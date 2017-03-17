«О Каррере впервые слышу!» Как ещё недавно критиковали «Спартак»

Артём Ребров
Раньше
Джеван Челоянц, бывший член совета директоров «Спартака» (апрель 2016-го):
— Всегда считал, что Ребров – средний вратарь.
Валерий Рейнгольд, экс-нападающий «Спартака» (апрель 2016-го):
— Вратарская позиция в «Спартаке» под жирным вопросом. Я не вижу голкипера в команде, который может занимать створ ворот на протяжении следующих лет. Клубу нужно закрывать эту дыру.
Теперь
Артём Ребров стал неоспоримым игроком основы. Среди спартаковцев только он и Илья Кутепов провели в чемпионате все 19 матчей без замен. В том числе фантастический матч в Грозном, где Ребров сделал пять сейвов и «Спартак» победил со счётом 1:0.
Джеван Челоянц и Леонид Федун
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Дмитрий Комбаров
Раньше
Александр Бубнов, бывший защитник «Спартака» (март 2015-го):
— Комбаров, как обычно, носится, но всё без толку. У него очень много брака.
Александр Панов, бывший нападающий сборной России (октябрь 2015-го):
— Мне не нравится игра Дмитрия Комбарова. Его КПД минимально полезный для команды.
Евгений Ловчев, бывший защитник «Спартака» (апрель 2016-го):
— То, что полсостава «Спартака» надо менять, – это однозначно. Я ещё не назвал Комбарова. Он тоже не соответствует требуемому уровню.
Теперь
В этом сезоне Комбаров обходится без грубых ошибок и уже отдал четыре голевые передачи. Это больше, чем в любом из двух предыдущих полных сезонов. Кроме того, Дмитрий вернулся в сборную России.
Андрей Ещенко
Раньше
Александр Бубнов (август 2016-го):
— Оборона красно-белых по-прежнему играет так, что команде всегда могут забить. В тот момент, когда шла передача из глубины, которая затем завершилась голом, мимо Ещенко пробегал игрок команды соперника, и спартаковец зачем-то попытался ухватить его руками.
Теперь
Андрей Ещенко в «Спартаке» оказался очень кстати. О расставании с Паршивлюком никто не вспоминает. В этом сезоне Ещенко принёс победу «Спартаку» в игре с «Крыльями», забив единственный гол в матче.
Маурисио
Раньше
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Теперь
Маурисио далеко не самый яркий игрок «Спартака», но весьма полезный. Центральный защитник может выйти и на краю обороны, как это было в последнем матче с «Анжи». И пускай Маурисио подключается к атакам редко, но сзади успевает более-менее всегда. Последняя фраза характеризует не только бразильца, но и вообще красно-белых, когда они ведут в счете. Так что в какой-то степени Маурисио и есть «Спартак».
Джано Ананидзе
Раньше
Александр Мостовой, экс-полузащитник сборной России (май 2016-го):
— Джано не хватает физических кондиций. Из-за этого у него не получается прогрессировать.
Теперь
Борьба Попова и Ананидзе – одна из самых интересных вещей, которые можно наблюдать в современном «Спартаке». Конкуренция за место атакующего полузащитника вывела обоих футболистов на новый уровень.
Денис Глушаков
Раньше
Андрей Червиченко, бывший владелец московского «Спартака» (июнь 2013-го):
— Переход Глушакова я оцениваю как великолепный ход менеджмента «Локомотива». Многие Денисом восторгаются, но, на мой взгляд, его игра похожа на поиск выхода из лабиринта. Какие-то движения он делает, но всё как-то сумбурно и непонятно. Сумасшедшего удара у него нет, передачи, какой владели, например, Титов с Лоськовым, тоже. В отборе его тоже зверем не назовёшь.
Теперь
В конце 2015 года много говорилось о том, что «Спартак» планирует расстаться с Глушаковым. Этого не произошло. Теперь Денис – капитан и абсолютный лидер команды. Его голы из-за пределов штрафной стали фирменным знаком красно-белых в этом сезоне.
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Денис Глушаков
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Александр Самедов
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Юрий Гаврилов, экс-полузащитник «Спартака» (январь 2017-го):
— Самедов – средний игрок, если говорить откровенно.
Теперь
Ушёл из «Локомотива», где у него был конфликт с Юрием Сёминым. Не испугался конкуренции в «Спартаке» с главной звездой команды – Квинси Промесом. В результате именно Самедов вышел в последнем матче на правый фланг и отблагодарил доверие тренера победным голом.
Фернандо
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Денис Глушаков, капитан «Спартака» (конец 2016 года):
— Каким Фернандо пришёл в «Спартак»? Пышечка, булочка. Мы смеялись – ноги искиком, бегал, вес сбрасывал.
Валерий Шмаров, бывший нападающий «Спартака» (август 2016-го):
— Фернандо? Да у него все пасы — ближнему! Брака мало, но ведь почти не обостряет.
Теперь
Когда Фернандо только приехал, то он был настолько круглым, что абсолютно не впечатлял. Казалось, что это худший трансфер красно-белых. Вышло наоборот. Бразилец оказался настоящим цепным псом, который буквально выгрызает мяч. При этом он ещё точно исполняет передачи через всё поле. В результате Фернандо сейчас входит в топ-5 самых дорогих игроков РФПЛ по версии Transfermarkt (12 млн евро).
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Зе Луиш
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Виктор Понедельник, бывший нападающий сборной СССР (ноябрь 2015-го):
— Много вопросов у меня к единственному чистому нападающему – Зе Луишу. Если уж говорить откровенно, то этот парень просто не похож на классного нападающего. Не знаю, что в нём увидели те люди, которые привезли Зе Луиша в «Спартак».
Дмитрий Градиленко, комментатор и агент (апрель 2016-го):
— Не считаю, что Зе Луиш играет здорово, поэтому хочется, чтобы футболисты «Спартака» выступали намного лучше него.
Теперь
В этом сезоне у Зе Луиша 5+4 по системе «гол+пас». Не так много и не так мало. Здесь просто нужно учитывать специфику нынешнего «Спартака», который при счёте 1:0 не торопится забивать ещё. При этом на данный момент Зе Луиш является лучшим нападающим сезона по оценкам «Чемпионата».
Луис Адриано
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Итальянское издание Repubblica (январь 2017-го):
— Луис Адриано – худший игрок 2016 года в чемпионате Италии. Его средняя оценка — 5,288. Выше даже у Лазаара и Бертолаччи.
Теперь
Отличился за «Спартак» в дебютном контрольном матче. Затем стал лучшим бомбардиром красно-белых на сборах. Отличился и в первом официальном матче за «Спартак» в РФПЛ – против «Краснодара». Вероятно, забил бы и «Анжи», если бы мог сыграть в воскресенье.
Массимо Каррера
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Олег Романцев, экс-тренер «Спартака» (17 августа 2016 года):
— Я вообще не знаю Карреру и откуда он взялся. В первый раз в жизни слышу эту фамилию, клянусь вам.
Теперь
Каррера – главный ответ на вопрос, как «Спартак» забрался на первое место и идёт с отрывом в 8 очков. Ещё недавно о нём как о многообещающем тренере действительно не знал более-менее никто, кроме Конте. Теперь же Каррера является главным открытием РФПЛ, а его именной шарф уже стал хитом.
→ Широков: «8 очков отрыва не повод говорить, что «Спартак» — чемпион»