Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«О Каррере впервые слышу!» Как ещё недавно критиковали «Спартак»

Сейчас «Спартак» идёт на первом месте — и команду все хвалят. А ведь ещё недавно люди не верили в этих же самых спартаковцев.