Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Локомотив» — «Спартак». Тактический обзор
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Антон Михашенок

Страх и неумение в Черкизово. Чего не хватает нашим командам

«Локомотив» и «Спартак» сыграли типичный российский топ-матч: много эмоций (что хорошо), мало качества (что ужасно).
19 марта 2017, воскресенье. 11:00. Футбол
>>> Собери команду дня в РФПЛ! Возьми в неё Азмуна, Дзагоева, Жулиано и Беленова!

Есть одна главная причина, по которой о центральном матче тура можно сказать так: это было очень круто с точки зрения эмоций, но очень средне с точки зрения качества. На игру, конечно, повлияло большое количество свистков и остановок игры, которые позволяли соперникам безопасно откатиться на свои позиции, но это не причина, а следствие. Большое количество фолов при общей невысокой интенсивности игры говорит о том, что мяч необоснованно часто оказывался в борьбе, а если так, то получается, что соперники не умеют избегать борьбы.

>>> «Стимулирование „Зенита“? Это смешно!» Как «Спартак» потерял очки в дерби

Происходит это из-за стремления снизить риски, которое понемногу атрофировало в наших командах умение мыслить креативно. В одном центральном матче весенней части сезона в итоге ЦСКА и «Зенит» на двоих совершают две успешные обводки за 90 минут (возможно, это мировой антирекорд — до сих пор не очень понятно,
как случились хотя бы две!), в другом «Локомотив» и «Спартак» всего четыре раза на двоих бьют из DangerZone. Прямоугольник, который в мировом футболе принимает на себя 80% забитых мячей (в том числе оба черкизовских), остался для команд в этом матче практически недостижимым, потому что они сосредоточились на рубке в центре поля.

Чтобы лучшим образом объяснить, как это происходит, возьмём ситуацию на третьей минуте, когда «Спартак» организует контратаку после углового у своих ворот. «Локомотив» возвращается плохо — мяч у Квинси Промеса, на своей половине поля пока лишь один Виталий Денисов, а Дмитрий Тарасов очевидно не успевает за Александром Самедовым. Игорь Денисов пытается закрыть зону, но всё равно не успевает сделать это — пас между ним и Владиславом Игнатьевым на ход Самедову проходит.

Квинси держит мяч под уверенной правой ногой, камера выхватывает его крупным планом ровно в тот момент, когда Игнатьеву приходится менять стойку перед голландцем. Именно в эту секунду он смотрит на Самедова и именно в эту секунду должен играть в коридор между Игнатьевым и Денисовым на партнёра. Да, возможно, Виталий Денисов сумел бы опередить Самедова, но потенциальную выгоду от такого паса невозможно переоценить: так создавался выход два в одного, потому что параллельным с Самедовым курсом двигался и Жано. Вместо этого Квинси сыграл так, как сыграл — свойственный для чемпионата страх перед нестандартным решением победил в этом моменте и его.

>>> Каррера: ничья — справедливый результат, «Локо» грамотно оборонялся

Проблема не в том, что Промес потерял мяч. Даже если бы «Спартак» сохранил владение, проблема всё равно осталась бы прежней: пас поперёк поля замедлил атаку, сделал её менее острой, позволил ещё трём игрокам «Локомотива» вернуться за линию мяча. Пример с Квинси показателен и тем, что голландец как раз стремится играть с выдумкой, но иногда меланхоличный страх русского футбола поглощает и его. Этот страх идёт с самого юного возраста. Летом я был на матче молодёжного состава «Соляриса» в третьей лиге, и в перерыве при счёте 0:3 тренер выпустил полузащитника со словами «не обостряй». Я не поверил своим ушам, потому что это звучало как элитного качества абсурд, но спустя 6-7 минут тайма паренёк сыграл вразрез, потерял мяч и услышал от тренера громко высказанное неудовольствие со слабой концентрацией цензурных слов. На поле у «Соляриса» были 17-19-летние ребята. Так страх перед нестандартным решением становится механическим.

