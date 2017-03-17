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175 лет назад 2016
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«Локомотив» — «Краснодар» — 1:2
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Что Каррера увидел в Черкизово. Новая тактика «Локомотива»

Сергей Титов – с докладом о смене тактики «Локомотива».
17 марта 2017, пятница. 23:30. Футбол
Привет из 2000-х. Как «Локомотив» изменился зимой

Формация


Основной план: 3-4-1-2. По зимним контрольным матчам «Локомотива» оставались вопросы о расположении атакующей тройки и распределении в ней ролей, но мартовские игры показали, что в тройке Мануэл Фернандеш держится обособленно, постоянно уходя за мячом к центральной линии и разгоняя атаки уже оттуда. Два нападающих, Миранчук и Ари (или Майкон в матче с «Краснодаром»), держатся на одной линии, но тоже не играют статично, открываясь под передачи рывком в глубину или на фланг. В прессинге же Фернандеш становится третьим игроком первой линии, поднимаясь к Миранчуку и Ари.

Тройка защитников – Чорлука в роли самого центрального, Кверквелия правее, Пейчинович левее. В качестве латералей – Виталий Денисов и Ренат Янбаев, при атаках активно смещающиеся в центр и меняющиеся местами с центральными хавбеками. Один из них – Игорь Денисов (для него не имеет значения, к какой половине поля быть привязанным), а его напарников Сёмин активно ротирует. Только за три стартовых матча календарного года в центре играли Баринов, Коломейцев и Игнатьев, но Игнатьев оставил самое цельное впечатление, грамотнее остальных выполняя тренерскую установку и собирая подборы-перехваты.

Резервный план: 4-4-2 и возвращение в 2000-е. В экстренных ситуациях Юрий Сёмин любит отправлять вперёд центральных защитников – например на всю концовку сезона-2010 нападающим «Локомотива» стал Родолфо. Теперь же навыки форварда осваивает Ведран Чорлука. Ещё осенью прошлого года Сёмин пробовал переводить Чорлуку в атаку в концовке матча с тульским «Арсеналом», а против «Краснодара», проигрывая 1:2, повторил ход.

Новоиспечённый таргетмен Чорлука отыграл в нападении «Локомотива» 20 минут, зацепился за шесть верховых передач, однако подобрать мяч после выигранного хорватом «воздуха» было некому – красно-зелёные проиграли «Краснодару» все подборы. В собирании мячей ему мог бы подсобить Владислав Игнатьев, но он был заменён, а вышедший вместо него Коломейцев в игру совершенно не попал. Сама же задумка с Чорлукой, хоть и напоминает каменный век, выглядит вполне эффективной.

Тактические решения


Качественная позиционная структура. Осенью «Локомотиву» тяжело давался переход в атаку – мой коллега Антон Михашенок писал, насколько красно-зелёным сложно доставлять мяч вперёд под прессингом. На картах передач было заметно, что едва ли не единственный план перехода «Локо» в атаку – передачи от флангового защитника фланговому хавбеку, и грамотные соперники перекрывали их связь. Теперь вариантов конструкции атаки намного больше.

«Локомотив» очень грамотно располагается с мячом при позиционных атаках – у пасующего есть достаточно вариантов для продолжения. Чутко действуют латерали, смещающиеся к центральному кругу, когда пасующий находится на противоположном фланге (обратите внимание на позицию Виталия Денисова на скриншоте). Оба своих «игровых» гола «Крыльям Советов» красно-зелёные забили как раз после грамотно построенных позиционных атак – Пейчинович и Кверквелия доставляли мяч средними передачами до Миранчука, который открывался между линиями и оставался без толковой опеки.

