Шекспировская классика. Что изменил в «Лестере» новый главный тренер

Атмосфера в раздевалке
В последний год Раньери регулярно летал в Италию — навестить больную мать. Роль главного тренера в его отсутствие выполнял Крэйг Шекспир. Когда Клаудио возвращался, ему оставалось согласовать отдельные детали с ассистентом, внести коррективы и произнести спич в раздевалке. Само собой, плотно работающий с командой восемь лет Шекспир стал игрокам несколько ближе, чем добрый, но немного чужой итальянец. Кевин Филлипс, бывший одним из тренеров «Лестера» до 2014 года, рассказал, что Шекспир зарекомендовал себя другом для игроков, но одновременно всё это не перерастало в панибратство – Крэйг держал дистанцию.
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Сейчас видно, что футболисты выкладываются на все сто, а возвращение к традиционным 4-4-2 и уход от экспериментов с попытками исполнить роль гранда положительно сказался на настрое команды. Поговаривают даже, что перед игрой с «Ливерпулем» Шекспир советовался с футболистами относительно расстановки и плана на игру. Варди предложил организовать высокий прессинг – так и сделали. «Ливерпуль» оказался битым, а «Лестер» будто увидел в зеркале себя образца годичной давности. Но это всё психология, и в этой сфере, не находясь непосредственно в команде, можно строить только догадки. Зато со стороны можно обратить внимание на детали.
Роль Ндиди
Чего говорить, в этом сезоне стало очевидно, что ключевой фигурой чемпионского «Лестера» были не гипертехничный Рияд Марез и не забивной Джейми Варди, а трудоголик Н’Голо Канте, вспахивавший весь центр поля от кромки до кромки.
С его уходом в полузащите у «лис» образовалась дыра, которую не смогли закрыть ни новичок Нампалис Менди, ни перестроение на схему с тремя центральными полузащитниками, которое Раньери практиковал в последние месяцы работы. Палочкой-выручалочкой стал Онинье Вильфред Ндиди — 20-летний опорник, зимой выписанный из «Генка». Новичок быстро стал незаменимой фигурой в основе «Лестера», а в последних матчах так и вовсе демонстрирует прекрасные ТТД: 12 отборов в игре с «Ливерпулем», по 6 – с «Халлом» и «Вест Хэмом» при, в среднем, трёх блоках за матч. Кантезаменитель, похоже, найден.
Конечно, за опорную зону отвечает не только Ндиди. Здесь ему помогают и Дэнни Дринкуотер, действующий чуть ближе к атаке, и… правый полузащитник Марк Олбрайтон, опускающийся в свою опорную зону при обороне ворот и прессингующий соперника на чужой половине поля. В игре с «Вэст Хэмом» на его счету также 6 отборов. А в ответной игре с «Севильей» больше всех отборов (8) совершил не кто иной, как Рияд Марез, которого многие обвиняют в неумении и нежелании отрабатывать в обороне.
Свобода перемещений
И в этом маленьком, казалось бы, штрихе, лежит ещё один пункт, который отличает тот самый полюбившийся многим «Лестер» от того, что пытался сделать Раньери в этом сезоне. Марк Олбрайтон и Рияд Марез абсолютно не привязаны к своим флангам – они постоянно меняются местами, отрабатывают в обороне (первый делает это всё же почаще) и ищут свободные зоны по всему фронту атаки. Посмотрите, где оказался Олбрайтон, когда отдавал голевой пас на Варди в игре с «Ливерпулем» — в центральном круге. Проникающий пас на ход, минимум касаний, гол. Фирменный рецепт чемпионского салата «Лестера».
И эта свобода распространяется на всех игроков группы атаки. Взять пример того же Варди. В одной из последних игр при Раньери – с «Манчестер Юнайтед» — Джейми появился на поле в роли единственного форварда, задачей которого было цепляться за мячи перед чужой штрафной. Попытка «Лестера» сделать ставку на владение мячом и игру если не с позиции силы, то на равных с манкунианцами, провалилась – хозяева уступили 0:3. Сам Варди 36 раз коснулся мяча, но всего два раза сделал это в чужой штрафной и нанёс всего один удар по воротам.
А вот его аналогичная карта в игре с «Вест Хэмом» — всего 18 касаний мяча, большинство – рядом с центральным кругом. Но зато Джейми гораздо чаще встречался с мячом там, где чувствует себя как рыба в воде – в чужой штрафной.
Хаотичное перемещение Варди без привязки к позиции и отсутствие задания принимать участие в комбинационной игре – и вот перед нами вновь тот резкий нацеленный на ворота форвард, прекрасно играющий на свободных пространствах.
Роль крайних защитников
А вот при обороне своих ворот всё с точностью до наоборот. Практика показала, что попытки сделать из Фукса и Симпсона латералей, бороздящих всю бровку – затея не лучшая. «Лестер» постоянно получал опасные моменты с позиций полуфлангов после того, как оба не успевали возвращаться в оборону, а порой просто теряли позицию.
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В своё время Раньери (наверняка не без подсказки Шекспира) осознал, насколько часто в АПЛ нападающие пользуются свободным пространством между центральными и фланговыми защитниками. Потому грамотное перекрытие зон на флангах стало одним из ключевых успехов «Лестера» и залогом того, что даже не самые выдающиеся центральные защитники Морган и Хут стали вдруг образцами надёжности. Простая подстраховка.
Показательная карта касаний Фукса и Симпсона в матче с «МЮ», где они старались постоянно поддерживать атаку и в итоге получали мячи себе за спину, и в игре с «Вест Хэмом», где «Лестер» чудом (по имени Каспер Шмейхель) не пропустил третий мяч, но абсолютное большинство моментов «Вест Хэм» создал со стандартов.
Фукс и Симпсон вернулись к привычной роли вингбеков, сосредоточенных на обороне своих ворот и перекрытии зон. Результат на табло.
Возвращение к классике
В какой-то мере это отсылка к первому пункту статьи. Психология – одна из важнейших вещей в футболе и в спорте в целом, и даже при отлаженных схемах и вышколенных перемещениях отсутствие настроя может сломать весь сезон.
Крэйг Шекспир переходом на схему 4-4-2 показал – «с экспериментами покончено, играем так, как умеем». Раньери в своё время заставил этих же парней поверить в свои силы и сделал с командой невероятное. Шекспиру же нужно было вновь сделать «Лестер» самим собой, напомнить Марезу, Варди, Окадзаки, Олбрайтону и другим за счёт чего они писали самую крутую спортивную сказку последнего десятилетия. «Лестер» никогда не был полноценным топ-клубом, и вряд ли когда-нибудь станет таковым в полном смысле этого слова. Но эти парни умеют и должны играть в тот футбол, который они любят, а болельщиков заставляет верить в чудеса. И в этом главная прелесть этой команды.
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