Страх и неумение в Черкизово. Чего не хватает нашим командам

В чемпионате, где над креативными игроками не летают мячи, а через них строится игра, из Жано, если бы он сам хотел уехать, за пару лет сделали бы хорошего мастера.

Летом я был на матче молодёжного состава «Соляриса» в третьей лиге, и в перерыве при счёте 0:3 тренер выпустил полузащитника со словами «не обостряй».

Есть одна главная причина, по которой о центральном матче тура можно сказать так: это было очень круто с точки зрения эмоций, но очень средне с точки зрения качества. На игру, конечно, повлияло большое количество свистков и остановок игры, которые позволяли соперникам безопасно откатиться на свои позиции, но это не причина, а следствие. Большое количество фолов при общей невысокой интенсивности игры говорит о том, что мяч необоснованно часто оказывался в борьбе, а если так, то получается, что соперники не умеют избегать борьбы.Происходит это из-за стремления снизить риски, которое понемногу атрофировало в наших командах умение мыслить креативно. В одном центральном матче весенней части сезона в итоге ЦСКА и «Зенит» на двоих совершают две успешные обводки за 90 минут (возможно, это мировой антирекорд — до сих пор не очень понятно,как случились хотя бы две!), в другом «Локомотив» и «Спартак» всего четыре раза на двоих бьют из DangerZone. Прямоугольник, который в мировом футболе принимает на себя 80% забитых мячей (в том числе оба черкизовских), остался для команд в этом матче практически недостижимым, потому что они сосредоточились на рубке в центре поля.Чтобы лучшим образом объяснить, как это происходит, возьмём ситуацию на третьей минуте, когда «Спартак» организует контратаку после углового у своих ворот. «Локомотив» возвращается плохо — мяч у, на своей половине поля пока лишь один, аочевидно не успевает запытается закрыть зону, но всё равно не успевает сделать это — пас между ним и Владиславом Игнатьевым на ход Самедову проходит.Квинси держит мяч под уверенной правой ногой, камера выхватывает его крупным планом ровно в тот момент, когдаприходится менять стойку перед голландцем. Именно в эту секунду он смотрит наи именно в эту секунду должен играть в коридор между Игнатьевым и Денисовым на партнёра. Да, возможно, Виталий Денисов сумел бы опередить Самедова, но потенциальную выгоду от такого паса невозможно переоценить: так создавался выход два в одного, потому что параллельным с Самедовым курсом двигался и. Вместо этого Квинси сыграл так, как сыграл — свойственный для чемпионата страх перед нестандартным решением победил в этом моменте и его.Проблема не в том, что Промес потерял мяч. Даже если бы «Спартак» сохранил владение, проблема всё равно осталась бы прежней: пас поперёк поля замедлил атаку, сделал её менее острой, позволил ещё трём игрокам «Локомотива» вернуться за линию мяча. Пример с Квинси показателен и тем, что голландец как раз стремится играть с выдумкой, но иногда меланхоличный страх русского футбола поглощает и его. Этот страх идёт с самого юного возраста. Летом я был на матче молодёжного состава «Соляриса» в третьей лиге, и в перерыве при счёте 0:3 тренер выпустил полузащитника со словами «не обостряй». Я не поверил своим ушам, потому что это звучало как элитного качества абсурд, но спустя 6-7 минут тайма паренёк сыграл вразрез, потерял мяч и услышал от тренера громко высказанное неудовольствие со слабой концентрацией цензурных слов. На поле у «Соляриса» были 17-19-летние ребята. Так страх перед нестандартным решением становится механическим.Это может показаться мелочью, но из таких мелочей складывается общее недоразвитие лиги. «Локомотив», играя в пять защитников, не использует это преимущество во владении мячом — когда мяч находится на одном фланге, крайний защитник с другого фланга не подключается к центру, как играют сейчас в Европе, а остается занимать линейную позицию у боковой. Едва ли не единственное за матч смещение Виталия Денисова к центру привело к фолу со стороны «Спартака», но и это не заставило хозяев дерби задуматься над разнообразием игры. Кроме того, обе команды не оставляли в центре даже одного футболиста на угловых, лишая самих себя контратак после многочисленных стандартов. «Спартак» так и не разобрался с тем, как использовать Жано, над которым туда-сюда летал мяч. Мелочи, много мелочей, которые в итоге отрицательно влияют на качество игры.Пример Жано — ещё один из разряда показательных. В первом тайме он, исходя из 4-2-3-1, должен был исполнять чистую «десятку», но партнёры часто игнорировали создаваемые им коридоры и не играли через него, нагружая Промеса и действуя длинными мячами (до перерыва у «Спартака» средних и длинных передач было больше, чем коротких, что для команды, которая претендует где-либо на титул, вообще аномалия). В итоге точность передач составляла 83,9%, а момент, где блеснул Жано, запорол Самедов. После перерыва Каррера опустил грузина чуть ниже и левее центра, дал ему возможность разыгрывать мяч — результат появился сразу.«Спартак» не только забил, но и повысил процент коротких передач (точность до 87%), а сам Жано получил возможность диктовать игру и темп из глубины. За 25 минут второго тайма он отдал ровно столько же передач, сколько за весь первый, трижды довел мяч до штрафной (за 45 минут до перерыва — четырежды) и начал атаку, которая стала голевой. Его замена мало вытекала из логики игры (физически Жано выглядел хорошо и участвовал в борьбе), но вот что случилось после нее: «Спартак» снизил точность передач до 76% и сбился на навесы.В чемпионате, где над креативными игроками не летают мячи, из Жано, если бы он сам хотел уехать, за пару лет сделали бы хорошего мастера, через которого строится игра. Но он остаётся в России, с её общим страхом играть с выдумкой. Схематичная атака нашего клуба строится таким образом: после борьбы в середине поля мяч загоняется на фланг, откуда идёт подача в штрафную. Никого не волнует, что эффективность навесов очень низка (вчера из 31 подачи в штрафную на двоих успешными были всего восемь) и гораздо большего можно достичь, сохраняя мяч в центре и полуфлангах, — зато навесы точно не приведут к обрезам, такова русская футбольная философия. Боязнь потерять мяч приводит к тому, что в нужный момент наши команды не умеют предлагать ничего, кроме навесов. «Зенит», проигравший в Перми, выполнил за 90 минут по подачам в штрафную месячную норму хорошей европейской команды — 43 попытки. Результативной не была ни одна из них.«Спартак» может и даже должен стать чемпионом, так как эмоций и бешеного позитива Карреры команде хватает, чтобы частично прикрыть свои тактические и стратегические недостатки. Однако пока мяч будет летать над наиболее креативными игроками, а нестандартных решений будут избегать, на европейском уровне эта игра даже с нынешней мотивацией «Спартака» останется неконкурентоспособной. Разум всегда побеждает чувства в сегодняшнем футболе.