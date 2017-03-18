Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Тренер УЕФА Pro Жоржи Гратакос
Текст: Кирилл Хаит

Как развить талант футболиста. 10 советов испанского тренера

Профессиональный футбольный тренер рассказывает, как помочь молодому игроку прогрессировать.
18 марта 2017, суббота. 16:30. Футбол
Неумение раскрыть потенциал молодых талантливых футболистов – наша давняя болезнь. Всё начинается с тренировок в ДЮСШ, на которых по-прежнему часто подавляют детей вместо того, чтобы помочь им раскрыться. В соревнованиях 12-15-летних игроков ценится результат, а не качество игры. Отсюда традиционный для воспитанников российского футбола страх ошибиться и принять нестандартное решение. Те, кто сохранил талант, попадают в мир завышенных зарплат, он же мир отсутствия конкуренции в небольших клубах, либо на «скамейку» «Зенита» или ЦСКА. Это немного упрощённая схема, но наглядная и всем знакомая.

На вас нет времени. Ещё одна странность российского футбола

Есть и другая. Как построить график тренировок, чтобы дети развивали не только технику, но и футбольный интеллект? Что говорить им после ошибок? Что нельзя говорить никогда? Как подводить к основному составу? На эти вопросы не существует единственного правильного ответа, но есть системы, которые приносят результат. Одна из самых успешных футбольных систем последнего десятилетия – испанская, основанная на постоянном контроле мяча. О том, с чего она начинается, нам согласился рассказать Жорди Гратакос – футбольный тренер категории УЕФА Pro, консультант и бывший скаут. Сейчас он работает директором школы «Барселоны» в Москве. На базе интервью с Жорди мы выпустим несколько материалов с теоретическими и практическими рекомендациями по работе с футболистами. Начнём с главного – психологии. Итак, 10 советов, что нужно говорить игрокам.

1. Доверять
Это нельзя переоценить. Чем младше футболист, тем важнее доверие тренера. Важно, чтобы оно чувствовалось, не должно быть недоговорённостей.

2. Принимать ошибки
Тренер должен запомнить, что ошибки – часть обучения. Первая реакция на промах всегда негативная, это естественно, но неправильно. Ошибка – не враг. Разбирая её, проще всего чему-то научиться, поэтому ошибка – это друг и помощник. Если футболист 10 или 14 лет совершает оплошность, реакция должна быть конкретной, а совет применим на практике. Нужно объяснить, что именно он должен был сделать по-другому. Если ошибка повторяется, нужно объяснить ещё раз. 10 раз. Главное, что нас интересует – реакция игрока. Правильная реакция поможет прогрессировать.

На соревновательном уровне, лет в 18, игроки уже сами понимают, чего стоят их ошибки. А до того, как на первое место выходит результат, промахи нужно ценить как способ узнать новое. И кстати: как ни ругай за неудачи, они неизбежны. Без них все матчи заканчивались бы вничью — 0:0.

3. Все занятия должны быть с мячом
Начиная с разминки. Делаешь привычные наклоны? Держи мяч в руках. Делаешь пробежку? Пинай мяч, беги с ним. Мяч должен быть всё время рядом. Привычка к нему – это важно.

4. Оставаться спокойным
Обходиться совсем без эмоций неправильно, но излишняя горячность вредит тренеру. Это футбол: ты побеждаешь, играешь вничью и уступаешь. Если станешь слишком эмоционально реагировать на каждый результат, это собьёт с толку команду, особенно молодёжь. Игроки станут нервничать, легко впадать в эйфорию и депрессию, это влияет на психику. Нужно спокойствие. Надо научиться сохранять баланс.

Есть такие, как Златан Ибрагимович, для него не существует поражений. Но он – исключение. Большинство людей имеют другой менталитет, и важно это учитывать, чтобы не повредить психике ребёнка или подростка.

5. Принять, что у всех есть недостатки
Можно составить безупречный план, но проиграть, потому что твои футболисты просто не смогут его выполнить. Никто не совершенен. У всех футболистов есть слабые места. Об этом нельзя забывать.

6. У всего должна быть цель
Нужно точно знать, для чего необходимо каждое упражнение. Всё, что делается на тренировке, должно быть подчинено какой-то цели. Не просто хорошо провести время, поиграть в футбол или много пробежать и очень устать. Нужна цель, ради которой делаются упражнения. Поэтому важно готовить план заранее и тратить много времени на его составление. Никаких импровизаций во время тренировок.

7. Показывать пример
Необязательно иметь идеальную технику. Но если ты работаешь с детьми и подростками, ты должен уметь показать, как выполнить упражнение. Во-первых, как можно требовать чего-то, что сам не умеешь делать? Во-вторых, только показав пример, можно быть уверенным, что тебя правильно поймут. Это в профессиональном футболе тренер может носить костюм, ботинки и не прикасаться к мячу. Но если речь идёт о молодёжи, наставник должен быть человеком из футбола. Минимальная техника обращения с мячом необходима.

8. Победа – не главное
В работе с молодёжью очень важно забыть о значимости побед. Игроки тоже должны об этом забыть. Цель – прогрессировать, становиться лучше в техническом, физическом и психологическом аспекте, а не выигрывать детские соревнования.

9. Помогать
Твой игрок вышел на поле играть в двусторонке. Как у него дела? Ну, это реальный мир, поэтому не исключено, что он устал. Не выспался. Переел на ночь. Наоборот, спешил и не позавтракал. А футбол истощает. Мало дать ему установку, надо помочь. Например, если он устал и мало двигается, не нужно расспрашивать: «Что случилось? Не выспался?». Нужно сказать: «Слушай, ты выглядишь уставшим. Не иди в обводку, поиграй в пас. Помедленнее входи в ритм».

