Как развить талант футболиста. 10 советов испанского тренера

→ На вас нет времени. Ещё одна странность российского футбола
Есть и другая. Как построить график тренировок, чтобы дети развивали не только технику, но и футбольный интеллект? Что говорить им после ошибок? Что нельзя говорить никогда? Как подводить к основному составу? На эти вопросы не существует единственного правильного ответа, но есть системы, которые приносят результат. Одна из самых успешных футбольных систем последнего десятилетия – испанская, основанная на постоянном контроле мяча. О том, с чего она начинается, нам согласился рассказать Жорди Гратакос – футбольный тренер категории УЕФА Pro, консультант и бывший скаут. Сейчас он работает директором школы «Барселоны» в Москве. На базе интервью с Жорди мы выпустим несколько материалов с теоретическими и практическими рекомендациями по работе с футболистами. Начнём с главного – психологии. Итак, 10 советов, что нужно говорить игрокам.
1. Доверять
Это нельзя переоценить. Чем младше футболист, тем важнее доверие тренера. Важно, чтобы оно чувствовалось, не должно быть недоговорённостей.
2. Принимать ошибки
Тренер должен запомнить, что ошибки – часть обучения. Первая реакция на промах всегда негативная, это естественно, но неправильно. Ошибка – не враг. Разбирая её, проще всего чему-то научиться, поэтому ошибка – это друг и помощник. Если футболист 10 или 14 лет совершает оплошность, реакция должна быть конкретной, а совет применим на практике. Нужно объяснить, что именно он должен был сделать по-другому. Если ошибка повторяется, нужно объяснить ещё раз. 10 раз. Главное, что нас интересует – реакция игрока. Правильная реакция поможет прогрессировать.
На соревновательном уровне, лет в 18, игроки уже сами понимают, чего стоят их ошибки. А до того, как на первое место выходит результат, промахи нужно ценить как способ узнать новое. И кстати: как ни ругай за неудачи, они неизбежны. Без них все матчи заканчивались бы вничью — 0:0.
3. Все занятия должны быть с мячом
Начиная с разминки. Делаешь привычные наклоны? Держи мяч в руках. Делаешь пробежку? Пинай мяч, беги с ним. Мяч должен быть всё время рядом. Привычка к нему – это важно.
4. Оставаться спокойным
Обходиться совсем без эмоций неправильно, но излишняя горячность вредит тренеру. Это футбол: ты побеждаешь, играешь вничью и уступаешь. Если станешь слишком эмоционально реагировать на каждый результат, это собьёт с толку команду, особенно молодёжь. Игроки станут нервничать, легко впадать в эйфорию и депрессию, это влияет на психику. Нужно спокойствие. Надо научиться сохранять баланс.
Есть такие, как Златан Ибрагимович, для него не существует поражений. Но он – исключение. Большинство людей имеют другой менталитет, и важно это учитывать, чтобы не повредить психике ребёнка или подростка.
5. Принять, что у всех есть недостатки
Можно составить безупречный план, но проиграть, потому что твои футболисты просто не смогут его выполнить. Никто не совершенен. У всех футболистов есть слабые места. Об этом нельзя забывать.
6. У всего должна быть цель
Нужно точно знать, для чего необходимо каждое упражнение. Всё, что делается на тренировке, должно быть подчинено какой-то цели. Не просто хорошо провести время, поиграть в футбол или много пробежать и очень устать. Нужна цель, ради которой делаются упражнения. Поэтому важно готовить план заранее и тратить много времени на его составление. Никаких импровизаций во время тренировок.
7. Показывать пример
Необязательно иметь идеальную технику. Но если ты работаешь с детьми и подростками, ты должен уметь показать, как выполнить упражнение. Во-первых, как можно требовать чего-то, что сам не умеешь делать? Во-вторых, только показав пример, можно быть уверенным, что тебя правильно поймут. Это в профессиональном футболе тренер может носить костюм, ботинки и не прикасаться к мячу. Но если речь идёт о молодёжи, наставник должен быть человеком из футбола. Минимальная техника обращения с мячом необходима.
8. Победа – не главное
В работе с молодёжью очень важно забыть о значимости побед. Игроки тоже должны об этом забыть. Цель – прогрессировать, становиться лучше в техническом, физическом и психологическом аспекте, а не выигрывать детские соревнования.
9. Помогать
Твой игрок вышел на поле играть в двусторонке. Как у него дела? Ну, это реальный мир, поэтому не исключено, что он устал. Не выспался. Переел на ночь. Наоборот, спешил и не позавтракал. А футбол истощает. Мало дать ему установку, надо помочь. Например, если он устал и мало двигается, не нужно расспрашивать: «Что случилось? Не выспался?». Нужно сказать: «Слушай, ты выглядишь уставшим. Не иди в обводку, поиграй в пас. Помедленнее входи в ритм».
10. Защищать талант
Главное, что есть у любого игрока – его индивидуальные способности. У некоторых это талант. Худшее, что можно сделать – лишить этого. У кого-то отличная скорость, кто-то хорош в дриблинге, в ситуации один в один. Пусть делает то, в чём хорош. Например, твой игрок хорош в дриблинге. И вот, начинается матч, он дважды идёт в дриблинг, теряет мяч, обрезает команду. Допустим, вы пропустили из-за него. Накричишь на него, заменишь – и он больше не пойдёт в дриблинг. Или пойдёт, но будет испытывать страх ошибиться. Пусть играет дальше. Мы же говорим о молодых ребятах, а не о матче Лиги чемпионов.
Эти советы взаимосвязаны. Они направлены на то, чтобы помочь раскрыть способности каждого игрока и сделать его психологически устойчивым. В следующих частях мы расскажем об ошибках в работе с молодыми футболистами и о некоторых методиках проведения тренировок.