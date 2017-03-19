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175 лет назад 2016
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Юрий Сёмин и Ари, ФК «Локомотив»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Антон Матвеев

Арите громче! Как дерби «Локомотив» — «Спартак» смотрелось из-за ворот

В материале с кромки поля Черкизово — BBC на российском стадионе, хедлайнер дня Ари, песня про Самедова, ярость Промеса, массаж Гилерме.
19 марта 2017, воскресенье. 10:15. Футбол
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Как BBC с трудом вышел на российские экраны


«Гиля, ты мужчина!» — с этого официального заявления начинается дерби в Черкизово. Статный кипер только располагается в воротах, но фанаты «Локомотива» уже делают всё, чтобы ему было в них как можно комфортнее. Крики «давай, Гиля!» дополняют идеалистичную картину. Мужчина занимает место в рамке и, между прочим, действительно не пропускает.

Пока за его воротами фанаты «Локомотива».

Но не Гилерме главный герой дерби. Им изначально стал Александр Самедов — произошло это не сегодня и не вчера, а в момент трансфера из «Локомотива» в «Спартак». Поклонники «железнодорожников» показывают весь классический набор: освистывание, одобрение любого неудачного действия «врага» и, конечно, песня… Ну, вы и сами понимаете, какая.


Самедову такая история явно непривычна — вроде и по флангу рассекает родному, и бьётся за команду, но теперь в Черкизово его не любят. Денисов по имени Виталий рубился против Александра сотни раз, но раньше в двусторонках.
Теперь, в официальном матче, он мало что позволяет хавбеку, а как только у Самедова появляется убойный шанс забить, он сам не трансформирует в гол передачу Ананидзе после того, как грузин включает режим Эдена Азара.

Несмотря на «наличие в составе» звёздного бельгийца, в нападении ему не помогает тройка Bale — Benzema — Christiano. И вовсе не им посвящён баннер, который отчаянно пытаются вывесить болельщики «Спартака». Пока команды на поле немного затихают, хедлайнерами дня становятся фанаты гостей. Красно-белые никак не могут явить миру собственное полотно, посвящённое фильму BBC про российских фанатов.

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Южной трибуне «Локомотива» происходящее определённо по душе, чего фанаты хозяев и не скрывают.


В конце концов спартаковцы всё-таки выполняют миссию и презентуют всем баннер. Как, позже, и другой.

Однако больше поводов для радости до перерыва у них нет — счёт, почти сенсационно, открывает Ари, трансформирующий редкую атаку «Локо» в гол. Гилерме отмечает событие фирменным кульбитом, а заводящий трибуны «Локомотива» даже встаёт на шаткую конструкцию, чтобы выразить собственные эмоции.


Шаткой кажется и игра «Локо» в обороне: Квинси и Ко регулярно находят свободные зоны в штрафной хозяев. Но голландец моменты не реализует и незаметно роняет слово fu.., а вот Чорлука ругается с Тарасовым по-русски: «Назад, назад!» Капитан «Локо» жёстко выговаривает 30-летнему имениннику, когда из опорной зоны за набегами и кроссами Ещенко поспевает только Денисов по имени Игорь.
Ананидзе включает режим Эдена Азара, но Самедов не забивает из убойной позиции.

Но Гилерме в первом тайме не пускает мяч в сетку, хотя уже на 17-й минуте устраивает себе сеанс массажа полотенцем — работы у бразильца хоть отбавляй. Не забывает голкипер и выручать партнёров — так он превращается в личного ассистента Денисова В. Гиля перманентно помогает Виталию встать — то после полученной травмы, то после выигранного у Зе Луиша единоборства. Однако другой южноамериканец, без паспорта РФ, официально становится героем первого тайма. После гола «Локо» диктор усиленно вопит «Да Силва!», на что фанаты гостей отвечают «Ари!». Они уже выучили главную фамилию локомотивского нападения.

Персональная камера для Ари


«Локо» выигрывает первый тайм, но коллеги, делающие крутые снимки, совсем не верят в его гол во втором. Если в стартовой 45-минутке почти все фотокорреспонденты теснились за воротами Гилерме, то теперь их позиции пустуют.


Артём Ребров согласен с магистрами фотоаппаратов и пропускать не собирается. Зато он смотрит, как Промес быстро сравнивает счёт — наконец-то у голландца есть повод не ругаться. Сначала вратарь «Спартака» сдержанно сжимает кулаки, но спустя пару секунд всё же исполняет победный прыжок.

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И на всякий случай перекрещивается.

27 402 зрителя смотрят, как Ари продолжает внедрение операции «контратаки». Бразилец мчится в них так, словно это его последний в жизни шанс забить гол. В принципе, а не конкретно «Спартаку». Однако порыв Ари остаётся безрезультатным — взаимопонимания с новыми партнёрами ему явно не хватает. То форвард покажет Миранчуку, что тот не туда открылся, то сам извинится перед Ману Фернандешем за передачу не в ту зону.


«Локо» не против вырвать победу, и вот уже у Миранчука отличный момент. Он заканчивается лишь угловым, что особенно разочаровывает максималиста Денисова И. Игорь чуть не врезается в рекламный щит от разочарования. «Лёша Миранчук» — фанаты «Локомотива» тут же вспоминают про своего юного таланта. Правда, всего секунд на 15.

Ари продолжает играть главную роль в железнодорожном фильме. Именно он пытается зарядить партнёров — так после удачного финта Игнатьева бразилец специально бежит к россиянину, аплодирует ему и почти насильно даёт пять. Давай, мол, продолжай в том же духе, надо забивать!

Но «Локо» не забивает, хотя даже болбои Черкизово работают на команду. В одном из эпизодов Ребров не может оперативно ввести мяч в игру. А всё потому, что мальчик за воротами кидает Артёму сразу два мяча. Но выступления Азара закончились ещё в первом тайме, потому никакого насилия от голкипера «Спартака». Он всего лишь проводит ревизию и выбирает нужный ему мяч.
После финального свистка Ребров признаётся в любви к черкизовским штангам.

В добавленное время Самедов не реализует отличный момент, разочарованный Ребров хватается за голову, а трибуна «Локомотива» выдыхает. «Ты уступи скорее ему дорогу!» — распевают болельщики хозяев. «Спартак» не уступил, но «Локо» всё равно усложнил ему дорогу к золоту.

Финальный свисток приводит к классическим ритуалам: Ребров признаётся в любви к черкизовским штангам (ну а что, он ведь после перерыва в эти ворота и правда не пропустил), а игроки «Локомотива» благодарят фанатов за поддержку. Делает это и Ари: за бразильцем следует персональный оператор — такую камеру обвести даже тяжелее, чем защитников «Спартака».


Дерби подходит к концу, но вряд ли кто-то скажет, что оно не удалось.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Александр Самедов Ари — футболист Артём Ребров Эден Азар
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