Свободная роль Мануэла Фернандеша. В схеме 3-4-1-2 Фернандеш – самый свободный элемент, не скованный тактическими схемами: при построении атаки он может получить мяч на центральной линии, рядом с Денисовым или Игнатьевым, на чужой трети он оказывается в «зоне 14», откуда либо пристреливается, либо стремится найти передачей Миранчука/Ари/Майкона. Временами португалец передерживает мяч и замедляет темп атаки, но его умение сыграть нестандартно перевешивает – большинство атак «Локо» строится через Фернандеша. Статистика Packing по матчу с «Краснодаром» объясняет его положение в структуре красно-зелёных: он получает передачи, отрезающие соперников, чаще Денисова и Игнатьева, а сам отрезает соперников (и в том числе защитников – показатель Impect) лучше, чем кто-либо из центральной оси.
Если говорить менее заумно, Фернандеш берёт на себя конструктивную работу Игоря Денисова и его напарника, начиная атаки с их позиций, но принимая более необычные и рискованные решения. Если Ману выйдет в старте «Локомотива» на дерби (сомнения на этот счёт есть), перекрыть португальца будет одной из главных задач «Спартака» на матч.

Включения центральных полузащитников в штрафную. В матче с «Краснодаром» Майкон часто уходил с мячом в полуфланг, Миранчук тоже предпочитал пасовать из глубины (отсюда его очень сильный Packing для нападающего – 32 за матч), поэтому в позиционных атаках их позиции в штрафной занимали центральные полузащитники. Игорь Денисов часто оказывался в сердцевине площадки, а Игнатьев смещался на линию штрафной, где караулил и передачи, и отскоки от Денисова. В схеме с тремя центральными защитниками такие подключения хавбеков – не новость, так же атакует и «Аталанта» Гасперини, выдающая мощный сезон. В «Локомотиве» такие подключения тоже работают – Игнатьев забил как раз после передачи к линии штрафной и подобранного отскока, а Игорь Денисов трижды бил по воротам «Краснодара» из dangerzone.

Диагонали Кверквелии на Виталия Денисова. Тактический приём, помогающий раскрывать атакующий потенциал левого защитника «Локомотива». В эпизоде на скриншоте Кверквелия диагональю на ударную позицию организовал для Денисова хороший момент, заметив, что Майкон забрал за собой правого защитника «Краснодара» Калешина, а Денисов остался в одиночестве. Но чаще Кверквелия не создавал моменты, а разгонял атаки «Локомотива» – на 20-й минуте грузин перевёл мяч на Денисова диагональю от одной боковой линии до другой, дестабилизируя защиту «Краснодара», в результате атаку удалось сместить с одного края на другой и довести до удара.

Заметно стремление Сёмина одинаково качественно переводить атаки и справа налево, и слева направо – Пейчинович тоже пробует исполнять диагонали на Янбаева. Но во-первых, Ренат ещё не цеплялся за такие передачи в штрафной площади соперника, во-вторых, Неманья исполняет длинные передачи реже, чем Кверквелия (12 против 15 в игре с «Крыльями Советов», 13 против 16 в матче с «Краснодаром»).

3 игрока, которым пошла на пользу смена тактики


Виталий Денисов. Схемы ЦСКА и «Локомотива» нельзя считать одинаковыми из-за разной конструкции центральной оси, однако на крайних защитниках тактические перестройки сказались одинаково. У «армейцев» ещё легче задышал в атаке Марио Фернандес, а Виталий Денисов получил большие полномочия в атаке «Локо». В позиционной атаке Денисов чаще смещается в центр, врывается в штрафную, он стал чаще появляться на ударных позициях – спасибо диагоналям Кверквелии. Денисов обостряет и сам – за матч с «Краснодаром» он отрезал 21 защитника своими передачами, и это очень высокий уровень даже для опорника с пасом уровня Хаби Алонсо:
за два матча с «Арсеналом» в Лиге чемпионов Алонсо отрезал 18 защитников.

Владислав Игнатьев. В сёминском «Локомотиве» Игнатьев готов играть везде – учитывая удачный опыт игры правым защитником в ноябре-декабре 2016-го, можно было ждать конкуренции Игнатьева с Янбаевым за место правого латераля в 3-5-2, однако Юрий Сёмин двигает Владислава в центр, на одну линию с Игорем Денисовым. Против «Краснодара» Игнатьев был лучшим из середины поля «железнодорожников» – качественно играл на подборах, грамотно открывался в штрафной, был цепок в разрушении (3 удачных отбора), смещался на правый фланг помогать Янбаеву и даже убегал оттуда в сольный проход. Из всех игроков, перепробованных на одной линии с Денисовым, Игнатьев качественнее других решал свои задачи.

