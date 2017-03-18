«Локо» — «Спартак» и ещё 5 матчей уик-энда, которые нельзя пропустить

«Локомотив» — «Спартак»
18 марта, 16:30
Прогноз: 2:2
Даже если вы живёте в Москве, но не купили билеты заранее, попасть на московское дерби вряд ли удастся — на официальном сайте «Локо» билеты уже не продаются, а в кассах стадиона в Черкизово вот-вот закончатся.
Центральный матч тура будет результативным, по крайней мере нам обещает это продвинутая статистика xG. После зимнего перерыва «Локомотив» играет в гораздо более симпатичный футбол — Ари быстро вписался в новую команду и уже намекнул, что ему будет очень приятно забить бывшим партнёрам из «Спартака». Красно-белые же будут бежать вперёд в надежде сохранить восьмиочковый отрыв, ведь ЦСКА и «Зениту» предстоят гораздо более лёгкие матчи с «Тереком» и тульским «Арсеналом».
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«Атлетик» — «Реал»
18 марта, 18:15
Прогноз: 2:3
Этот сезон в испанской Примере — чуть ли не самые интересный за последние пять лет. «Реал» и «Барса» после каждого тура меняются местами, «третьей силой» после ухода Эмери неожиданно стала «Севилья», а за четвёртое место и путёвку в ЛЧ борются сразу четыре команды. Одна из них — «Атлетик» из Бильбао, уже успевший отнять очки у «Атлетико» и «Севильи». Ставить на Примеру очень сложно, но точно можно сказать одно: Серхио Рамос забьёт победный гол после 80-й минуты.
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«Атлетико» — «Севилья»
19 марта, 18:15
Прогноз: 1:1
Именно эти команды претендуют на бронзу Примеры. И если «Севилья», вылетев из Лиги чемпионов от «Лестера», сконцентрируется как раз на чемпионате Испании, то «Атлетико», попав на единственную английскую команду в четвертьфинале ЛЧ, будет стараться выиграть главный кубок Европы. Бен Йеддер против Гризманна, Коке против Насри, Рико против Облака — ради этих противостояний стоит включить матч между мадридцами и севильцами.
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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
19 марта, 19:30
Прогноз: 1:3
«Ливерпуль» для «Сити» — самый неудобный соперник в АПЛ, в последний раз команда из Манчестера побеждала в августе 2014-го. Тогда Милнер ещё сидел на скамейке рядом с Пеллегрини, а Стерлинг откликался на передачи Джеррарда на фланге «Ливерпуля». С тех пор «Сити» был дважды разгромлен, а в этом сезоне проиграл на «Энфилде» с минимальным счётом.
Теперь «Ливерпуль» и «Сити» борются за медали в АПЛ. Ничья не устроит никого — сзади поджимает «Арсенал», который занимает место ниже четвёртого, и «Манчестер Юнайтед».
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«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария»
19 марта, 19:30
Прогноз: 0:2
В это же время в воскресенье сыграют «Боруссия» и «Бавария». Мёнхенгладбахцы регулярно отбирают очки у топ-клуба: последний раз команда из Мюнхена выигрывала три года назад. Правда, чемпионству «Баварии» в Бундеслиге похоже, уже ничего не угрожает — отрыв от ближайшего преследователя из Лейпцига составляет уже 10 очков.
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«ПСЖ» — «Лион»
19 марта, 23:00
Прогноз: 4:2
Если после позора в Барселоне Унаи Эмери не сможет выиграть чемпионат Франции, из «ПСЖ» его точно попросят. Парижане отстают от «Монако» на три очка и, оставшись без еврокубков, теперь отдадут все силы на Лигу 1. Конечно, «ПСЖ» — фаворит матча, но в «Лионе» разыгрался Мемфис Депай, забивающий с центра поля, а Александр Ляказетт пытается использовать последний шанс, чтобы уехать в топ-клуб. К тому же в «Лионе» играют наши старые знакомые — Матьё Вальбуэна и Мацей Рыбусь.
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