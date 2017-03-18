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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Московский «Спартак» оторвался на 8 очков от «Зенита» и ЦСКА в РФПЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

О, дивный новый мир! Что изменит чемпионство «Спартака»

Надвигается красно-белый Армагеддон. Для спартаковцев жизнь поделится на «до» и «после» 2017 года.
18 марта 2017, суббота. 10:30. Футбол
Футболисты «Спартака» боятся говорить о титуле. Артём Ребров даже запретил жене и детям произносить дома слово «чемпионство».

Вот и партнёры вратаря говорят о вероятном золоте неохотно.

Фернандо: теперь только мы сами можем лишить себя чемпионства

Оно и понятно. Футболисты боятся уверовать в победу раньше времени и расслабиться. Как мы недавно узнали, даже после 4:0 нельзя успокаиваться. За один матч может произойти что угодно. Тем более за 11 туров. Однако мы, как и Олег Романцев, можем называть вещи своими именами и не бояться, что слишком расслабимся.

Отрыв в восемь очков – это очень солидно. Тем более когда у конкурентов дела плохи. У питерцев, кажется, не особо уверенно чувствует себя Мирча Луческу. Тренер жалуется на арбитров, хотя актуальнее говорить об игре «Зенита». Ещё перед воскресным матчем нападающий Артём Дзюба выражал опасения по поводу того, как его команда будет забивать.

Дзюба: «Игра настораживает. Особенно в преддверии встречи с «Амкаром»

Что касается ЦСКА, то в матче с «Зенитом» красно-синие выглядели бледно. Пожалуй, даже хуже соперника, хоть и играли дома. А победа над «Томью» – не показатель. Томичи до конца сезона уступят, наверное, всем. И то, что у «Спартака» «халявные» три очка ещё впереди – лишний аргумент в пользу титула красно-белых. О чемпионстве команды Карреры можно говорить с вероятностью где-то в 80 процентов. Если это случится, то футбол уже не будет прежним.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Выигрыш «Спартака» в РФПЛ – это победа оборонительного футбола над атакующим. Даже болельщики «Спартака» признают, что Каррера играет от защиты. Выигрывать со счётом 1:0 – это очень по-бердыевски. И таких побед у «Спартака» восемь в этом сезоне РФПЛ. Теперь даже Юрий Сёмин перешёл на игру в пять защитников, чего не было в «Локо» более 10 лет.
Вероятно, чемпионство «Спартака» подтолкнёт и другие команды ради результата уходить от атакующего футбола.

За последние шесть лет все привыкли, что чемпионом становится либо ЦСКА, либо «Зенит». Мы незаметно превращались в чемпионат Украины, где неизменно побеждает одна из двух команд. Судя по всему, это время закончилось. Теперь мы всё больше отдаляемся от Италии или Германии, где последние четыре года один и тот же чемпион. И приближаемся к Англии, где четыре сезона – четыре разных победителя. Это круто само по себе. Хоть и понятно, что мы уступаем всем трём европейским лигам.

Что ещё изменится от чемпионства «Спартака»? Конечно, имидж владельца Леонида Федуна. За 13 лет под его руководством красно-белые ещё не брали золото. И сейчас оно ему нужно, чтобы доказать: всё было не зря. В том числе и строительство стадиона. Его ведь возводили не для того, чтобы один раз принять чемпионат мира, а чтобы на нём периодически проводили матчи Лиги чемпионов.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Но ещё больше чемпионство скажется на самих спартаковцах. Никто не знал тренера Массимо Карреру, а теперь узнают все. В том числе в Европе. Хотя уже сейчас он попадает на первую полосу главного спортивного издания в Италии La Gazzetta dello Sport.


Промес уйдёт в АПЛ с чистой совестью. Он ведь обещал не уезжать из «Спартака», пока команда не выиграет что-нибудь значимое. И даже условный Кутепов может получить приглашение из Серии А: защитник давно стремится в чемпионат Италии. У него и агент из этой страны, и он уже начал учить итальянский.

Ну и главное, что изменит чемпионство: болельщикам «Спартака» будет не стыдно признаваться, за кого они болеют. Раньше фраза: «Я болею за красно-белых», — вызывала усмешки. Теперь же эти слова можно будет произносить, не опуская глаза в пол.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Чемпионский футбол. Что общего у Бердыева, Спаллетти и Карреры
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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