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175 лет назад 2016
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Ари
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Илья Джапаридзе

Ари: надеюсь, буду ещё забивать в играх против команды Федуна

После дерби нападающий «Локомотива» рассказал, кому посвятил гол в ворота «Спартака», и что передал бы Леониду Федуну.
18 марта 2017, суббота. 20:35. Футбол
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Такое ощущение, что Ари уже давно в «Локомотиве». За месяц бразилец успел стать незаменимым футболистом в игровых построениях Юрия Сёмина, любимцем болельщиков и самым желанным «железнодорожником» для журналистов. Вот и сегодня нападающий забил в игре, а после – ответил на вопросы корреспондентов.


— Хотелось бы праздновать победу, но произошло так, как произошло, но я счастлив и такому результату. К тому же мне удалось отличиться. Было предчувствие, что сегодня забью.

— Любите забивать «Спартаку»?
— Всегда приятно забивать большим командам. «Спартак» — одна из таких. Но для меня главное помочь команде. Поэтому испытываю смешанные чувства: забил, но победить не удалось.

— Кому посвятите гол?
— Болельщикам, Майкону, Фарфану и Дмитрию Тарасову, у которого сегодня день рождения.

— Трибунам показали, что не будете праздновать?
— Я не хотел праздновать этот гол, потому что сильно уважаю болельщиков «Спартака». Они по-доброму ко мне относятся. Но на базе я много времени провожу с Майконом и Фарфаном, поэтому, когда я забил, хотел поделиться радостью с ними.


— «Локомотив» мог сегодня победить?
— У меня был ещё момент, когда я неудачно обработал мяч. Если бы в том эпизоде я сыграл бы лучше, это был бы голевой момент. В любом случае ничья с лидером чемпионата – хороший результат.

— Чувствовалось, что играете против лидера чемпионата?
— Да. Это мне придало уверенности. Я знал и верил, что забью сегодня.

— Несмотря на ничью с «Локомотивом», «Спартак» станет чемпионом?
— «Спартак» идёт на первом месте, но впереди ещё много игр. Всё ещё может измениться.

— Вы несколько раз падали в штрафной. Были основания поставить пенальти?
— В первом эпизоде, думаю, пенальти не было, а вот во втором – одиннадцатиметровый был. Меня держали за майку. Нужно ещё раз посмотреть повтор.

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— «Локомотив» опять забивает первым, но пропускает в начале второго тайма. Почему так происходит?
— В этой игре наша команда отошла назад, а я остался впереди один. Думаю, нам нужно было играть в более созидательный футбол, чтобы создавать больше шансов для взятия ворот.

— Как вам поддержка болельщиков?
— Мне нравится играть при полном стадионе. Это незабываемые эмоции. Чувствую, что у меня налаживаются отношения с болельщиками. Если нас всегда будут поддерживать,, как сегодня, то мы будем забивать много голов.

— Не было обидно, что болельщиков «Спартака» было в два раза больше?
— Это и понятно. У «Спартака» самая большая поддержка в России, но болельщики «Локомотива» ни в чём не уступили.

— Держали в голове, что жёлтая карточка не позволит вам сыграть в следующем туре?
— Перед игрой я даже не знал, что у меня три жёлтые карточки. Но я не заслужил этого предупреждения. Были похожие моменты, на которые судья не обратил внимания. Злобного умысла у меня не было.

— Сегодня на трибуне был владелец «Спартака» Леонид Федун. Что бы могли ему передать?
— С Федуном я лично не знаком. Но могу передать, что надеюсь, что ещё буду забивать в играх против его команды.

GIF голов размещены в официальном «твиттере» РФПЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Ари — футболист Леонид Федун
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