10. Защищать талант
Главное, что есть у любого игрока – его индивидуальные способности. У некоторых это талант. Худшее, что можно сделать – лишить этого. У кого-то отличная скорость, кто-то хорош в дриблинге, в ситуации один в один. Пусть делает то, в чём хорош. Например, твой игрок хорош в дриблинге. И вот, начинается матч, он дважды идёт в дриблинг, теряет мяч, обрезает команду. Допустим, вы пропустили из-за него. Накричишь на него, заменишь – и он больше не пойдёт в дриблинг. Или пойдёт, но будет испытывать страх ошибиться. Пусть играет дальше. Мы же говорим о молодых ребятах, а не о матче Лиги чемпионов.

Эти советы взаимосвязаны. Они направлены на то, чтобы помочь раскрыть способности каждого игрока и сделать его психологически устойчивым. В следующих частях мы расскажем об ошибках в работе с молодыми футболистами и о некоторых методиках проведения тренировок.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Футбол
18 марта 2017, суббота
17:40 Фанаты «Локомотива» оскорбляли Самедова на матче со «Спартаком»
17:37 Игнатьев — о голе «Локомотива» в ворота «Спартака»: Ари сделал своё дело
17:34 Ещенко: «Спартак» владеет территориальным преимуществом, но надо забивать
17:33 Фанаты «Арсенала» посвятили Венгеру две растяжки с самолёта
17:22 «Арсенал» потерпел поражение на выезде в матче с «Вест Бромвичем»
17:09 «Урал» — «Рубин» — 1:0. Видеообзор матча
17:03 Фанаты «Спартака» баннером ответили BBC на фильм о российских фанатах
17:01 Гол Хурадо принёс «Эспаньолу» ничью в матче с «Эйбаром»
17:00 Феномен Неймара — 10 причин крутости нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии
16:54 Сетьен покинет пост главного тренера «Лас-Пальмаса» по окончании сезона
16:49 Вентура вызвал в сборную Италии голкипера из Серии B Мерета
16:32 Светлаков сделал первый удар по мячу в матче «Локомотив» — «Спартак»
16:29 Видео: эмоциональное обращение наставника «Анжи» Григоряна к команде
16:05 Грасия: «Рубин» упустил возможность поправить дела в таблице, проиграв «Уралу»
16:00 21 игрок ЦСКА отправился в Грозный на матч с «Тереком»
16:00 Тарханов: в 1-м тайме могли забить больше, во 2-м было боязно за результат
15:50 «Локомотив» — «Спартак». Болельщики перед дерби: прямая трансляция
15:50 «Рубин» в Екатеринбурге проиграл «Уралу»
15:39 Игроки «Локомотива» получат по € 30 тыс. от «Зенита» за победу над «Спартаком»
15:38 Ари выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче со «Спартаком»
15:35 Зе Луиш, Промес, Самедов – в атаке «Спартака» на матч с «Локомотивом»
15:21 Петраков: может быть, победа над «Амкаром» немного окрылит игроков «Томи»
15:16 Уэлбек: вторая травма в карьере полностью выбила меня из колеи
15:00 Чугайнов: «Спартаку» будет недостаточно ничьей с «Локомотивом»
14:58 Озил из-за травмы не поможет «Арсеналу» в матче с «Вест Бромвичем»
14:57 «Молодёжка» «Краснодара» обыграла «Уфу», «Ростов» уступил «Крыльям Советов»
14:57 Горшков: жаль, что Адвокат решил завершить карьеру, но такова жизнь
14:44 Конте: Фабрегас в этом сезоне демонстрирует, что он замечательный игрок
14:34 «Томь» — «Амкар» — 1:0. Видеообзор матча
14:28 Гаджиев: клубы с политикой, как у «Амкара», не ставят задачи выйти в еврокубки
14:16 Селюк: у Траоре всё в порядке, никакого гендерного насилия нет
14:11 Азар не сыграет в матче со «Сток Сити» и может пропустить игру со сборной России
14:02 Дзамбротта: «Ювентус» по своему уровню ещё никогда не был так близко к «Барсе»
14:00 Булыкин: у «Локомотива» мало шансов на бумаге, но он даст бой «Спартаку»
13:58 Гендиректор «Томи»: в раздевалке была такая радость, как будто выиграли ЧМ
13:43 Петраков: немного чуда в победе «Томи» есть
13:36 Гаджиев: в нескольких эпизодах играли не так, как должна профессиональная команда
13:22 «Томь» победила «Амкар», выиграв в РФПЛ впервые с сентября
13:18 Нобоа о ситуации с долгами в «Ростове»: думаю, скоро всё будет хорошо
13:09 «Урал» — «Рубин»: стали известны стартовые составы
13:00 «Атлетик Б» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:15
12:54 Монреаль: может, в последнее время желания игроков «Арсенала» было недостаточно
12:43 Иванов не поможет «Тереку» в матче с ЦСКА
12:42 «Манчестер Сити» летом намерен приобрести Рюдигера за £ 30 млн
12:39 Модрич: 5-6 лет назад я не мог сказать, что Кейн станет форвардом такого класса
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как завершится столичное дерби?
Победа "Локомотива"
1063 (31%)
Победа "Спартака"
1730 (50%)
Ничья
654 (19%)
Проголосовало: 3447
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+