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175 лет назад 2016
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Артём Дзюба, «Зенит»
Фото: РИА Новости
Текст: Константин Лесик

Дзюба спокоен как удав. Футболисты в соцсетях

Дзюба не боится конкуренции, Глушаков благодарит Карпина, Полоз не знает Шмейхеля и многое другое – в нашем обзоре.
19 марта 2017, воскресенье. 17:00. Футбол
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков на неделе поблагодарил бывшего тренера красно-белых Валерия Карпина за приглашение в команду в 2013 году.

«Валерий Георгиевич — тот человек, который пригласил меня в „Спартак“. Спасибо ему за это!» — написал Глушаков в «Инстаграме».

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба иронично ответил «Матч ТВ» на рекламу реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?», в которой озвучен вопрос «почему нервничает Дзюба?».
«Не дождётесь, «Матч ТВ»! Спокоен как удав!» — написал Дзюба в «Инстаграме».

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду поддержал акцию «Спасите детей в Сирии».
«Сегодня я мыслями с сирийскими детьми, такими как Омар, который изобразил свою мечту стать парикмахером. Спасите детей в Сирии», — написал Роналду в «Инстаграме».
Дети Сирии стали жертвами продолжительной войны в стране. Семилетняя Бана Алабед в январе написала открытое письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой сделать что-то для сирийских детей, потому что они заслуживают жить в мире.

Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес на неделе вынужденно сменил имидж, проиграв в споре на победителя Супербоула. Чичарито побрился налысо и выложил ролик на своей странице в «Инстаграме».
В финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги «Нью-Ингленд Пэтриотс» одолели «Атланту Фэлконс» со счётом 34:28.

Защитник «Ростова» Денис Терентьев остался под впечатлением после противостояния с «Манчестер Юнайтед». Футболист добавил в «Инстаграм» фотографию с нападающим соперника Златаном Ибрагимовичем и оставил красноречивый хештег «Ибрануться».

Пропускавший встречу с английским грандом вратарь «Ростова» Сослан Джанаев в Манчестер съездил не зря. Футболист привёз из английского города фотографию с легендарным коллегой по амплуа Петером Шмейхелем, который защищал цвета «Юнайтед» в 1991-1999 горах.
«С одним из величайших вратарей планеты… Легенда», — подписал фотографию футболист.
Примечательно, что нападающий жёлто-синих Дмитрий Полоз в комментариях под снимком спросил у Джанаева: «Кто это?»

Как известно, «Ростов» в Манчестере играл всего с четырьмя футболистами на скамейке запасных. В социальных сетях не обошлось без шуток на этот счёт.


В Англии тоже не оставили без внимания матч российского клуба против «МЮ». Причём в некоторых карикатурах «Ростов» сравнивали с огромным медведем, от которого спасался главный тренер Жозе Моуринью.

Главной темой для шуток у любителей футбола со всего мира стала жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Так, по мнению некоторых пользователей Интернета, выглядит «Лестер Сити» в восьмёрке сильнейших команд Европы.

Многие шутили, что «Реал» ожидал в соперники именно действующих чемпионов Англии. Однако неожиданно для мадридцев на горизонте появилась «Бавария».

Борьбу трёх испанским грандов за лакомый кусочек в виде «Лестера» сравнили с мультфильмом «Том и Джерри».

Набирающие популярность в Интернете ролики под трек Bag Raiders — Shooting stars добрались и до футбола. Так, в космос улетел защитник американского клуба «Лос Анджелес Гэлакси» Уго Арельяно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
19 марта 2017, воскресенье
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17:33 «Манчестер Юнайтед» — первый клуб, добившийся 600 побед в АПЛ
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15:21 Красивый гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения
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