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175 лет назад 2016
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Массимо Каррера
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

«О Каррере впервые слышу!» Как ещё недавно критиковали «Спартак»

Сейчас «Спартак» идёт на первом месте — и команду все хвалят. А ведь ещё недавно люди не верили в этих же самых спартаковцев.
17 марта 2017, пятница. 21:00. Футбол

Артём Ребров


Раньше

Джеван Челоянц, бывший член совета директоров «Спартака» (апрель 2016-го):
— Всегда считал, что Ребров – средний вратарь.

Валерий Рейнгольд, экс-нападающий «Спартака» (апрель 2016-го):
— Вратарская позиция в «Спартаке» под жирным вопросом. Я не вижу голкипера в команде, который может занимать створ ворот на протяжении следующих лет. Клубу нужно закрывать эту дыру.

Теперь
Артём Ребров стал неоспоримым игроком основы. Среди спартаковцев только он и Илья Кутепов провели в чемпионате все 19 матчей без замен. В том числе фантастический матч в Грозном, где Ребров сделал пять сейвов и «Спартак» победил со счётом 1:0.
Джеван Челоянц и Леонид Федун

Джеван Челоянц и Леонид Федун

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Дмитрий Комбаров


Раньше

Александр Бубнов, бывший защитник «Спартака» (март 2015-го):
— Комбаров, как обычно, носится, но всё без толку. У него очень много брака.

Александр Панов, бывший нападающий сборной России (октябрь 2015-го):
Мне не нравится игра Дмитрия Комбарова. Его КПД минимально полезный для команды.

Евгений Ловчев, бывший защитник «Спартака» (апрель 2016-го):
— То, что полсостава «Спартака» надо менять, – это однозначно. Я ещё не назвал Комбарова. Он тоже не соответствует требуемому уровню.

Теперь

В этом сезоне Комбаров обходится без грубых ошибок и уже отдал четыре голевые передачи. Это больше, чем в любом из двух предыдущих полных сезонов. Кроме того, Дмитрий вернулся в сборную России.

Андрей Ещенко


Раньше

Александр Бубнов (август 2016-го):
— Оборона красно-белых по-прежнему играет так, что команде всегда могут забить. В тот момент, когда шла передача из глубины, которая затем завершилась голом, мимо Ещенко пробегал игрок команды соперника, и спартаковец зачем-то попытался ухватить его руками.

Теперь

Андрей Ещенко в «Спартаке» оказался очень кстати. О расставании с Паршивлюком никто не вспоминает. В этом сезоне Ещенко принёс победу «Спартаку» в игре с «Крыльями», забив единственный гол в матче.

Маурисио


Раньше


→ «Бразилец, у которого проблемы с техникой». Кто такой Маурисио?

Теперь

Маурисио далеко не самый яркий игрок «Спартака», но весьма полезный. Центральный защитник может выйти и на краю обороны, как это было в последнем матче с «Анжи». И пускай Маурисио подключается к атакам редко, но сзади успевает более-менее всегда. Последняя фраза характеризует не только бразильца, но и вообще красно-белых, когда они ведут в счете. Так что в какой-то степени Маурисио и есть «Спартак».

Джано Ананидзе


Раньше

Александр Мостовой, экс-полузащитник сборной России (май 2016-го):
Джано не хватает физических кондиций. Из-за этого у него не получается прогрессировать.

Теперь

Борьба Попова и Ананидзе – одна из самых интересных вещей, которые можно наблюдать в современном «Спартаке». Конкуренция за место атакующего полузащитника вывела обоих футболистов на новый уровень.

Денис Глушаков


Раньше

Андрей Червиченко, бывший владелец московского «Спартака» (июнь 2013-го):
— Переход Глушакова я оцениваю как великолепный ход менеджмента «Локомотива». Многие Денисом восторгаются, но, на мой взгляд, его игра похожа на поиск выхода из лабиринта. Какие-то движения он делает, но всё как-то сумбурно и непонятно. Сумасшедшего удара у него нет, передачи, какой владели, например, Титов с Лоськовым, тоже. В отборе его тоже зверем не назовёшь.