>>> Ари: надеюсь, буду ещё забивать в играх против команды Федуна
В чемпионате, где над креативными игроками не летают мячи, а через них строится игра, из Жано, если бы он сам хотел уехать, за пару лет сделали бы хорошего мастера.

Это может показаться мелочью, но из таких мелочей складывается общее недоразвитие лиги. «Локомотив», играя в пять защитников, не использует это преимущество во владении мячом — когда мяч находится на одном фланге, крайний защитник с другого фланга не подключается к центру, как играют сейчас в Европе, а остается занимать линейную позицию у боковой. Едва ли не единственное за матч смещение Виталия Денисова к центру привело к фолу со стороны «Спартака», но и это не заставило хозяев дерби задуматься над разнообразием игры. Кроме того, обе команды не оставляли в центре даже одного футболиста на угловых, лишая самих себя контратак после многочисленных стандартов. «Спартак» так и не разобрался с тем, как использовать Жано, над которым туда-сюда летал мяч. Мелочи, много мелочей, которые в итоге отрицательно влияют на качество игры.

>>> Каррера: ничья — справедливый результат, «Локо» грамотно оборонялся

Пример Жано — ещё один из разряда показательных. В первом тайме он, исходя из 4-2-3-1 Массимо Карреры, должен был исполнять чистую «десятку», но партнёры часто игнорировали создаваемые им коридоры и не играли через него, нагружая Промеса и действуя длинными мячами (до перерыва у «Спартака» средних и длинных передач было больше, чем коротких, что для команды, которая претендует где-либо на титул, вообще аномалия). В итоге точность передач составляла 83,9%, а момент, где блеснул Жано, запорол Самедов. После перерыва Каррера опустил грузина чуть ниже и левее центра, дал ему возможность разыгрывать мяч — результат появился сразу.


«Спартак» не только забил, но и повысил процент коротких передач (точность до 87%), а сам Жано получил возможность диктовать игру и темп из глубины. За 25 минут второго тайма он отдал ровно столько же передач, сколько за весь первый, трижды довел мяч до штрафной (за 45 минут до перерыва — четырежды) и начал атаку, которая стала голевой. Его замена мало вытекала из логики игры (физически Жано выглядел хорошо и участвовал в борьбе), но вот что случилось после нее: «Спартак» снизил точность передач до 76% и сбился на навесы.


В чемпионате, где над креативными игроками не летают мячи, из Жано, если бы он сам хотел уехать, за пару лет сделали бы хорошего мастера, через которого строится игра. Но он остаётся в России, с её общим страхом играть с выдумкой. Схематичная атака нашего клуба строится таким образом: после борьбы в середине поля мяч загоняется на фланг, откуда идёт подача в штрафную. Никого не волнует, что эффективность навесов очень низка (вчера из 31 подачи в штрафную на двоих успешными были всего восемь) и гораздо большего можно достичь, сохраняя мяч в центре и полуфлангах, — зато навесы точно не приведут к обрезам, такова русская футбольная философия. Боязнь потерять мяч приводит к тому, что в нужный момент наши команды не умеют предлагать ничего, кроме навесов. «Зенит», проигравший в Перми, выполнил за 90 минут по подачам в штрафную месячную норму хорошей европейской команды — 43 попытки. Результативной не была ни одна из них.
Летом я был на матче молодёжного состава «Соляриса» в третьей лиге, и в перерыве при счёте 0:3 тренер выпустил полузащитника со словами «не обостряй».

«Спартак» может и даже должен стать чемпионом, так как эмоций и бешеного позитива Карреры команде хватает, чтобы частично прикрыть свои тактические и стратегические недостатки. Однако пока мяч будет летать над наиболее креативными игроками, а нестандартных решений будут избегать, на европейском уровне эта игра даже с нынешней мотивацией «Спартака» останется неконкурентоспособной. Разум всегда побеждает чувства в сегодняшнем футболе.