Алексей Миранчук. Самого талантливого мальчика из «Локомотива» заклевали контрактными войнами, а стоило всего-то дать ему спокойно играть в футбол. В схеме 3-4-1-2 Миранчук номинально играет нападающего, но часто смещается в глубину и ищет пространство между линиями – после улучшения вариативности игры «Локо» свободы у Миранчука тоже стало больше. Голевые атаки в матче с «Крыльями» показательны – оба раза красно-зелёным удавалось проходить среднюю линию волжан за счёт передач на Миранчука. «Краснодар» тоже давал Алексею пространство между линиями, а в этом пространстве он очень опасен. Хватит говорить о Миранчуке лишь в контексте контракта – он действительно классный игрок, чьи возможности «Локомотив» раньше использовал не очень правильно.

Главная проблема


Тренд современного футбола на расстановку 3-Х-Х заражает даже наш чемпионат, где подобная тактика помогает «Ростову» грохотать в Европе, а «Амкар» и «Уфа» взлетают в таблице выше ожидаемого. Однако тактика требует отлаженного взаимопонимания центральных защитников. В «Локомотиве» такой «химии» между защитниками пока нет, что вытекает из их плохого знания конкретной непривычной тактики.

Соломон Кверквелия, арендованный «Локомотивом» зимой, наверняка был подписан специально под новую тактику – из тройки центральных защитников он единственный, кто имеет большой опыт игры в такой схеме (был правым центральным в «Рубине» Бердыева). Ведран Чорлука выходил в центре обороны при 3-Х-Х лишь эпизодически в сборной Хорватии, а в качестве самого центрального защитника – всего однажды. Было это в 2013-м, с подачи Игора Штимаца в матче с Бельгией, и Чорлука, плохо понимавший новую тактику, вместе с Ловреном тогда организовал достаточно коридоров для Ромелу Лукаку. Неманья Пейчинович по такой схеме вообще не играл – ни в Сербии, ни в «Герте», ни в «Ницце».

Заметно, что именно Пейчинович пока тяжелее всех адаптируется к 3-5-2 «Локомотива». Его задача в защитной конструкции – выдёргиваться под соперника из глубины, накрывая его в момент приёма мяча или ещё до приёма, однако зона Пейчиновича становится уязвимой для передач за спину – Чорлука не всегда успевает страховать сербского коллегу (момент на скриншоте ниже – идеальный пример). Подстраховка очень нужна Неманье – в противном случае эпизоды, как гол Вандерсона «Локомотиву», будут возникать частенько. При всём этом Пейчинович уже сейчас очень грамотно поддерживает атаки, регулярно выдёргиваясь выше всех из центральных защитников и раскидывая диагонали на противоположный фланг. Когда «Локомотив» забивал «Тосно» в Кубке России, «железнодорожникам» помогло именно включение Пейчиновича и его удар издали.

Вывод


Уже понятно, что конструкция атаки «Локомотива» в дерби будет немного иной. Юрий Сёмин уже сообщил, что пару нападающих составят Ари и Майкон, и эти слова рождают вопрос – кто будет исполнять «свободного художника»? Между Миранчуком и Фернандешем придётся выбирать кого-то одного, и с такой головной болью Сёмину будет непросто справиться – через Ману строилось большинство атак «Локо» в стартовых матчах 2017-го, а Миранчук сильно прибавил в новой схеме и явно готов к качественному скачку. Допущу, что в запасе останется Фернандеш, а Миранчук опустится на позиции «десятки», где ему будет не менее комфортно.

В целом же тактическая реформа Юрия Сёмина должна стать удачной. Игра «Локомотива» в атаке стала гораздо вариативнее, чем в первую часть сезона, и перестала зависеть от настроения и точности кроссов конкретного игрока. Теперь важно наладить связь тройки центральных защитников, и Сёмин, чей «Локомотив» начала 2000-х с тактикой 3-5-2 шумел в Лиге чемпионов и громил «Интер» – тренер, который точно способен связать Пейчиновича, Чорлуку и Кверквелию в единый узел. Важно, что уже сейчас «железнодорожники» играют так, что 10-е место в турнирной таблице РФПЛ – совсем не по игре.

В материале использованы данные паблика «Пыльный чердак».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Юрий Сёмин
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