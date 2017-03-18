Девушка дня. К кому ушёл Дмитрий Тарасов от Бузовой

Официально Тарасов и Костенко ещё не объявляли о том, что они вместе. Хотя футболист недавно намекнул в одном из своих прямых эфиров в «Инстаграме», что больше не одинок.
Кроме того, настырные поклонники отследили множество случаев, когда Тарасов и Костенко лайкают и комментируют фото друг друга в «Инстаграме».
22-летняя Анастасия известна в первую очередь тем, что стала вице-мисс России – 2014. Что не удивительно с такими-то ногами.
Да и растяжка у неё в полном порядке.
Девушка явно увлекается философией. Эту фотографию в «Инстаграме» она выложила с изречением немецкого мыслителя Фридриха Ницше.
А этот кадр сопроводила четверостишием персидского поэта Омара Хайяма:
«Жизнь пронесётся, как одно мгновенье,
Её цени, в ней черпай наслажденье.
Как проведёшь её – так и пройдёт,
Не забывай: она – ТВОЁ ТВОРЕНЬЕ».
Иногда в комментариях девушку называют «уткой». В ответ она иронично предлагает людям тратить силы на книгу, потому что это занятие более полезное и развивающее.
Кстати, в каком-то смысле её «инстаграм» – это и есть сборник стихов:
Анастасия рассказала, что однажды на паре уснула прямо на первой парте. Хотя давайте честно — у кого из нас такого не было?
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