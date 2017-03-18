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175 лет назад 2016
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«Локомотив» — «Спартак» — 1:1
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

«Купил билет за 2000, но опоздал на сектор». Что говорили после дерби

После матча «Локо» и «Спартака» Мещеряков назвал смешными слухи о стимулировании, а Геркус и Федун хвалили игру, но не результат.
18 марта 2017, суббота. 21:30. Футбол
«Стимулирование „Зенита“? Это смешно!» Как «Спартак» потерял очки в дерби

После вчерашнего флеш-интервью главного тренера «Анжи» Александра Григоряна перед матчем с «Оренбургом» стало модно считать слова. Президентам «Локо» и «Спартака» не понадобилось и десяти, чтобы описать свои примерно одинаковые эмоции.

— К сожалению, потеряли очки, но игра была хорошая, — заявил Леонид Федун.


— Результат не понравился, а игра отличная, — парировал Илья Геркус.

На матче присутствовал ещё один президент — глава РФПЛ Сергей Прядкин. На выходе с ВИП-сектора стадиона «Локомотив» его обступили журналисты, задававшие вопросы про игру и календарь чемпионата. Во время общения к Прядкину подходит болельщик:

— Купил билет за две тысячи и на сектор заходил полчаса! — предъявляет он претензии.

— Спасибо за откровенность, — успокаивает болельщика Прядкин. — В РФПЛ работают специалисты, которые вскоре начнут установку новых пропускных систем. Вскоре мы обсудим этот вопрос.

Дело в том, что всех болельщиков «Спартака», а их на трибунах было большинство, пускали только через узкий северный вход. Чтобы пройти через центр, нужно было снять атрибутику. В итоге московское дерби началось при полупустых трибунах.

Каррера: ничья — справедливый результат, «Локо» грамотно оборонялся

По слухам, «Локомотив» собрал рекордную (то ли в сезоне, то ли в истории) кассу — 30 млн рублей за матч. Как было объявлено на стадионе в середине второго тайма, днём в субботу на московское дерби пришли 27 402 человека. Похоже, пропускная система стадиона в Черкизове просто не привыкло к таким цифрам.

Увеличить бюджет, по другим слухам, «Локо» мог в случае победы над «Спартаком». Как сообщалось до матча, «Зенит» хотел стимулировать «железнодорожников» премиальными в размере 30 тыс. долларов. Мы спросили об этом председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова и услышали логичный ответ.


— Как бы помягче сказать… Это игра, в которой никто никого не будет стимулировать. Это смешная история. Не хочу ли я взять сейчас с «Зенита» деньги? Ага, сейчас позвоню! Клубу, конечно, хочется увеличить бюджет.

Услышать комментарии об игре хотелось и от футболистов. К сожалению, спартаковцы после дерби очень торопились: Массимо Каррера опаздывал на самолёт в Италию, а футболисты, вероятно, — на автобус в Тарасовку.

Ари: надеюсь, буду ещё забивать в играх против команды Федуна

Один за другим выходили из раздевалки игроки «Спартака». Сначала появился закутанный в капюшон Луис Адриано, затем — отлично обострявший игру Джано, держа в руках большой альбом c историческими фотографиями своей команды. Временный капитан красно-белых Артём Ребров заходил в автобус с пакетом печенья: «Вопросы? Не сегодня».


Всеми ожидаемого Александра Самедова журналисты так и не увидели. Видимо он, зная все чёрные выходы в Черкизове, вышел сам и провёл спартаковских друзей.

— Почему все отказались общаться? Расстроились, наверное! Из-за ничьей? Конечно! — грустно резюмировал происходящее спартаковский директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

Именинник Дмитрий Тарасов, которого поздравил Юрий Сёмин, наши поздравления услышать не успел — быстро проследовал на парковку.


Зато всегда общительный Ари, после ухода забивший «Спартаку» уже седьмой гол, передал привет бывшему президенту: «Лично с Леонидом Федуном не знаком. Но могу сказать, что надеюсь и дальше забивать в матчах с его командой».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
18 марта 2017, суббота
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