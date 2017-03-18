Как развить талант футболиста. 10 советов испанского тренера

Неумение раскрыть потенциал молодых талантливых футболистов – наша давняя болезнь. Всё начинается с тренировок в ДЮСШ, на которых по-прежнему часто подавляют детей вместо того, чтобы помочь им раскрыться. В соревнованиях 12-15-летних игроков ценится результат, а не качество игры. Отсюда традиционный для воспитанников российского футбола страх ошибиться и принять нестандартное решение. Те, кто сохранил талант, попадают в мир завышенных зарплат, он же мир отсутствия конкуренции в небольших клубах, либо на «скамейку» «Зенита» или ЦСКА. Это немного упрощённая схема, но наглядная и всем знакомая.Есть и другая. Как построить график тренировок, чтобы дети развивали не только технику, но и футбольный интеллект? Что говорить им после ошибок? Что нельзя говорить никогда? Как подводить к основному составу? На эти вопросы не существует единственного правильного ответа, но есть системы, которые приносят результат. Одна из самых успешных футбольных систем последнего десятилетия – испанская, основанная на постоянном контроле мяча. О том, с чего она начинается, нам согласился рассказать– футбольный тренер категории УЕФА Pro, консультант и бывший скаут. Сейчас он работает директором школы «Барселоны» в Москве. На базе интервью с Жорди мы выпустим несколько материалов с теоретическими и практическими рекомендациями по работе с футболистами. Начнём с главного – психологии. Итак, 10 советов, что нужно говорить игрокам.Это нельзя переоценить. Чем младше футболист, тем важнее доверие тренера. Важно, чтобы оно чувствовалось, не должно быть недоговорённостей.Тренер должен запомнить, что ошибки – часть обучения. Первая реакция на промах всегда негативная, это естественно, но неправильно. Ошибка – не враг. Разбирая её, проще всего чему-то научиться, поэтому ошибка – это друг и помощник. Если футболист 10 или 14 лет совершает оплошность, реакция должна быть конкретной, а совет применим на практике. Нужно объяснить, что именно он должен был сделать по-другому. Если ошибка повторяется, нужно объяснить ещё раз. 10 раз. Главное, что нас интересует – реакция игрока. Правильная реакция поможет прогрессировать.На соревновательном уровне, лет в 18, игроки уже сами понимают, чего стоят их ошибки. А до того, как на первое место выходит результат, промахи нужно ценить как способ узнать новое. И кстати: как ни ругай за неудачи, они неизбежны. Без них все матчи заканчивались бы вничью — 0:0.Начиная с разминки. Делаешь привычные наклоны? Держи мяч в руках. Делаешь пробежку? Пинай мяч, беги с ним. Мяч должен быть всё время рядом. Привычка к нему – это важно.Обходиться совсем без эмоций неправильно, но излишняя горячность вредит тренеру. Это футбол: ты побеждаешь, играешь вничью и уступаешь. Если станешь слишком эмоционально реагировать на каждый результат, это собьёт с толку команду, особенно молодёжь. Игроки станут нервничать, легко впадать в эйфорию и депрессию, это влияет на психику. Нужно спокойствие. Надо научиться сохранять баланс.Есть такие, как Златан Ибрагимович, для него не существует поражений. Но он – исключение. Большинство людей имеют другой менталитет, и важно это учитывать, чтобы не повредить психике ребёнка или подростка.Можно составить безупречный план, но проиграть, потому что твои футболисты просто не смогут его выполнить. Никто не совершенен. У всех футболистов есть слабые места. Об этом нельзя забывать.Нужно точно знать, для чего необходимо каждое упражнение. Всё, что делается на тренировке, должно быть подчинено какой-то цели. Не просто хорошо провести время, поиграть в футбол или много пробежать и очень устать. Нужна цель, ради которой делаются упражнения. Поэтому важно готовить план заранее и тратить много времени на его составление. Никаких импровизаций во время тренировок.Необязательно иметь идеальную технику. Но если ты работаешь с детьми и подростками, ты должен уметь показать, как выполнить упражнение. Во-первых, как можно требовать чего-то, что сам не умеешь делать? Во-вторых, только показав пример, можно быть уверенным, что тебя правильно поймут. Это в профессиональном футболе тренер может носить костюм, ботинки и не прикасаться к мячу. Но если речь идёт о молодёжи, наставник должен быть человеком из футбола. Минимальная техника обращения с мячом необходима.В работе с молодёжью очень важно забыть о значимости побед. Игроки тоже должны об этом забыть. Цель – прогрессировать, становиться лучше в техническом, физическом и психологическом аспекте, а не выигрывать детские соревнования.Твой игрок вышел на поле играть в двусторонке. Как у него дела? Ну, это реальный мир, поэтому не исключено, что он устал. Не выспался. Переел на ночь. Наоборот, спешил и не позавтракал. А футбол истощает. Мало дать ему установку, надо помочь. Например, если он устал и мало двигается, не нужно расспрашивать: «Что случилось? Не выспался?». Нужно сказать: «Слушай, ты выглядишь уставшим. Не иди в обводку, поиграй в пас. Помедленнее входи в ритм».Главное, что есть у любого игрока – его индивидуальные способности. У некоторых это талант. Худшее, что можно сделать – лишить этого. У кого-то отличная скорость, кто-то хорош в дриблинге, в ситуации один в один. Пусть делает то, в чём хорош. Например, твой игрок хорош в дриблинге. И вот, начинается матч, он дважды идёт в дриблинг, теряет мяч, обрезает команду. Допустим, вы пропустили из-за него. Накричишь на него, заменишь – и он больше не пойдёт в дриблинг. Или пойдёт, но будет испытывать страх ошибиться. Пусть играет дальше. Мы же говорим о молодых ребятах, а не о матче Лиги чемпионов.Эти советы взаимосвязаны. Они направлены на то, чтобы помочь раскрыть способности каждого игрока и сделать его психологически устойчивым. В следующих частях мы расскажем об ошибках в работе с молодыми футболистами и о некоторых методиках проведения тренировок.