре «Спартак» — «Анжи».Специалисты — 204Читатели — 163Журналисты — 155.В «Анжи» понимают, что им предстоит играть с главным конкурентом на вылет из Премьер-Лиги, поэтому домашняя победа будет стоить для них шесть очков. Команда неплохо смотрелась со «Спартаком» и должна попытаться выиграть.Комментарии излишни, они проигрывают по 0:4 и 0:6.«Урал» ещё находится в опасной зоне, но на данный момент эти команды примерно одного уровня.И тем, и другим достаточно одного очка. «Спартак» и так хорошо оторвался, и любой набор баллов идёт в турнирный зачёт.Трудная победа «Крыльев» — из-за игры «Ростова» в Лиге Европы. После «Олд Траффорд» возвращаться в Россию и играть в Самаре психологически сложно. А Крыльям» отступать некуда.Один из самых непредсказуемых матчей. С «Тереком» происходит из года в год одно и то же: сначала он набирает очки, а потом спотыкается.«Краснодар» вылетел из Лиги Европы и теперь против «Уфы» ему предстоит тяжёлая игра.«Зенит» и так уже потерял много очков. Тула заметно укрепилась, но «Зенит» должен обыгрывать её. Фактор своего поля должен сыграть на руку.«Анжи» в этом сезоне смотрится лучше «Оренбурга», но в межсезонье команда в очередной раз «перезагрузилась», и, по ощущениям, не в лучшую сторону. Шансы зацепить очки у «Оренбурга» есть.После победы над «Зенитом» глупо думать, что «Амкар» не справится с «Томью».«Урал» дома играет плохо (третье место с конца), а «Рубин» в последних восьми матчах проиграл только один раз, причём дважды победил на чужом поле.«Спартак» выигрывает, но почти всегда с разницей в один мяч. Красно-белые по делу лидируют в чемпионате, накопили солидный отрыв, но очки терять будут — это неизбежно. Сёмин сумеет настроить своих игроков как на последний бой.В последних шести матчах «Ростов» пропустил только один гол. А «Крылья» в последних двух не забивали вообще. С честью завершив евросезон, набравшись бесценного опыта и избавившись от «второго фронта», дончане примутся поправлять дела в чемпионате. До еврокубковой зоны всего три очка.«Уфа» лучше всех в РФПЛ играет в гостях. Серьёзно, посмотрите статистику. 6 побед в 10 матчах. 0 ничьих. А «Краснодар» очень нестабилен и терял очки в последних двух домашних встречах, плюс не факт, что команда восстановится после еврокубкового матча. Сделаю рискованный прогноз.У ЦСКА немало игровых проблем, но громадный опыт и умение брать очки на классе.«Зенит» непредсказуем, но не до такой же степени.Махачкалинцы в 2017-м показывают очень приличный футбол, только вот результата не добиваются. Кажется, пора прерывать неудачную серию.Сибирякам в нынешней ситуации остаётся только одно – биться. Они это делать, конечно, будут, но всё равно проиграют.“Урал” последний раз проигрывал дома в октябре 2016-го. Не думаю, что казанцы смогут показать свой футбол в Екатеринбурге.Дерби предсказать безумно сложно, но не верится во второе подряд домашнее поражение “Локомотива”. Вернётся Ари, должен показывать себя в “больших” матчах Миранчук, исправляться за ошибки Пейчинович. Понятно, что “Спартак” рвётся к золоту, но он не настолько силён, чтобы гарантированно снимать скальп с “Локо”.Очевидная ментальная и физическая усталость после битвы на “Олд Траффорд”, посредственный газон в Самаре, серьёзная мотивация хозяев. Все эти факторы не позволят банде Бердыева набрать три очка.После евробукового матча с “Сельтой” в РФПЛ команде Шалимова точно придётся несладко. “Уфа” вгрызается в каждого соперника, не просто так команда идёт прямо вслед за “Краснодаром”, на высоком пятом месте. Но всё-таки хозяева одержат победу, пусть и сложнейшую.Разгром “Томи” не говорит о силе ЦСКА, а вот сомнения в эффективности позиционной атаки «армейцев» по-прежнему большие. Грозный – одна из самых сложных командировок в нашем чемпионате. Скорее всего, очки на выезде ЦСКА потеряет.Питерцы вылетели из еврокубков, потому целую неделю отходили от поражения в игре с “Амкаром”. Хватит скандалов, возмущений и жалоб. “Зениту” пора выходить и показывать собственный уровень. Когда, если не в домашней игре с “Арсеналом”?