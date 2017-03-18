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175 лет назад 2016
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«Локомотив» — «Спартак» — 1:1
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Егоров

«Стимулирование „Зенита“? Это смешно!» Как «Спартак» потерял очки в дерби

Матч, в котором было много агрессии и политики, закончился силовой ничьей.
18 марта 2017, суббота. 18:55. Футбол
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
18 марта 2017, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Москва
1 : 1
Спартак
Москва
1:0 – Ари – 41, 1:1 – Промес – 52

«Это ад»


Сразу перед началом матча нахожу несколько личных сообщений в «Инстаграме» и в «Твиттере». Выглядят они примерно так:

— Это жесть! Никогда не видел настолько дикой организации.
— Что случилось? – пишу и параллельно обращаю внимание на мониторы, установленные на пресс-трибуне.

Режиссёр трансляции выводит план «с высоты птичьего полёта», на котором видно, что к стадиону в Черкизово прирастает длиннющий красно-белый хвостик — мнутся в очереди и опаздывают на матч больше тысячи человек.

— Всех, кто в спартаковской атрибутике, пускают только через северный вход, — получаю объяснение и понимаю, что основная масса привычно идёт к центральным воротам. – Берут и разворачивают – ничего не объяснив. Вот у меня билеты в ВИП, но тоже погнали на другую сторону, где за 50 минут до матча уже был ад. Надо было снимать шарфы, чтобы пройти через нормальный вход…

«Спартак» и «Локомотив» начинают матч при незаполненных трибунах – и в такой момент, во-первых, страдает ТВ-картинка, рекламирующая чемпионат внутри и вне страны. Во-вторых, меры распределения «по цветам» выглядят просто дико. Гости без объяснений и предупреждений получают очереди и пропускают часть зрелища, за которое они заплатили в том числе и хорошие деньги. Хозяева же могут пользоваться действительно хорошей развлекательной программой.

Матч в Черкизово-то на самом деле мог стать показателем того, что в нашем футболе всё отлично. За полчаса до начала игры мы с Никитой Кузиным проводим прямую трансляцию из той зоны стадиона, где люди получают удовольствие. И если довольно яркое празднование Дня святого Патрика может показаться хоть и весёлым, но немного странным, то в остальном придраться точно не к чему.

Вместо холодных лавочек с сомнительными хот-догами болельщики могут заказать немецкие колбаски по демократичным ценам и съесть их в тёплом шатре. Рядом есть площадки для детей, конкурсы для взрослых, футбольная и регбийная зоны с дополнительным увеселением в виде возможности угодить мячом в лобовые стекла автобусов с ОМОНом.

— Ругаются, когда прилетает? – спрашиваю у парня в красно-зелёном, который специально охраняет полицию от прямых попаданий.
— Нет, — смеётся. – Радуются, наоборот.

Перед «Локомотивом» и «Спартаком» действительно хорошо и местами даже лучше, чем по-европейски. Только вот уважения хватает не для всех.

«Бла-бла-бла»


Проблемы с просмотром футбола возникают не только у опаздывающих красно-белых. Половина фанатской трибуны в первые 20 минут не может ни болеть, ни смотреть футбол. Сначала на зрителей опускают первое громадное полотно, которое не раскрывается, зацепившись за стеклянные перегородки между ярусами. Около пяти минут уходит на понимание технологии, как исправить провал, и ещё пять на перезапуск процесса. На картине изображены два человека в красно-белых балаклавах и с ножами в руках, а сверху и снизу рисунка выведена надпись: «ВВС – Blah-Blah-Channel». Перформанс кажется красивым, дорогим и злободневным – ответ на провокационный фильм британского канала о российских фанатах наверняка будет процитирован во всём мире.


Но на этом шоу не заканчивается. Следом появляется новое масштабное полотно с BBC. На этот раз фраза переведена как «Болельщики большой страны», а на рисунке вместо хулиганов изображены глава МИД Сергей Лавров, актёры Алексей Маклаков и Дмитрий Назаров, а также другие известные поклонники красно-белых.


И здесь смущает не то, что новый баннер висит почти пять минут. И не хэштег #welcometorussia2018. И даже не смущение от того, сколько денег и труда фанаты (точнее – на чьи и зачем) решили вложить в политическую перепалку. А то, что все эти 20 минут их команда играла с «Локомотивом» в одном из главных матчей сезона. Но если клубу такая поддержка нравится, то за единение «Спартака» и фанатов можно только радоваться.

