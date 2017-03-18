«Купил билет за 2000, но опоздал на сектор». Что говорили после дерби

После вчерашнего флеш-интервью главного тренера «Анжи» Александра Григоряна перед матчем с «Оренбургом» стало модно считать слова. Президентам «Локо» и «Спартака» не понадобилось и десяти, чтобы описать свои примерно одинаковые эмоции.— К сожалению, потеряли очки, но игра была хорошая, — заявил— Результат не понравился, а игра отличная, — парировалНа матче присутствовал ещё один президент — глава РФПЛ. На выходе с ВИП-сектора стадиона «Локомотив» его обступили журналисты, задававшие вопросы про игру и календарь чемпионата. Во время общения к Прядкину подходит болельщик:— Купил билет за две тысячи и на сектор заходил полчаса! — предъявляет он претензии.— Спасибо за откровенность, — успокаивает болельщика Прядкин. — В РФПЛ работают специалисты, которые вскоре начнут установку новых пропускных систем. Вскоре мы обсудим этот вопрос.Дело в том, что всех болельщиков «Спартака», а их на трибунах было большинство, пускали только через узкий северный вход. Чтобы пройти через центр, нужно было снять атрибутику. В итоге московское дерби началось при полупустых трибунах.По слухам, «Локомотив» собрал рекордную (то ли в сезоне, то ли в истории) кассу — 30 млн рублей за матч. Как было объявлено на стадионе в середине второго тайма, днём в субботу на московское дерби пришли 27 402 человека. Похоже, пропускная система стадиона в Черкизове просто не привыкло к таким цифрам.Увеличить бюджет, по другим слухам, «Локо» мог в случае победы над «Спартаком». Как сообщалось до матча, «Зенит» хотел стимулировать «железнодорожников» премиальными в размере 30 тыс. долларов. Мы спросили об этом председателя совета директоров «Локомотива»и услышали логичный ответ.— Как бы помягче сказать… Это игра, в которой никто никого не будет стимулировать. Это смешная история. Не хочу ли я взять сейчас с «Зенита» деньги? Ага, сейчас позвоню! Клубу, конечно, хочется увеличить бюджет.Услышать комментарии об игре хотелось и от футболистов. К сожалению, спартаковцы после дерби очень торопились:опаздывал на самолёт в Италию, а футболисты, вероятно, — на автобус в Тарасовку.Один за другим выходили из раздевалки игроки «Спартака». Сначала появился закутанный в капюшон, затем — отлично обострявший игру, держа в руках большой альбом c историческими фотографиями своей команды. Временный капитан красно-белыхзаходил в автобус с пакетом печенья: «Вопросы? Не сегодня».Всеми ожидаемогожурналисты так и не увидели. Видимо он, зная все чёрные выходы в Черкизове, вышел сам и провёл спартаковских друзей.— Почему все отказались общаться? Расстроились, наверное! Из-за ничьей? Конечно! — грустно резюмировал происходящее спартаковский директор департамента по связям с общественностьюИменинник, которого поздравил, наши поздравления услышать не успел — быстро проследовал на парковку.Зато всегда общительный, после ухода забивший «Спартаку» уже седьмой гол, передал привет бывшему президенту: «Лично сне знаком. Но могу сказать, что надеюсь и дальше забивать в матчах с его командой».