>>> «Купил билет за 2000, но опоздал на сектор». Что говорили после дерби
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 65
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Александр Самедов Квинси Промес Массимо Каррера Юрий Сёмин
Новости. Футбол
19 марта 2017, воскресенье
14:33 Хьюз: по тому, как «Челси» праздновал, было видно, что «Сток» боролся на равных
14:13 Куман: «Эвертон» приложит максимум усилий, чтобы удержать Лукаку
13:59 «Тамбов» вдесятером отстоял ничью в гостевом матче с «Тюменью»
13:51 Гол Жамалетдинова принёс ЦСКА победу над «Тереком» в молодёжном первенстве
13:45 В Мозамбике 19-летний футболист стал жертвой крокодила
13:06 «Боруссия М» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
13:06 «Крылья Советов» — «Ростов»: стали известны стартовые составы
12:32 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
12:25 Педро: наверное, Азар — лучший игрок «Челси»
12:22 «Зенит» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
12:16 «Ювентус» достиг предварительной договорённости с хавбеком «Севильи» Н'Зонзи
12:10 Бывший президент «Бордо» после победы над «Монпелье» зажёг файер
12:00 Луис Энрике: Иньеста сам примет решение о своём будущем
11:28 «Сампдория» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00
11:24 «Спартак-2» — «Динамо М»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:00
11:15 Давыдов: в матче против «Динамо» не можем подвести болельщиков красно-белых
11:13 Коутиньо: для «Ливерпуля» матч с «Манчестер Сити» сродни финалу
11:00 Балашов: игра с «Зенитом» для «Арсенала» мало чем отличается от матча с «Томью»
10:52 Кирьяков: беспокоит истерика вокруг «Зенита», связанная с судьями
10:48 На матче «Крылья Советов» — «Ростов» ожидается свыше 5 тыс. зрителей
10:39 Хут: всегда чувствовал, что «Лестеру» легче, когда мы открываем счёт в матче
10:34 «Мидлсбро» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:00
10:24 Монтелла: матч «Милана» с «Дженоа» был не самым ярким, но мы набрали три очка
10:21 Витиньо: главная мотивация ЦСКА — догнать впереди идущих конкурентов
10:20 «Краснодар» — «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
10:09 Ибрагимович останется в «МЮ», если его оклад поднимут до уровня Руни и Погба
09:53 Питерс: «Сток Сити» должен был набрать одно очко по итогам матча с «Челси»
09:49 Кандрева: мы разочарованы, «Интер» хотел продлить свою победную серию
09:16 «Крылья Советов» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
09:11 Кэхилл: победы – единственное, что имеет значение для «Челси» на данном этапе
08:20 Парехо: 7 голов? «ПСЖ», тратящему € 250 млн в год, «Барселона» забила 6 мячей
08:15 Анчелотти уверен, что игрокам «Баварии» не грозит потеря мотивации
08:00 Самедов в Черкизово, Светлаков с Ари и «беременный» Промес – в фоторепортаже
07:33 В «Боруссии» Д исключают переход Усмана Дембеле в «Барселону»
07:31 Луис Энрике: Унсуэ у руля «Барселоны»? Лучше мне не говорить на эту тему
07:11 Зидан: для меня не существует вопроса Кейлора Наваса
05:53 Галлиани: Берлускони по силам и дальше руководить «Миланом»
04:27 Коэнтрау в 2012 году дал взятку, чтобы пройти экзамен по вождению
03:13 «Зюлте-Варегем» стал обладателем кубка Бельгии, обыграв «Остенде» по пенальти
02:55 Семшов: «Арсенал» ничего не опасается и будет цепляться за очки на «Петровском»
02:48 Гвардиола: моя тренерская карьера — исключение из правил, я — исключительный
02:41 «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид — 1:2. Видеообзор матча
02:09 Marca: Роналду остался недоволен своей заменой в матче «Атлетик» — «Реал»
01:59 Григорян: поставлю Прудникова в угол и накажу
01:49 Гулиев — о голе в ворота «Оренбурга»: я прошёл и навесил, а Прудников разобрался
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Воспользуются ли преследователи осечкой "Спартака"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+