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175 лет назад 2016
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Арсен Венгер близок к уходу из лондонского «Арсенала»
Текст: Анатолий Романов

Уйти нельзя остаться. Пять «за» и «против» отставки Арсена Венгера

Слухи об уходе Арсена Венгера из «Арсенала» всё больше похожи на правду. Рассматриваем по пять «за» и «против» отставки француза.
19 марта 2017, воскресенье. 14:00. Футбол
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«Арсенал» без Арсена Венгера представить сейчас так же сложно, как ещё несколько лет назад было тяжело вообразить себе «Манчестер Юнайтед» без Алекса Фергюсона. Но всё течёт, всё меняется и в мире футбола. Кажется, это последний сезон французского тренера во главе лондонских «канониров», с которыми он работает с 1996 года.

— Я уже знаю, что буду делать в будущем. Скоро вы всё узнаете. Очень скоро. Я не беспокоюсь по этому поводу. Сейчас у нас плохой период — такого мы не переживали лет 20. Мы проигрываем матч за матчем, и это меня волнует гораздо больше, чем моё будущее, – признался Венгер в субботу после поражения от «Вест Бромвича». Есть веские аргументы за и против его отставки.

ЗА ОТСТАВКУ ВЕНГЕРА

Отсутствие титулов


Самый убойный аргумент противников Венгера – отсутствие побед в чемпионате Англии. В последний раз «Арсенал» выигрывал Премьер-Лигу под руководством француза в далеком 2004 году. С тех пор у «канониров» 12 лет без побед. За это время «Манчестер Юнайтед» взял золото пять раз, «Челси» – четыре, «Манчестер Сити» – два, и даже заштатный «Лестер» стал первым на зависть поклонникам «Арсенала». Любому терпению приходит конец. Давно истёк срок годности старых продуктов, которыми Венгер кормил публику, зарабатывая славу прекрасного шеф-повара, а теперь ему нечем утолить голод болельщиков.

Регулярные вылеты в 1/8 финала Лиги чемпионов


К тому, что «Арсенал» Венгера никак не может вернуться на вершину английского футбола, добавляется бесславное выступление в Лиге чемпионов. Результаты «канониров» в главном еврокубке стали предсказуемыми до смеха сквозь слёзы. Семь лет подряд они вылетают на стадии 1/8 финала, причём в этом году проиграли «Баварии» с позорным общим счётом 2:10. От такой стабильности многих болельщиков уже просто тошнит. А ведь в 2006 году Венгер почти держал в руках Кубок чемпионов, когда его команда выигрывала в финале у «Барселоны» до 76-й минуты – 1:0, однако пропустила два гола за пять минут и упустила трофей. В последние сезоны о финале ЛЧ остаётся только мечтать.

Конфликт с Санчесом


По информации английской прессы, у Венгера напряжённые отношения с лидером команды Алексисом Санчесом. Конфликт француза с чилийцем, скорее всего, приведёт к уходу игрока, если тренер останется в «Арсенале». Сообщалось о том, что представители «Ювентуса» уже контактировали с «канонирами» по поводу трансфера Санчеса и называли сумму в 30 млн евро за трансфер нападающего. Если эти слухи соответствуют действительности, то понятно, что у «Арсенала» будет больше шансов сохранить в составе чилийца в случае отставки Венгера.
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Давление фанатов


Акции самых горячих поклонников «Арсенала», направленные против Венгера, становятся всё более шумными и массовыми. Противники французского специалиста делают максимум возможного, чтобы тренер махнул рукой на своё творение и ушёл в отставку. Вот и во время последнего матча с «Вест Бромвичем» над стадионом пролетел самолёт с баннером «Никакого контракта. Венгер – уходи». Правда, вскоре после этого в небе появился самолёт уже с баннером в поддержку Арсена. Выдерживать давление со стороны негативно настроенных фанатов и эффективно трудиться на фоне всё возрастающего напряжения очень сложно.

