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175 лет назад 2016
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Александр Самедов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

«Спартак» рвётся к золоту, но очки терять будет. Прогнозы на 20-й тур РФПЛ

Прогнозы на матчи 20-го тура Премьер-Лиги дают эксперты, журналисты и наши читатели.
17 марта 2017, пятница. 18:00. Футбол
В 19-м туре нашего конкурса победу поделили команды специалистов и журналистов.

Константин Лепёхин предсказал счёт матча «Уфа» – «Крылья Советов», разницу в игре «Ростов» – «Терек», а также исходы встреч ЦСКА – «Томь» и «Спартак» – «Анжи».

Главный редактор «Чемпионата» Самвел Авакян угадал разницу в матчах «Ростов» — «Терек» и «Локомотив» — «Краснодар», а также исходы встреч «Арсенал» — «Урал», «Уфа» — «Крылья Советов», ЦСКА — «Томь» и «Спартак» — «Анжи». 6 из 8 результативных матчей в туре и всего 10 очков.

Представитель команды читателей Rezo1977 заработал в туре 8 баллов, он угадал счёт матча ЦСКА — «Томь» и разницу в игре «Спартак» — «Анжи».

Таблица после 19-го тура


Специалисты — 204
Читатели — 163
Журналисты — 155.

→ 22 очка – и чемпионство в кармане. Анализ календаря «Спартака»

ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТОВ

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:


«Анжи» – «Оренбург» – 1:0
В «Анжи» понимают, что им предстоит играть с главным конкурентом на вылет из Премьер-Лиги, поэтому домашняя победа будет стоить для них шесть очков. Команда неплохо смотрелась со «Спартаком» и должна попытаться выиграть.

«Томь» – «Амкар» – 0:2
Комментарии излишни, они проигрывают по 0:4 и 0:6.

«Урал» – «Рубин» – 1:1
«Урал» ещё находится в опасной зоне, но на данный момент эти команды примерно одного уровня.

«Локомотив» – «Спартак» – 1:1
И тем, и другим достаточно одного очка. «Спартак» и так хорошо оторвался, и любой набор баллов идёт в турнирный зачёт.

«Крылья Советов» – «Ростов» – 1:0
Трудная победа «Крыльев» — из-за игры «Ростова» в Лиге Европы. После «Олд Траффорд» возвращаться в Россию и играть в Самаре психологически сложно. А Крыльям» отступать некуда.

«Терек» – ЦСКА – 1:0
Один из самых непредсказуемых матчей. С «Тереком» происходит из года в год одно и то же: сначала он набирает очки, а потом спотыкается.

«Краснодар» – «Уфа» – 2:1
«Краснодар» вылетел из Лиги Европы и теперь против «Уфы» ему предстоит тяжёлая игра.

«Зенит» – «Арсенал» – 2:0
«Зенит» и так уже потерял много очков. Тула заметно укрепилась, но «Зенит» должен обыгрывать её. Фактор своего поля должен сыграть на руку.

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ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ

AndyK (Оренбург):


“Анжи” – “Оренбург” – 1:1
«Анжи» в этом сезоне смотрится лучше «Оренбурга», но в межсезонье команда в очередной раз «перезагрузилась», и, по ощущениям, не в лучшую сторону. Шансы зацепить очки у «Оренбурга» есть.

“Томь” – “Амкар” – 0:2
После победы над «Зенитом» глупо думать, что «Амкар» не справится с «Томью».

“Урал” – “Рубин” – 0:1
«Урал» дома играет плохо (третье место с конца), а «Рубин» в последних восьми матчах проиграл только один раз, причём дважды победил на чужом поле.

“Локомотив” – “Спартак” – 2:1
«Спартак» выигрывает, но почти всегда с разницей в один мяч. Красно-белые по делу лидируют в чемпионате, накопили солидный отрыв, но очки терять будут — это неизбежно. Сёмин сумеет настроить своих игроков как на последний бой.

“Крылья Советов” – “Ростов” – 0:1
В последних шести матчах «Ростов» пропустил только один гол. А «Крылья» в последних двух не забивали вообще. С честью завершив евросезон, набравшись бесценного опыта и избавившись от «второго фронта», дончане примутся поправлять дела в чемпионате. До еврокубковой зоны всего три очка.

“Краснодар” – “Уфа” – 1:2
«Уфа» лучше всех в РФПЛ играет в гостях. Серьёзно, посмотрите статистику. 6 побед в 10 матчах. 0 ничьих. А «Краснодар» очень нестабилен и терял очки в последних двух домашних встречах, плюс не факт, что команда восстановится после еврокубкового матча. Сделаю рискованный прогноз.

“Терек” – ЦСКА – 0:1
У ЦСКА немало игровых проблем, но громадный опыт и умение брать очки на классе.

“Зенит” – “Арсенал” – 2:1
«Зенит» непредсказуем, но не до такой же степени.

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ПРОГНОЗ ЖУРНАЛИСТОВ

Антон Матвеев, обозреватель “Чемпионата”:


“Анжи” – “Оренбург” – 2:1
Махачкалинцы в 2017-м показывают очень приличный футбол, только вот результата не добиваются. Кажется, пора прерывать неудачную серию.

“Томь” – “Амкар” – 1:2
Сибирякам в нынешней ситуации остаётся только одно – биться. Они это делать, конечно, будут, но всё равно проиграют.

“Урал” – “Рубин” – 1:0
“Урал” последний раз проигрывал дома в октябре 2016-го. Не думаю, что казанцы смогут показать свой футбол в Екатеринбурге.

“Локомотив” – “Спартак” – 1:1
Дерби предсказать безумно сложно, но не верится во второе подряд домашнее поражение “Локомотива”. Вернётся Ари, должен показывать себя в “больших” матчах Миранчук, исправляться за ошибки Пейчинович. Понятно, что “Спартак” рвётся к золоту, но он не настолько силён, чтобы гарантированно снимать скальп с “Локо”.

“Крылья Советов” – “Ростов” – 0:0
Очевидная ментальная и физическая усталость после битвы на “Олд Траффорд”, посредственный газон в Самаре, серьёзная мотивация хозяев. Все эти факторы не позволят банде Бердыева набрать три очка.

“Краснодар” – “Уфа” – 1:0
После евробукового матча с “Сельтой” в РФПЛ команде Шалимова точно придётся несладко. “Уфа” вгрызается в каждого соперника, не просто так команда идёт прямо вслед за “Краснодаром”, на высоком пятом месте. Но всё-таки хозяева одержат победу, пусть и сложнейшую.

“Терек” – ЦСКА – 1:1
Разгром “Томи” не говорит о силе ЦСКА, а вот сомнения в эффективности позиционной атаки «армейцев» по-прежнему большие. Грозный – одна из самых сложных командировок в нашем чемпионате. Скорее всего, очки на выезде ЦСКА потеряет.

“Зенит” – “Арсенал” – 3:0
Питерцы вылетели из еврокубков, потому целую неделю отходили от поражения в игре с “Амкаром”. Хватит скандалов, возмущений и жалоб. “Зениту” пора выходить и показывать собственный уровень. Когда, если не в домашней игре с “Арсеналом”?

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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