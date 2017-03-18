Право имеющие. Почему пора болеть за «Томь»

«Томь» победила «Амкар». И, может быть, обыграет кого-нибудь ещё. «Молодыми», «слабыми», «кривыми», «косыми» — обзывайте их, как хотите.
Спасибо, кстати, чиновникам, которые не стали сходить с ума и снимать команду по ходу сезона, которые не пошли на поводу у странных людей, называвших молодую команду «позором РФПЛ».
Во-первых, только слабовидящие могут ощущать, что уровень РФПЛ недосягаем. В срединном разрезе у футболистов нет ни уникальных качеств, ни грандиозного понимания футбола — ничего такого, чего бы юный прогрессирующий игрок не мог догнать за пару месяцев.
Во-вторых, я на 100 процентов уверен, что после снятия из РФПЛ «Томь» бы «перекопали», вытащили престарелых «решал» для ФНЛ — и вся сибирская и околосибирскся молодёжь безнадёжно пошла бы в глубокую дыру.
В-третьих, если хоть один из ребят догонит уровень РФПЛ, забьёт голы, обратит на себя внимание, то только на продажах «Томь» вернёт себе все затраты на второй круг. Но даже если не получится, то попытка воспользоваться шансом не будет выглядеть глупо.
В-четвёртых, проблемный и бедный состав — единственный шанс для Томска сделать народную историю из серии «Болей за своих». Юродивых на Руси любят, поэтому, при желании руководства, народ на трибуны точно пойдёт.
И в-пятых, благодаря привыканию к РФПЛ дешёвых, никому не нужных игроков «Томи» с зарплатами кассиров в «Макдоналдсе» мы примерно поймём разницу между блеском и нищетой нашего футбола. Есть ли она не в ведомостях, а на поле.
Видео взято из официального «твиттера» РФПЛ. https://twitter.com/rfpl