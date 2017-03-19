Тест. Что вы знаете про Александра Кокорина?

Если часть материала не открывается в приложении или мобильной версии, воспользуйтесь ссылкой.

Всего к 26 годамможет похвастаться весьма насыщенной карьерой. Он ярко дебютировал в «Динамо», удивил страну талантом, а потом продолжил удивлять ещё и неординарными поступками. В последние годы он был звездой не только спортивных изданий, но и глянцевых журналов, и тех, которые специализируются на скандальных новостях. Вы не могли бы пропустить все его приключения, даже если бы захотели. Но как хорошо вы их помните? И главное – вы хорошо знаете, как Кокорин всё это время играл в футбол? Он играл, и даже неплохо, ведь не просто так получил приглашение из «Зенита».