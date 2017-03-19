Очередь в РФПЛ. Как простоять дерби «Спартак-2» — «Динамо» у входа

Даже несмотря на то что «Спартак-2» не решает турнирных задач, а «Динамо» практически обеспечило себе выход в РФПЛ, уже на подходе к стадиону было понятно, что ажиотаж вокруг матча приличный.

«Динамо», видимо, дожидалось последних фанатов, застрявших у турникетов, чтобы открыть счёт.

В начале первого круга ФНЛ Александр Сапета сделал дерби между «Спартаком-2» и «Динамо» ещё более пикантным. «Да, я показывал шашлык после гола», —, забивший тогда победный мяч.Сезон шашлыков в центральной части России тогда потихоньку шёл на убыль, сейчас только-только открывается (во всяком случае смельчаков, не боящихся близкой к нулю температуры, хватало). На этом фоне «Динамо» и Сапета в «Инстаграме» решили ещё разок поддеть спартаковских болельщиков.Настрой спартаковцев на игру выразил. «Сегодня жду интересной игры, всё-таки дерби. „Динамо“ всегда было для нас принципиальным соперником. У „Cпартака-2“ нет турнирной мотивации, зато у молодых ребят есть шанс и желание побороться за свой клуб», — сказал владелец «Спартака».Даже несмотря на то что «Спартак-2» не решает турнирных задач, а «Динамо» уже практически обеспечило себевыход в РФПЛ, уже на подходе к стадиону было понятно, что ажиотаж вокруг матча приличный.«Динамовцы – направо, спартаковцы – налево», — вещал сотрудник службы безопасности в громкоговоритель перед выходом из метро. Даже за несколько минут до начала игры очереди у проходной тянулись почти на полсотню метров, из-за чего многие опоздали к стартовому свистку. Но если ситуацию с попаданием на хозяйскую трибуну объяснить хоть как-то было можно, то фотография из «твиттера» болельщиков «Динамо», появившаяся на 30-й минуте матча, поразила.Сотни фанатов гостей всё ещё стояли на проходной – работало всего четыре турникета и одна касса.Мало того, на 40-й минуте на проходной сломался принтер, в связи с чем гостевой сектор не мог заполниться полностью даже после перерыва – а желающих пройти хотя бы на второй тайм хватало. Впору было бы вернуть болельщикам половину цены за билет.К слову, фанатская трибуна «Динамо» была крайне активна на протяжении всей игры, а порой даже заглушала скандирования с фан-сектора «Спартака».скончавшегося хоккейного комментатораБолельщики «Спартака» тем временем гнали свою молодёжь вперёд. Командаорганизовала высокую игру на флангах – Кутин и Шанбиев действовали ближе к центру поля, чем к своей штрафной,много брал игру на себя и старался открываться в свободных зонах, которые ему организовывал. На 21-й минуте Давыдов прорвался в чужую штрафную и упал, но арбитр фол не зафиксировал.Гости старались комбинировать у ворот Песьякова, но не хватало последнего паса. Самый убойный момент в концовке первого тайма не реализовал, после прострела Темникова не дотянувшийся до мяча перед пустыми воротами.К 50-й минуте эпопея с проходом на гостевой сектор завершилась – на стадион в итоге прошло более 10 тысяч зрителей. «Динамо», видимо, дожидалось последних фанатов, застрявших у турникетов, чтобы открыть счёт. После углового Александр Сапета снова огорчил «Спартак-2». Правда, в том же эпизоде получил травму и спустя несколько минут поле покинул. «Пожарить шашлыки» Александру не удалось, но дым всё же объял трибуны «Открытие Арены» — фанаты «Динамо» постарались.«Спартак» сосредоточился на давлении левым флангом, где орудовал новичок. Сотворить что-то путное, правда, у экс-игрока «Порту» не получалось, поэтому спустя час игры его заменил ещё один экзотический легионер –. Он сразу же нанёс удар по воротам с дальней дистанции. Правда, лучше бы он пробил в убойном эпизоде, когда вывалился на ворота Шунина, но зачем-то начал убирать мяч под себя и в итоге его потерял.через несколько минут мог удваивать счёт, но после забега с центра поля послал мяч как мимо Песьякова, так и мимо ворот. «Спартак» старался орагнизовать давление на оборону гостей. И в итоге даже удалениене помешало красно-белым добиться своего – один из главных талантов красно-белых Георгий Мелкадзе после подачи с углового сравнял счёт в добавленное время, заставив гостевой сектор и трибуну А заиграть красно-белыми цветами.О накале игры упомянул и главный тренер «Динамо»: «Больше юношеский футбол, хотя у нас команда постарше. Азарт дерби, больше эмоций было, чем разума». Высококлассного футбола с минимумом брака ждать и не приходилось, зато в плане эмоций и накала страстей всё соответствовало атмосфере дерби.В любом случае после игры довольных было большинство – болельщики «Спартака» убедились, что во второй команде подрастает достойная смена, готовая играть на равных с командой, одной ногой стоящей в РФПЛ. А фанаты «Динамо», которым повезло лицезреть футбольное поле, а не сломавшийся на проходной принтер, организовали прекрасную поддержку своему клубу, который сделал ещё один шажок на пути возвращения в высшую лигу. Ведь, как сказал на послематчевой пресс-конференции Калитвинцев, «если широко шагать, можно штаны порвать».