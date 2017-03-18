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175 лет назад 2016
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Криштиану Роналду, «Реал» Мадрид
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Почему нынешний сезон чемпионата Испании – лучший за много лет

Вы не видите чемпионат Испании в своих телевизорах, и сейчас об этом нужно сильно жалеть.
18 марта 2017, суббота. 15:30. Футбол

«Реал» и «Барселона» далеки от оптимальной формы


Вы же заметили, как общественность встретила жеребьёвку Лиги чемпионов для двух испанских грандов? «Барселону» фаворитом в противостоянии с «Ювентусом» называют только букмекеры, забывая, что всё происходит сейчас – даже феерические 6:1 с «ПСЖ» – на характере и эмоциональном заряде после объявления об отставке Луиса Энрике.
Что будет, когда пьянящее чувство пройдёт, а «Ювентус», характером и прочностью обороны сильно превосходящий Париж, забьёт и закроется? Мадрид в противостоянии с «Баварией» и вовсе не считает фаворитом никто, хотя для Зинедина Зидана формат «выстоять, пойти в контратаку и понадеяться на стандарт» – практически идеальный.

Оба гранда погрязли в своих игровых проблемах – действия «Барселоны» и «Реала» стали предсказуемыми и легко читаемыми. Луис Энрике попробовал найти выход, сменив тактику на 3-4-3. Вроде как, получилось. Зинедин Зидан перестраивался на три центральных – и сразу получил от болельщиков «Реала» свист после двух кряду проигрышей. Над игрой Мадрида Зидан по-прежнему работает не слишком активно, предпочитая думать о психологии футболистов. Психологически «Реал» готов вытаскивать безнадёжные матчи, «Барса», как мы видели в Лиге чемпионов, — тоже. Но разве это отменяет их игровые проблемы?

>>> Кто в лес, кто по дрова. Тактические проблемы «Барселоны»

Эта чемпионская гонка очень похожа на ту, что была 10 лет назад – там, кстати, третьей тоже была «Севилья» с Александром Кержаковым. «Барса» Райкарда и «Реал» Капелло были одинаково тяжелы, регулярно ошибались на дистанции, а «Реал» после выигранного титула легко уволил дона Фабио – это объясняет всю драматургию сезона, где Капелло постоянно махали белыми платками. Вот и в этот раз в чемпионской гонке победит не тот, кто будет сильнее, а тот, кто допустит меньше слабостей, – это всё-таки немного разные вещи.

Это больше не турнир двух и даже трёх команд


Потому что теперь есть «Севилья» Хорхе Сампаоли. Команда маньяка для маньяков – использующая нечеловечески мощный прессинг, очень авантюрная, бешено двигающаяся и бешено двигающая мяч. В центре композиции – Самир Насри, главный из десятки атакующих полузащитников, набранных Сампаоли: он по-прежнему может психануть и сорваться, но гораздо чаще он в центре внимания, когда раздаёт передачи из глубины вперёд или на фланги. Футбол «Севильи» энергозатратный, поэтому чемпионской стабильности результатов у Сампаоли нет – физика всё-таки проседает, но не стоит забывать, что «Севилья» обыгрывала «Реал» и была одной из первых, кто полностью «съел» «Барселону» (пусть и «ел» всего один тайм).
Говорят, что Хорхе Сампаоли – идеальный кандидат для «Барселоны» на место Луиса Энрике, но футбол аргентинца слишком романтичен, чтобы выигрывать что-то серьёзное.

Сейчас много говорят о том, что Хорхе Сампаоли – идеальный кандидат для «Барселоны» на место Луиса Энрике, но футбол аргентинца слишком романтичен, чтобы выигрывать что-то серьёзное. Даже средняя по уровню прагматичная команда, как «Лестер», может выдержать натиск, отбиться и организовать пару контратак. У «Барселоны» достаточно пунктов, которые нуждаются в улучшении, но главный из них – качество обороны – Сампаоли точно не подправит.