Теперь

В конце 2015 года много говорилось о том, что «Спартак» планирует расстаться с Глушаковым. Этого не произошло. Теперь Денис – капитан и абсолютный лидер команды. Его голы из-за пределов штрафной стали фирменным знаком красно-белых в этом сезоне.
Денис Глушаков

Денис Глушаков

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
→ Глушаков: я – мясной хулиган

Александр Самедов


Раньше

Юрий Гаврилов, экс-полузащитник «Спартака» (январь 2017-го):
Самедов – средний игрок, если говорить откровенно.

Теперь

Ушёл из «Локомотива», где у него был конфликт с Юрием Сёминым. Не испугался конкуренции в «Спартаке» с главной звездой команды – Квинси Промесом. В результате именно Самедов вышел в последнем матче на правый фланг и отблагодарил доверие тренера победным голом.

Фернандо


Раньше

Денис Глушаков, капитан «Спартака» (конец 2016 года):
— Каким Фернандо пришёл в «Спартак»? Пышечка, булочка. Мы смеялись – ноги искиком, бегал, вес сбрасывал.

Валерий Шмаров, бывший нападающий «Спартака» (август 2016-го):
— Фернандо? Да у него все пасы — ближнему! Брака мало, но ведь почти не обостряет.

Теперь

Когда Фернандо только приехал, то он был настолько круглым, что абсолютно не впечатлял. Казалось, что это худший трансфер красно-белых. Вышло наоборот. Бразилец оказался настоящим цепным псом, который буквально выгрызает мяч. При этом он ещё точно исполняет передачи через всё поле. В результате Фернандо сейчас входит в топ-5 самых дорогих игроков РФПЛ по версии Transfermarkt (12 млн евро).

→ Фернандо: теперь только мы сами можем лишить себя чемпионства

Зе Луиш


Раньше

Виктор Понедельник, бывший нападающий сборной СССР (ноябрь 2015-го):
— Много вопросов у меня к единственному чистому нападающему – Зе Луишу. Если уж говорить откровенно, то этот парень просто не похож на классного нападающего. Не знаю, что в нём увидели те люди, которые привезли Зе Луиша в «Спартак».

Дмитрий Градиленко, комментатор и агент (апрель 2016-го):
Не считаю, что Зе Луиш играет здорово, поэтому хочется, чтобы футболисты «Спартака» выступали намного лучше него.

Теперь

В этом сезоне у Зе Луиша 5+4 по системе «гол+пас». Не так много и не так мало. Здесь просто нужно учитывать специфику нынешнего «Спартака», который при счёте 1:0 не торопится забивать ещё. При этом на данный момент Зе Луиш является лучшим нападающим сезона по оценкам «Чемпионата».

Луис Адриано


Раньше

Итальянское издание Repubblica (январь 2017-го):
Луис Адрианохудший игрок 2016 года в чемпионате Италии. Его средняя оценка — 5,288. Выше даже у Лазаара и Бертолаччи.

Теперь

Отличился за «Спартак» в дебютном контрольном матче. Затем стал лучшим бомбардиром красно-белых на сборах. Отличился и в первом официальном матче за «Спартак» в РФПЛ – против «Краснодара». Вероятно, забил бы и «Анжи», если бы мог сыграть в воскресенье.

Массимо Каррера


Раньше

Олег Романцев, экс-тренер «Спартака» (17 августа 2016 года):
— Я вообще не знаю Карреру и откуда он взялся. В первый раз в жизни слышу эту фамилию, клянусь вам.

Теперь

Каррера – главный ответ на вопрос, как «Спартак» забрался на первое место и идёт с отрывом в 8 очков. Ещё недавно о нём как о многообещающем тренере действительно не знал более-менее никто, кроме Конте. Теперь же Каррера является главным открытием РФПЛ, а его именной шарф уже стал хитом.

→ Широков: «8 очков отрыва не повод говорить, что «Спартак» — чемпион»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Самедов Андрей Ещенко Артём Ребров Денис Глушаков Джано Ананидзе Дмитрий Комбаров Зе Луиш Луис Адриано Лукас Фернандо Массимо Каррера
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