Каррера: ничья — справедливый результат, «Локо» грамотно оборонялся

«Добри вечер», —тренирует лидера РФПЛ и потихоньку говорит по-русски. А вот по-итальянски он говорит исключительно быстро — главный тренер «Спартака», видимо, куда-то очень спешил. Многие журналисты не успели войти в зал для пресс-конференций — а Каррера уже поделился мыслями относительно матча. Выступление длилось 150 секунд, и это считая вопросы журналистов.— Я увидел примерно то, что и ожидал. Обе команды боролись за победу. Но ничья — справедливый результат.— вопрос итальянского коллеги.— Мы играем так, как позволяет соперник. В первом тайме пытались разыгрывать мяч, медленно его передвигали. Конечно, надо было играть быстрее. «Локомотив» грамотно оборонялся.Выступлениебыло более продолжительным. Собственно, наставник «Локомотива» вообще выглядел вполне довольным, в отличие от итальянского оппонента.— Самое важное, что игроки обеих команд поблагодарили болельщиков, которые заполнили наш замечательный стадион. Порой собирается полная чаша людей, а матч не удаётся. Но сегодня матч удался обеим командам. Было большое напряжение, много моментов.Могли проиграть, могли и выиграть. Конечно, гол, который нам забили из центральной зоны, — серьёзная ошибка.На игру повлияла неожиданная травма Чорлуки. Пришлось всё перестраивать. Впервые на этой позиции играл Кверквелия. Плюс полутравмированным весь матч играл Денисов. Я постоянно думал, менять его или нет. Тарасов не мог выдержать 90 минут.Если бы мы так боролись при счёте 1:0 с «Краснодаром», то, думаю, удержали бы победу.— Майкон добавляет скорости. Мы вообще планировали раньше его выпустить, но из-за травм пришлось позже. В зоне Ещенко бразилец должен был создавать остроту. Собственно, по флангу Майкона мы провели пару опасных атак.— Игнатьев сыграл блестяще. Почему его выпустил? Простая причина: вам понравилось, как Янбаев играл с «Краснодаром»? Мне не понравилось. Потому сегодня Ренат и не играл. Такая же история и с Пейчиновичем. Я тоже недоволен его игрой против «Краснодара».— Растяжение. Наверное, он выбыл на две недели.— Не знаю, запишут в протокол или нет. Но это не нарушение. Лежал Денисов, потому я притормозил замену. А судьи неправильно поступили. Боковой сообщил, что замена. Я кричу, что не надо замены, там же травмированный лежит! Виталик смог продолжить борьбу, потому мне и пришлось бежать.