«Спартак» играл лучше, но…


Пограничным и неоднозначным получается и сам матч. По сравнению с «Анжи» Массимо Каррера ставит более агрессивный состав. Не левую бровку обороны возвращается Ещенко, который будет играть в атаку намного чаще, чем Маурисио. В центре же полузащиты выходит не такой мощный, как Попов, но более креативный Джано. И минуты с 20-й становится понятно, что давление «Спартака» очень неприятно для «Локо». Общее нагнетание сначала приводит к тому, что Кверквелия толкает Зе в своей штрафной, но Вилков не решается назначить первый для команды Карреры пенальти в этом сезоне. Но действия судьи можно оправдать: во-первых, фол был не самым явным, а во-вторых, за пять минут до этого в штрафной «Спартака» также безуспешно падал Ари.

Проходят у «Спартака» и наигранные комбинации. После стеночки на третьего с Зе мяч у лицевой линии в семи метрах от ворот получает Джано. Грузинский футболист на красивом замахе убирает своего соотечественника из «Локо», поднимает голову и катит под себя на линию вратарской. Перед Самедовым остаётся пустой створ, но вместо удара у спартаковца получается немного неуклюжая обработка, которая чуть было не приводит его в ворота вместе с мячом, но Гилерме успевает переместиться и спасает ворота в подкате на ленточке. Вероятно, сказывается, что мяч с близкого расстояния попадает Александру в опорную ногу, но нельзя отрицать и возможность неспокойного состояния из-за игры против бывшей команды. Фанатская трибуна «Локо» не обходилась без оскорбления своего недавнего капитана.

Владея инициативой и создавая моменты, «Спартак» неожиданно пропускает простой гол на 42-й минуте. После перехвата Игнатьев идёт в лицевую и в борьбе с Зобниным наудачу подаёт в штрафную. Ари располагается в семи метрах от ворот и умудряется в статичном положении поймать мяч между Зобниным и куда более высоким Кутеповым. Его кивок головой превращает момент в красивый гол – Ребров до верхнего угла допрыгнуть не успевает.


На стиле и концепции игры пропущенный мяч никак не сказывается. Команда Карреры продолжает наседать и продавливает оборону «Локо» в начале второго тайма. Зе цепляется за мяч, ставит корпус и головой делает скидку на ход Промесу, а Квинси отлично ловит мяч на подъём.


Обменявшись классными силовыми голами, команды по-прежнему не отходят от установки. «Спартак» по-прежнему не очень успешно пытается действовать позиционно, а «Локо» использует прессинг мобильной средней линии, пытаясь мгновенно вывести в атаку техничного Миранчука, быстрого Майкона и гипернастроенного Ари.

У бразильца, «отправленного» в «Локо» из «Краснодара», нет проблем с физической формой. Некоторые возможности его организма – рывковые, выносливость – и вовсе можно назвать уникальными. Проблема лишь в том, что использует он свои козыри по настроению. Особенно хорошо у Ари получается после перехода в новый клуб, в матчах с бывшими командами (например «Спартаком») и перед продлением контракта. Намного хуже, когда он успокаивается, начинает халтурить на тренировках и ссорится с тренерами и партнёрами. «Краснодар» отдавал его в худшем психологическом состоянии, «Локо» взял в лучшем – а умения и возможности игрока при этом не изменились.

Но больше шансов стать героем в матче с бывшей командой было всё-таки у Самедова. Уже в компенсированное время он подстраивается под прострел Комбарова с фланга и отлично бьёт в дальний угол. Гилерме цепляет мяч пальцами, а Зе немного не успевает к мячу. Уже через минуту судья Вилков даёт финальный свисток. Матч, где было много агрессии и политики, завершается вничью.

P.S.
После матча Самедов идёт к красно-белому сектору, игнорируя оскорбляющую его трибуну болельщиков «Локомотива». Прощания с фанатами не будет. А команду Сёмина Александр в этот день, к сожалению для себя, и так простил.

P.P.S
Изначально я специально не упомянул в тексте о слухах о том, что «Зенит» простимулировал «Локомотив», посулив игрокам неслыханные премиальные за победу над конкурентом. Информация сразу казалась бредовой.
Но после матча мы всё-таки задали этот вопрос председателю совета директоров «Локомотива» Анатолию Мещерякову. Ответ был предсказуем.


GIF голов размещены в официальном «твиттере» РФПЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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