Возраст менеджера


Работа в состоянии постоянного стресса выхолащивает любого тренера, тем более человека, которому под семьдесят. Точнее, в октябре Арсену исполнится 68 лет. К этому возрасту многие успешные коллеги Венгера по профессии уже завершили свою деятельность, выкинули тетради с планшетами куда подальше и наслаждаются заслуженным отдыхом. Либо поменяли клуб на какую-нибудь сборную. Можно, конечно, как Фергюсон, дотянуть до 72 лет, после чего уйти на покой, но для этого нужно чаще подзаряжать организм большими победами. У менеджера «Арсенала» их давно нет.

ПРОТИВ ОТСТАВКИ ВЕНГЕРА

Ассоциация клуба с тренером


В современном футболе тренеры редко задерживаются надолго на одном месте. Лица мелькают, как в переходе метро, и болельщики зачастую не успевают даже привыкнуть к новому главному. Пример того же Фергюсона – приятное исключение, добрый пример. Здорово, когда сохраняются традиции в футболе, когда игроки и наставники ассоциируются с каким-то клубом. Венгер не покинул «Арсенал» в самые успешные для себя годы, имея выгодные предложения от других клубов, так что он-то точно заслужил безграничное доверие. Этот фактор важен для тех болельщиков, которые поддерживают своего «вечного» коуча.
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Количество трофеев француза


Хотя «Арсенал» слишком долго не выигрывал Премьер-Лигу, у Венгера скопилась богатая коллекция трофеев за время работы с лондонской командой. Его команда трижды становилась чемпионом Англии, по шесть раз завоёвывала Кубок и Суперкубок страны. Причём четыре кубковых трофея получены за последние три года. Венгеру удалось практически уникальное достижение: «Арсенал» прошёл в АПЛ золотой сезон-2003/04 без единого поражения! Всё это наводит на мысли о том, что француз, возможно, выжимает из имеющегося состава сто процентов, а на большее игроки просто не способны.

Сохранения стиля «Арсенала»


У команды Венгера все эти годы было своё лицо – симпатичное, живое, умное. Пусть атакующий, комбинационный стиль, который прививал французский тренер, отнюдь не каждый сезон дарил реальные плоды в виде прогресса команды и нужного результата, но болельщики «канониров» всегда «узнавали милого по походке». Не каждому придётся по душе, если «Арсенал» превратится вдруг в сухаря, выгнавшего из своего дома красивый футбол в угоду результату, особенно если результат при этом будет лишь чуть-чуть лучше – не золото АПЛ и не финал Лиги чемпионов. Стиль «Арсенала» тоже ценен, как часть философии и традиций клуба. Он существует благодаря Венгеру.

Финансовое положение


Без чемпионства в Англии и серьёзных успехов в Лиге чемпионов «Арсенал» всё равно остаётся одним из самых прибыльных клубов Европы. В рейтинге международной аудиторской компании Deloitte за минувший сезон лондонский клуб занимает седьмое место с прибылью порядка 468 млн евро, уступая лишь «МЮ», «Барселоне», «Реалу», «Баварии», «Ман Сити» и «ПСЖ». Здесь есть заслуга и Венгера, чьё влияние в «Арсенале» на многие процессы велико. Со сменой тренера ситуация для «канониров» может не улучшиться, а, наоборот, стать хуже не только на футбольном поле, но и за его пределами. Конечно же, боссы «Арсенала» учитывают все возможные риски, связанные с уходом француза.

Трудности с поиском замены


В случае отставки Венгера не так-то легко найти ему достойную замену. Вряд ли стоит ждать в «Арсенале» Жозе Моуринью или Хосепа Гвардиолу, Антонио Конте или Карло Анчелотти, Юргена Клоппа или Йоахима Лёва. Выиграть конкуренцию за Диего Симеоне, если тот решит покинуть «Атлетико», тоже будет непросто. С тренером не столь раскрученным и титулованным можно сильно ошибиться. Тогда попадание в квартет сильнейших АПЛ, традиционное место в таблице выше «Тоттенхэма» и стабильные выходы в плей-офф ЛЧ болельщики «канониров» сочтут уже за счастье.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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