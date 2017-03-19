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«Реал», «Спартак», «Челси» — в обзоре дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

«Реал» отрывается, «Томь» удивляет, «Спартак» приостанавливается

Главные матчи чемпионатов России, Испании и Англии – в обзоре новостей дня.
19 марта 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

«Локомотив» и «Спартак» поделили очки в центральном матче 20-го тура РФПЛ


«Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и закончилась со счётом 1:1.

На 41-й минуте Владислав Игнатьев совершил прорыв по правому флангу и навесил в центр штрафной, Ари выиграл борьбу у Ильи Кутепова и кивком головы переправил мяч в верхний угол ворот. В начале второй половины игры Зе Луиш сделал скидку головой на Квинси Промеса, тот ворвался в штрафную и пробил точно в дальнюю девятку.

«Локомотив» набрал 27 очков и занимает 10-е место в таблице РФПЛ. Идущий на первой позиции «Спартак» (45) увеличил отрыв от ЦСКА и «Зенита» до 9 баллов, но «армейцы» и сине-бело-голубые ещё не играли в этом туре.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
18 марта 2017, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Москва
1 : 1
Спартак
Москва
1:0 – Ари – 41, 1:1 – Промес – 52

«Реал» обыграл «Атлетик» и оторвался от «Барселоны» на пять очков


«Реал» на выезде одержал победу над «Атлетиком» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 25-й минуте мадридскую команду вывел вперёд Карим Бензема. В середине второго тайма Ариц Адурис сравнял счёт, однако вскоре Касемиро, забив второй гол «сливочных», принёс «Реалу» победу.

Лидирующий в таблице Примеры «Реал» набрал 65 очков и оторвался на пять баллов от «Барселоны». «Атлетик» (44) — на седьмом месте.
Испания - Примера. 28-й тур
18 марта 2017, суббота. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Бензема – 25, 1:1 – Адурис – 65, 1:2 – Касемиро – 68

«Челси» в концовке вырвал победу над «Сток Сити»


В матче 29-го тура чемпионата Англии «Сток Сити» принимал «Челси». Встреча проходила на стадионе «Бет 365 – Британниа» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Виллиан и Гари Кэхилл, забивший гол на 87-й минуте. В составе «Сток Сити» отличился Джонатан Уолтерс, реализовавший удар с 11-метровой отметки. За считаные секунды до финального свистка защитник хозяев Филлип Бардсли получил красную карточку.

«Челси» (69 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Сток Сити» (36) — на девятой строчке.
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
18 марта 2017, суббота. 18:00 МСК
Сток Сити
Сток-он-Трент
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 – Виллиан – 13, 1:1 – Уолтерс – 38 (пен), 1:2 – Кэхилл – 87
Удаления: Бардсли, 90+5 – нет

«Рубин» в Екатеринбурге проиграл «Уралу»


В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» в Екатеринбурге потерпел поражение от «Урала» с минимальным счётом.

Единственный мяч был забит на 11-й минуте, когда Владимир Ильин головой пробил в левый угол ворот Сергея Рыжикова.

В таблице РФПЛ «Урал» (20 очков) располагается на 12-й строчке, «Рубин» (27) занимает девятое место.


В следующем туре «Урал» 31 марта сыграет в гостях с «Анжи», а «Рубин» 1 апреля примет «Зенит».

Посмотреть гол можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
18 марта 2017, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 – Ильин – 11

«Томь» победила «Амкар», выиграв в РФПЛ впервые с сентября


В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Томь» принимала на своём поле «Амкар». Встреча проходила на стадионе «Труд» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на 24-й минуте провёл полузащитник Сергей Кузнецов. Таким образом, «Томь» прервала 12-матчевую серию без побед в РФПЛ. Предыдущий успех томской команды случился 17 сентября 2016 года, когда на своём поле подопечные Валерия Петракова обыграли тульский «Арсенал» (1:0) в матче седьмого тура.

«Амкар» (30 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Томь» (12) находится на последней, 16-й строчке.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
18 марта 2017, суббота. 11:30 МСК
Томь
Томск
1 : 0
Амкар
Пермь
1:0 – Кузнецов – 24



Посмотреть видео гола «Томи» в ворота «Амкара» также можно в «Твиттере» РФПЛ.

Венгер: скоро узнаете, какое решение я принял по поводу своего будущего


Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что уже определился со своим будущим. Французский специалист отметил, что в скором времени объявит о своём решении. В последнее время Венгер подвергается критике со стороны многих болельщиков «Арсенала». Сегодня «канониры» уступили в гостях «Вест Бромвичу» со счётом 1:3. В последних девяти матчах во всех турнирах подопечные Венгера потерпели семь поражений.

«Я уже знаю, что буду делать в будущем. Скоро вы всё узнаете. Очень скоро. Я не беспокоюсь по этому поводу. Сейчас у нас плохой период — такого мы не переживали лет 20. Мы проигрываем матч за матчем, и это меня волнует гораздо больше, чем моё будущее. В любом случае нет другого способа, кроме как бороться до последнего дня сезона. Нас ждёт серьёзная борьба за место в Лиге чемпионов, будет очень трудно», — сказал Венгер журналистам после поражения от «Вест Бромвича».

Венгер также отметил, что в «Арсенале» ещё не знают, какое решение он принял по поводу своего будущего. Он добавил, что объявит о своём решении скоро, но не во время перерыва на матчи сборных.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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