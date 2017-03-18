Ари: надеюсь, буду ещё забивать в играх против команды Федуна

GIF голов размещены в официальном «твиттере» РФПЛ.

Такое ощущение, чтоуже давно в «Локомотиве». За месяц бразилец успел стать незаменимым футболистом в игровых построениях Юрия Сёмина, любимцем болельщиков и самым желанным «железнодорожником» для журналистов. Вот и сегодня нападающий забил в игре, а после – ответил на вопросы корреспондентов.— Хотелось бы праздновать победу, но произошло так, как произошло, но я счастлив и такому результату. К тому же мне удалось отличиться. Было предчувствие, что сегодня забью.— Всегда приятно забивать большим командам. «Спартак» — одна из таких. Но для меня главное помочь команде. Поэтому испытываю смешанные чувства: забил, но победить не удалось.— Болельщикам, Майкону, Фарфану и Дмитрию Тарасову, у которого сегодня день рождения.— Я не хотел праздновать этот гол, потому что сильно уважаю болельщиков «Спартака». Они по-доброму ко мне относятся. Но на базе я много времени провожу с Майконом и Фарфаном, поэтому, когда я забил, хотел поделиться радостью с ними.— У меня был ещё момент, когда я неудачно обработал мяч. Если бы в том эпизоде я сыграл бы лучше, это был бы голевой момент. В любом случае ничья с лидером чемпионата – хороший результат.— Да. Это мне придало уверенности. Я знал и верил, что забью сегодня.— «Спартак» идёт на первом месте, но впереди ещё много игр. Всё ещё может измениться.— В первом эпизоде, думаю, пенальти не было, а вот во втором – одиннадцатиметровый был. Меня держали за майку. Нужно ещё раз посмотреть повтор.— В этой игре наша команда отошла назад, а я остался впереди один. Думаю, нам нужно было играть в более созидательный футбол, чтобы создавать больше шансов для взятия ворот.— Мне нравится играть при полном стадионе. Это незабываемые эмоции. Чувствую, что у меня налаживаются отношения с болельщиками. Если нас всегда будут поддерживать,, как сегодня, то мы будем забивать много голов.— Это и понятно. У «Спартака» самая большая поддержка в России, но болельщики «Локомотива» ни в чём не уступили.— Перед игрой я даже не знал, что у меня три жёлтые карточки. Но я не заслужил этого предупреждения. Были похожие моменты, на которые судья не обратил внимания. Злобного умысла у меня не было.— С Федуном я лично не знаком. Но могу передать, что надеюсь, что ещё буду забивать в играх против его команды.