Плюс не стоит забывать про «Атлетико» Диего Симеоне. В чемпионате Испании «матрасники» уже безнадёжно четвёртые, но ведь и главная цель на сезон у Симеоне другая – и «Атлетико» способен выиграть Лигу чемпионов, соблюдая принципы своего любимого футбола. Противоположного тому, который исповедует Сампаоли.

В испанском футболе появилась четвёртая сила

Клуб с бюджетом «Томи» борется за еврокубки


«Наше естественное место – в третьем испанском дивизионе», – открыто говорит бывший президент «Эйбара» Алекс Арансабаль. В 2012-м баскский клуб из 27-тысячного городка, с бюджетом в 2,3 млн евро за сезон, там и болтался, думая о понижении в четвёртую лигу. «Пять лет назад у клуба вообще не было денег. «Эйбар» распустил молодёжную команду, потому что не мог сохранить её финансово», – вспоминает правый защитник «оружейников» Андер Капа, едва не попавший под сокращение, в последний момент его перевели в основу. Когда «Эйбар» поднялся в Сегунду, а оттуда – в Примеру за один сезон, будучи самой маленькой командой лиги, не хватало денег для получения лицензии, и деньги собирали при помощи краудфандинга. Помог даже Хаби Алонсо.

Реальность восхищает: на третий сезон «Эйбар» опять набрал толпу новичков, а среди «бесплатного сыра» нашёл Педро Леона (когда-то пробовал заиграть в Мадриде у Моуринью) и вратаря Йоэля Родригеса, которые стали ключевыми игроками скромной команды. Баски никого не боятся, добывают ничью в Мадриде против «Реала» (там голевую передачу сделал тот самый Андер Капа), их форвард Серхи Энрич получает приз лучшему игроку февраля во всей лиге. Самый бедный клуб Примеры уже прописался в первой десятке, более того, пару-тройку туров назад наступал «Вильярреалу» на пятки. При всём этом баски не задирают нос – журналист Sky Sports Юэн МакТир рассказывал, что после домашних матчей на «Ипуруа» в городе можно увидеть игроков «Эйбара» с сумками и бутылками воды в руках.

Творец успеха? Хосе Луис Мендилибар – тренер, которому неважно, что делают его футболисты, лишь бы играли хорошо. После ничьей с «Реалом» два игрока «Эйбара», Антонио Луна и тот самый Энрич, оказались в центре секс-скандала: девушка, попавшая на приватное видео, требовала для игроков тюрьмы. А Мендилибар пожимал плечами: «Это их личная жизнь, причём тут футбол?». Он не просит подопечных умереть ради победы, не произносит бравурных речей в раздевалке, а просто хочет, чтобы они сыграли в своём стиле. У «Эйбара» очень даже получается.
Эта чемпионская гонка очень похожа на ту, что была 10 лет назад – там, кстати, третьей тоже была «Севилья» с Александром Кержаковым.

Если вы не знаете, за кого болеть в Примере, то присмотритесь.

Выровнялся уровень середняков


Силу национального чемпионата стоит мерить по уровню середняков, а не грандов. И здесь Испания сделала большой шаг вперёд. Если в английской Премьер-лиге средний класс усиливается за счёт шумных трансферов игроков, вроде перехода Джердана Шачири в «Сток Сити», то испанская середина становится плотнее благодаря притоку тренерской мысли.

Загибайте пальцы. Эусебио Сакристан вернул прошлогодний агонический «Реал Сосьедад» к борьбе за еврокубки, делая нового Гризманна из Микеля Ойярсабаля – воспитанник чури-урдин по прозвищу Снежный Человек техничен, несмотря на 47-й размер ноги. Кике Флорес взялся строить традиционно суховатый «Эспаньол», отлично умеющий начинать атаки: центральным защитником у Флореса стал опорник Давид Лопес, а опорником – плеймейкер Хосе Хурадо. Беззаботный «Лас-Пальмас» Кике Сетьена стал лекарством для безнадёжного Кевина-Принс Боатенга. Беззаботная «Сельта» Эдуардо Бериццо уже не первый год лечит всех, кто скучает по бешеному футболу а-ля Марсело Бьелса. Маурисио Пеллегрино и его «Алавес» за полгода эволюционируют от 2-27 по ударам с «Атлетико» до 19-8 и финала Кубка Испании.

