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175 лет назад 2016
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Роман Ерёменко, ЦСКА
Фото: РИА Новости
Текст: Алина Матинян

«С ним можно идти в разведку». Роману Ерёменко — 30 лет

Артём Милевский, Юрий Сёмин, Яри Литманен и другие поздравляют полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко с 30-летием.
19 марта 2017, воскресенье. 15:42. Футбол
>>> Разговор по душам с лидером ЦСКА Романом Ерёменко

Сегодня полузащитнику московского ЦСКА Роману Ерёменко исполняется 30 лет. К этой круглой дате он успел стать чемпионом Украины в составе киевского «Динамо» и дважды выиграть с ним Суперкубок. В России Роман побеждал в финале Кубка и Суперкубка с «Рубином», а в прошлом сезоне стал чемпионом страны в составе ЦСКА, обыграв в 30-м туре свою бывшую команду.

Сейчас Ерёменко отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. В день 30-летия финского полузащитника известные игроки и тренеры делятся своими воспоминаниями о работе с ним и поздравляют Романа, желая ему главное – возвращения. В футбол и на верный путь.

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев от лица всего клуба передал наилучшие пожелания «армейскому» полузащитнику:

– Клуб присоединяется к поздравлениям в адрес Романа Ерёменко! Мы продолжаем считать, что Роман – хороший футболист и достойный человек. К сожалению, оступился, но со всяким может такое случиться. К Роману хорошо относятся и ребята в коллективе, и тренерский штаб.
Это очень приятный в общении человек, поэтому вдвойне обидно, что так произошло. Здоровья и терпения Роману, чтобы пройти этот тяжёлый период в жизни. Уверен, что он справится! У него замечательная семья, и сам он сильный человек. Мы ещё обязательно увидим его на футбольном поле. Роман уже немалого добился в карьере, но хочется, чтобы это была не последняя страница его биографии.

Экс-футболист сборной Финляндии Алексей Ерёменко обязательно поздравит младшего брата лично, но по нашей просьбе он согласился передать пожелания для Романа и со страниц «Чемпионата»:

– Хочу поздравить своего брата с днём рождения и пожелать ему здоровья, счастья и, конечно же, поскорее вернуться в футбол!

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, вместе с которым Роман работал в киевском «Динамо», передал своему бывшему подопечному целое видеопоздравление:

– Хочу пожелать Роману, чтобы он как можно правильнее воспринял этот период, с которым столкнулся, набрался сил и ещё долгое-долгое время играл в футбол. Футбол – это радость. А такие неприятности бывают у каждого. Надо устоять!

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев в своём поздравлении с особой теплотой вспоминал о выступлениях с Ерёменко за «Рубин»:

– Я был очень рад выступать с ним в одной команде и с удовольствием хотел бы поиграть с ним где-нибудь ещё. Он очень сильный футболист. Играть против него тоже интересно, но тяжело. Такие профессионалы, как он, заставляют думать в два раза быстрее. Желаю Роману быстрее вернуться на футбольное поле и снова показывать всю ту замечательную технику, которая у него есть. Уверен, что она никуда не пропала!

Вместе с защитником Олегом Кузьминым Роман Ерёменко также играл в казанском «Рубине». После перехода финского футболиста в ЦСКА они ещё не раз пересекались на поле.

– Хочется пожелать Роме в первую очередь здоровья и терпения в его непростой ситуации. Чтобы он не падал духом, верил, что всё будет хорошо. Все мы ждём его возвращения. Успехов ему! Чтобы как можно дольше радовал нас на футбольном поле своей блистательной игрой. Он хороший парень, весёлый и общительный, с которым без проблем можно пойти в разведку.
Роман Ерёменко в гостях у «Чемпионата»

Роман Ерёменко в гостях у «Чемпионата»

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

Поздравил именинника ещё один его бывший партнёр по казанскому клубу – Кристиан Нобоа, ныне выступающий за «Ростов»:

– Роману хочется пожелать только самого лучшего. Я знаю его как суперчеловека и суперфутболиста. Пусть поскорее всё плохое закончится и Рома снова продолжит играть в футбол. Сейчас же важно всегда быть со своей семьёй – это лучшее, что может быть.

С нападающим «Тосно» Артёмом Милевским Роман знаком ещё со времен выступления за киевское «Динамо». Прошло уже много лет, но с тех пор у Артёма остались самые приятные впечатления о финском полузащитнике:
Роман Ерёменко

Роман Ерёменко

Фото: facebook.com/nelia.eremenko

– Рома – хороший приятель и друг. Он отличный футболист, и мне всегда нравилось играть с ним в киевском «Динамо». Он один из двух-трёх профессионалов, о которых у меня останутся воспоминания на всю жизнь. Он великий полузащитник и хороший товарищ вне поля. Хочется пожелать Роме поскорее вернуться к футболу. Рома, с днём рождения! Здоровья тебе и твоей семье!

Легенда сборной Финляндии Яри Литманен всегда выделял Ерёменко среди других футболистов его поколения, так что и в день 30-летия «армейского» полузащитника Литманен не упустил возможности передать ему свои пожелания:


– Самых тёплых поздравлений Роману в его день рождения! И всего ему наилучшего в это непростое время, пока он не может играть в футбол!

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Присоединился к поздравлениям и Валерий Газзаев. Известный тренер рассказал, чем ему запомнился именинник за период их совместной работы:
Роман Ерёменко в гостях у «Чемпионата»

Роман Ерёменко в гостях у «Чемпионата»

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

Роман Ерёменко сочетает в себе отличные человеческие качества с высоким профессионализмом, что нечасто встречается в нашей жизни. Мы работали с ним в Киеве, и могу сказать, что это очень приятный человек, который пользовался большим уважением в коллективе. В игре Роман всегда проявляет себя на сто процентов. Это футболист, способный закрыть несколько позиций благодаря своему многогранному таланту и универсальности. Так, у меня он играл на позициях правого защитника и полузащитника и всегда отлично справлялся со своей ролью. Любой тренер должен только радоваться, имея такого игрока в составе. Сейчас Роме нужно бороться за себя, сражаться, чтобы дисквалификацию снизили хотя бы на полгода. Не сомневаюсь, что мы ещё увидим Ерёменко на поле в его лучшей форме.

Нападающий «Анжи» Александр Прудников играл с именинником в «Рубине» всего один сезон, но даже за это непродолжительное время у Прудникова остались приятные воспоминания об одноклубнике:

– Роман – хороший игрок и профессионал. Мы все видели, как он выступал в «Динамо К», «Рубине» и ЦСКА. Он очень хороший человек и друг и полностью соответствует тем добрым словам, которые о нём говорят. Роман, с днём рождения!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Роман Ерёменко
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