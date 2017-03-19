Дзюба спокоен как удав. Футболисты в соцсетях

Полузащитник «Спартака»на неделе поблагодарил бывшего тренера красно-белыхза приглашение в команду в 2013 году.«Валерий Георгиевич — тот человек, который пригласил меня в „Спартак“. Спасибо ему за это!» — написал Глушаков в «Инстаграме».Нападающий «Зенита»иронично ответил «Матч ТВ» на рекламу реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?», в которой озвучен вопрос «почему нервничает Дзюба?».«Не дождётесь, «Матч ТВ»! Спокоен как удав!» — написал Дзюба в «Инстаграме».Форвард мадридского «Реала»поддержал акцию «Спасите детей в Сирии».«Сегодня я мыслями с сирийскими детьми, такими как Омар, который изобразил свою мечту стать парикмахером. Спасите детей в Сирии», — написал Роналду в «Инстаграме».Дети Сирии стали жертвами продолжительной войны в стране. Семилетняя Бана Алабед в январе написала открытое письмо президенту СШАс просьбой сделать что-то для сирийских детей, потому что они заслуживают жить в мире.Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес на неделе вынужденно сменил имидж, проиграв в споре на победителя Супербоула. Чичарито побрился налысо и выложил ролик на своей странице в «Инстаграме».В финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги «Нью-Ингленд Пэтриотс» одолели «Атланту Фэлконс» со счётом 34:28.Защитник «Ростова»остался под впечатлением после противостояния с «Манчестер Юнайтед». Футболист добавил в «Инстаграм» фотографию с нападающим соперника Златаном Ибрагимовичем и оставил красноречивый хештег «Ибрануться».Пропускавший встречу с английским грандом вратарь «Ростова»в Манчестер съездил не зря. Футболист привёз из английского города фотографию с легендарным коллегой по амплуа Петером Шмейхелем, который защищал цвета «Юнайтед» в 1991-1999 горах.«С одним из величайших вратарей планеты… Легенда», — подписал фотографию футболист.Примечательно, что нападающий жёлто-синих Дмитрий Полоз в комментариях под снимком спросил у Джанаева: «Кто это?»Как известно, «Ростов» в Манчестере играл всего с четырьмя футболистами на скамейке запасных. В социальных сетях не обошлось без шуток на этот счёт.В Англии тоже не оставили без внимания матч российского клуба против «МЮ». Причём в некоторых карикатурах «Ростов» сравнивали с огромным медведем, от которого спасался главный тренер Жозе Моуринью.Главной темой для шуток у любителей футбола со всего мира стала жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Так, по мнению некоторых пользователей Интернета, выглядит «Лестер Сити» в восьмёрке сильнейших команд Европы.Многие шутили, что «Реал» ожидал в соперники именно действующих чемпионов Англии. Однако неожиданно для мадридцев на горизонте появилась «Бавария».Борьбу трёх испанским грандов за лакомый кусочек в виде «Лестера» сравнили с мультфильмом «Том и Джерри».Набирающие популярность в Интернете ролики под трек Bag Raiders — Shooting stars добрались и до футбола. Так, в космос улетел защитник американского клуба «Лос Анджелес Гэлакси» Уго Арельяно.