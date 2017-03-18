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175 лет назад 2016
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Массимо Каррера и Юрий Сёмин
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Всё, что нужно знать о матче «Локомотив» — «Спартак»

Расклады, тактика, составы — всё о московском дерби, главном матче 20-го тура РФПЛ.
18 марта 2017, суббота. 13:30. Футбол

Статистика


В истории РФПЛ, то есть с 2002 года, «Локомотив» обыгрывал «Спартак» чаще: 13 побед «железнодорожников» против 10 спартаковцев. Ещё восемь раз дерби заканчивалось вничью. До недавнего времени красно-белые не могли победить «Локо» со времён переходного сезона, особенно любил дерби высоченный форвард Даме Н’Дойе, забивший спартаковцам три мяча. Однако в конце прошлого сезона «Спартак» наконец смог прервать неудачную серию и увёз из Черкизово три очка. Это помогло команде Аленичева финишировать пятой и вернуться, пускай ненадолго, в еврокубки.

В этом сезоне «Локомотив» впервые проиграл именно в матче со «Спартаком». Тогда всё решил единственный гол Ивелина Попова — болгарин точно пробил головой в угол после навеса Квинси Промеса.

Из истории противостояний: зимой сменивший «Локо» на «Спартак» Александр Самедов проиграл все первые матчи против бывших команд. В 2006-м команда «железнодорожника» Самедов была обыграна «Спартаком» — 1:2, а в 2012-м — «Динамо» со счётом 2:3. В 2008 году полузащитник в составе «Москвы» проиграл «Локомотиву» — 0:3.

Зато против бывшей команды отлично себя чувствует новичок «Локомотива» Ари. После ухода из «Спартака» бразилец шесть раз забивал красно-белым, в марте 2014-го сделал хет-трик в ворота Диканя. 16 марта на пресс-конференции перед матчем Ари появился в кепке «AriGoool» и признался, что ему будет особенно приятно забить «Спартаку» снова.

Потери


Денис Глушаков и Луис Адриано, пропустившие из-за травм матч с «Анжи», до дерби продолжали тренироваться отдельно от команды. Вряд ли Массимо Каррера будет рисковать здоровьем ключевых футболистов — впереди у «Спартака» ещё «Зенит», ЦСКА, «Амкар» и «Уфа». Если итальянец и включит недолеченных игроков в заявку, то выпустит их на поле лишь в случае крайней необходимости.

На базе «Локо» в Баковке перед матчем со «Спартаком» футболисты работали в общей группе. Но к дерби готовы не все: вчера за дубль сыграли Антон Миранчук, Артём Галаджан и Делвин Ндинга, а о Джефферсоне Фарфане, как признался Юрий Сёмин, он пока «большого представления не имеет».

Составы и тактика


Тогда же Юрий Сёмин рассказал, что в атаке со «Спартаком» сыграют Ари и Майкон. Предположу, что главный тренер «Локо» немного слукавил, ведь в игре с «Краснодаром» Майкон запомнился только промахом из убойной позиции после выхода один на один.

В пару к разыгравшемуся Алексею Миранчуку действительно вернётся Ари. Один из самых сильных форвардов нашего чемпионата очень быстро стал своим и в «Локо», где выглядит ярче всех других центральных нападающих команды вместе взятых. Больше изменений по сравнению с понедельничным матчем с «Краснодаром» в команде Сёмина не предвидится.

Массимо Каррера тоже сделает только одну правку по мотивам прошлого тура. В матче с «Анжи» Ивелин Попов очень редко получал мяч и часто ошибался в передачах (всего 56% точных). За 20 минут заменивший болгарина Джано сделал столько же пасов по адресу и заметно обострил игру у ворот Юрченко. Именно грузинский плеймейкер наверняка начнёт матч в старте на «Локо».

На другую спорную позицию правого защитника снова выберут номинального центрбека Маурисио. Бразилец не так полезен в атаке, как латераль Ещенко, зато очень надёжно играет в обороне. Именно через левый фланг чаще всего атакует «Локо», где действует Виталий «электричка» Денисов и куда любит смещаться главный мозг «железнодорожников» Ману Фернандеш.

Арбитр


Судить московское дерби будет Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. При нём «Локомотив» в этом сезоне разгромил «Анжи» 4:0, а «Спартак» победил дважды — в домашних матчах с «Крыльями» и «Рубином». Особенно запоминающейся получилась как раз игра последнего в 2016-м туре РФПЛ на «Открытие Арене». «Рубин» первым открыл счёт, а затем долго возмущался, не увидев удаления Промеса за выставленный локоть и рассечённую губу Бурлака. В итоге защитник казанской команды Набиуллин удалился сам, и в большинстве спартаковцы дожали соперника — 2:1. Красный свет, однако, Квинси Промес всё равно перед собой увидел и две недели назад пропустил матч в Краснодаре.

Диспозиция матча


Из трёх участников чемпионской гонки «Спартак» на этот раз играет первым. В случае победы красно-белые получат отрыв от ЦСКА и «Зенита» в 11 очков по крайней мере на сутки. Но право на ошибку, даже при условии победы «армейцев» в Грозном и зенитовцев над тульским «Арсеналом», у команды Карреры есть — впереди не самый сложный домашний матч с «Оренбургом».

«Локомотив» же находится значительно ниже, чем должен. «Железнодорожники» точно не вылетят по итогам сезона, но и до еврокубковой зоны доберутся только при условии провала всех конкурентов. Набирать очки сейчас — дело чести для «Локо», тем более в московском дерби, исторически жарком и нервном.

Чтение к матчу


>>> Что Каррера увидел в Черкизово. Новая тактика «Локомотива»

>>> Чемпионский футбол. Что общего у Бердыева, Спаллетти и Карреры

>>> 22 очка – и чемпионство в кармане. Анализ календаря «Спартака»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 17
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Массимо Каррера Юрий Сёмин
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