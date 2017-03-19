Минус шесть. Как ЦСКА сокращает отставание от «Спартака»

Не один год трудится в российском футболе, а «Терек» до сих пор в чемпионате не побеждал – только в Кубке и лишь по пенальти. С «Кубанью» и «Уфой» он набрал в противоборствах с грозненским коллегой Рахимовым одно очко из девяти возможных, а в «Урале» до игры с «Тереком» не доработал – исчез из Екатеринбурга в разгар шумихи о подозрительных букмекерских коэффициентах. В отсутствие одного из тренеров команды потешили народ полудюжиной забитых мячей, разделенных поровну. В воскресенье Гончаренко впервые вышел на «Терек» в статусе явного фаворита – и наконец-то сладил с неудобным противником.После разгрома резко омолодившейся «Томи» главный «армеец» существенно видоизменил центральную ось.Возвращение в основувынудило присесть на лавку. Компанию близнецам в обороне, как и в матче с «Зенитом», составил. В образ левого латераля вновь добросовестно вживался. В наступлении орудовал интернациональный дуэтРахимов ограничился разменом Роши на. Игорь впервые с конца октября и всего пятый раз в сезоне вышел в стартовом составе. За пару предыдущих туров тренер выделил ветерану всего около минуты игрового времени, а тут расщедрился на целых полтора часа. Сказать, что Лебеденко распорядился ими превосходно, будет преувеличением. Старался, цеплялся, но не преуспел.Тренеры избрали разные методы достижения цели. Если «Терек» придерживался своей фирменной, комбинационной манеры, с обилием короткого и среднего паса, то ЦСКА предпочитал обходиться без промежуточных ходов. Завладев мячом, стопперы оперативно засылали его вперёд через головы полузащитников в направлении форвардов. Борьбу защитникам «Терека» Витиньо с Ионовым навязывали исправно. Победителями из неё выходили редко – физическая мощь к числу достоинств Виктора с Алексеем никогда не относилась. За первую половину тайма оба улучили по моменту для удара, и оба же распорядились ими неважно: россиянин с 12 метров пробил в ногу защитнику, а бразилец с более дальней дистанции – в рекламный щит за воротами.Успех чемпиону принесла первая же проникающая фланговая атака. Марио пару раз сгонял вперёд вхолостую. Продышался, осмотрелся, протоптал тропинку – да и совершил фактически голевой пас. Попади как следует по мячу Дзагоев, быть второй результативной передаче у Фернандеса. Занятно, что первую он тоже против «Терека» выполнил, в матче открытия клубной арены. У Алана вместо акцентированного удара получился кикс. На счастье красно-синих, параллельным курсом с Дзагоевым нёсся Ионов – он и вкатил мяч в сетку. На послематчевом разборе Рашид Маматкулович наверняка попеняетза «потерю» российско-бразильского визави. Его регулярные вторжения на чужую территорию грозненцы наверняка изучали при подготовке к матчу, а предотвратить – не сумели.«Терек» был до перерыва энергичен и по-хорошему нагл. На двух третях поля. На последней он просто упирался в красно-синюю стену – в обороне ЦСКА был строг и практически безупречен. Ни одного прицельного удара соперника за 45 минут – лучший комплимент Березуцким, Васину и Вернблуму. Лишь раз за тайм «армейцы» пустили противника на убойную позицию: настырный Бериша внезапно нарисовался справа, пальнув выше перекладины. Более таких подарков москвичи грозненцам не преподносили.закрыли наглухо – даром, что один из лучших снайперов сезона.Получив тренерские инсструкции в перерыве, парни в белом стали смелее брать игру на себя. Отличный рейд через полполя совершил. От обоих Березуцких удрал – только пробить прицельно не смог. Он же записал на свой счёт первое попадание в створ – Акинфеев без труда мяч забрал.Характерный штрих: потеряв мяч, красно-синие моментально вступали в отбор. Витиньо прилежно прессинговал беков «Терека», не позволяя тем спокойно начать атаку. Недовольство Рахимова характером встречи вылилось в тройную (!) замену: за 20 минут до финального свистка на поле одновременно отправились. Вследствие оперативного перестроения хозяева перешли на схему, идентичную «армейской» – с тройкой центральных защитников и парой нападающих.Свежий Мбенге безотлатагательно начал приносить пользу своей команде. С интервалом в пару минут колоритный бомбардир побывал в центре внимания на обоих концах поля: сперва попрессинговал Акинфеева, а затем подсобил своему вратарю, лишив гола Василия Березуцкого. После налёта ветерана ЦСКА Мбенге вынес мяч с ленточки. Реализуй сенегалец свой момент за 10 минут до конца – быть ему главным героем грозненского вечера. Возражение против такого сценария выразил капитан гостей – сейвом после удара с угла вратарской площади.Блеснул напоследок и местный вратарь, потащив тяжёлый мяч от недавно явившегося на поле Оланаре. О накале борьбы в заключительные минуты красноречивее любых слов скажет разодранная футболка Мохаммади. Но, как ни силился «Терек», спасти игру не смог.«Терек» в новом году не забивает, ЦСКА – не пропускает. В Грозном обе серии продолжились – к радости «армейских» болельщиков и огорчению питерских и спартаковских.