>>> Ученик Сумасшедшего. Тренер, который сыграет с «Краснодаром»

Прогресс тренерской мысли порождает сложности «Барселоны» и «Реала» в обычных календарных матчах. Сине-гранатовых научились душить 90-минутным прессингом (за счёт которого «Реал Сосьедад» и «Бетис» сыграли против «Барсы» лучшие матчи в сезоне), Мадрид всё чаще выигрывает такие матчи благодаря не плану, а характеру, индивидуальному классу и герою, который когда-нибудь возьмёт номер 93. Даже аутсайдеры, вроде «Депортиво» Гаритано, задают грандам тяжёлые головоломки – зимой «Депор» проиграл Мадриду только из-за Серхио Рамоса, а весной уже обыграл «Барсу».

Два года назад «Барселона» выиграла 15 матчей чемпионата Испании с крупным счётом, «Реал Мадрид – 17, а их цинизм в уничтожении слабаков Примеры показывали: 8:2 с «Депортиво», 9:1 с «Гранадой», 8:0 с «Кордовой». Сейчас таких разносов практически нет – середняки действительно стали сильнее.

Много историй и людей, за которые хочется переживать


Мы восхищаемся историями мужиков из АПЛ: один вылез из восьмого дивизиона, где бегал по полю с электронными наручниками, другой прошёл дорогу от официанта до игрока «Эвертона», третий пролез из низших лиг и помнит об этом из-за ножевого ранения на щеке, четвёртый отсидел, пятый в детстве играл на поле, вокруг которого велись перестрелки… Эти мужики дают повод восхищаться. Но есть и ещё одна деталь: мы говорим о них, потому что английская пресса лучше всех умеет раскручивать своих героев. Испанская пресса намного слабее во всём, и в раскрутке историй тоже.

Иначе мы бы намного больше знали про Яго Аспаса – исключительно преданного родному городу и родной «Сельте» простого парня, который каждый день гуляет по городу, пьёт кофе с друзьями, расслабляется и не желает думать про какой-то там «Ливерпуль», где провалился три года назад.

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Иначе мы бы восхищались Пабло Пьятти – аргентинским Маратом Измайловым, вечно поломанным волшебником, который в лучшей форме способен прекрасно играть в футбол. Как он и делает в «Эспаньоле» Кике Флореса. По системе «гол + пас» он пятый в Примере, выше только неземные люди: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн.
Самый бедный клуб Примеры уже прописался в первой десятке, более того, пару-тройку туров назад наступал «Вильярреалу» на пятки.

Иначе мы бы с удивлением следили за «новым Диего Тристаном», который тащит «Депортиво», – Флорином Андоне. Румын, уехавший из Ботошани в 10 лет, разучившийся говорить по-румынски и уверяющий, что его дом – Испания, что в Румынии он бы совмещал футбол с кружками пива и непыльной работой. Это же история, достойная отдельного мини-сериала.

Иначе мы бы радовались каждому шагу защитника «Атлетика» Йерая Альвареса – в декабре ему диагностировали рак, в начале февраля он уже бесстрашно играл против «Барселоны». В Англии футболиста окружали бы не сухие новостные сводки, а громадные полотна текста о его восстановлении и самочувствии.

Иначе «Эйбар», Мендилибар и Серхи Энрич не были бы для многих случайным набором букв.
В таком насыщенном яркими личностями чемпионате – а их действительно много, просто о них не говорят – не хватает только одного человека. Пако Хемеса. В предыдущие годы Хемес и его великолепный «Райо Вальекано» были одной из редких причин смотреть чемпионат Испании – они могли проиграть 2:10, перевладеть мячом «Барселону», выдать безумный матч с безумным счётом и не оставляли никого равнодушным. Сейчас в Примере нет ни Хемеса, ни «Райо», и очень не хочется верить, что в прошлом сезоне вместе с командой из мадридского пригорода вылетела первобытная футбольная романтика.

>>> Потерянный «Райо». Почему жалко самую искреннюю команду Европы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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