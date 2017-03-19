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175 лет назад 2016
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РФПЛ. 20-й тур. «Зенит» – «Арсенал» – 2:0
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

Скучать не будем. «Зенит» закрыл «весёлый» тур

8 голов за тур чемпионата России – давно выходные в нашем футболе не были такими «богатыми» на события.
19 марта 2017, воскресенье. 21:40. Футбол
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За неделю наша Премьер-Лига сначала получила третью путёвку в Лигу чемпионов, а потом расстроила самыми незабивными выходными за долгие годы. Кажется, хуже было только в сезоне-2006. Тогда российский футбол тоже нельзя было воспринимать однозначно – прогресс в ЛЧ и назначение Гуса Хиддинка в сборную совпали с самым грязным сезоном РФПЛ. В сентябрьском туре того сезона было забито всего 6 мячей, лишь одна команда – «Ростов» – забила больше одного мяча, а имена игроков, поражавших ворота в том
матче, давно покрылись пылью: Сергей Штанюк, Алексей Мелёшин, Максим Бурченко, Андрей Бочков… Сочувствую, если вы помните, кто все эти люди – смотреть столько нашего футбола и не разочароваться в жизни очень сложно.

Если бы не «Зенит» и его полутораминутная вспышка в матче с аутсайдером Премьер-Лиги, эти выходные вышли бы в нашем футболе такими же безнадёжными. Спустя годы такими же эпитетами мы вспоминали бы Александра Прудникова, который радовался у скамейки «Оренбурга», будто забил в финале юношеского Евро. Тур получился печальным, но если нулевые ничьи «Краснодара» и «Ростова» ещё могли чем-то притягивать (голам помешали Беленов и плохая реализация), то на матчах середняков хотелось выколоть себе глаза. «Томь» против «Амкара» – идеальный пример таких болезненных матчей: одна команда не может забивать из-за низкого мастерства игроков, вторая – потому что не умеет выигрывать, не закрывшись в панцирь.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
19 марта 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 0
Арсенал
Тула
1:0 – Кришито – 51 (пен), 2:0 – Данни – 53

«Зенит» забил тульскому «Арсеналу» хотя бы дважды, и на том спасибо, но всё равно оставил много вопросов. Мирча Луческу, желая встряхнуть команду, взялся за нелюбимую ротацию состава, а защиту даже привёл в практически оптимальное сочетание – Иванович наконец-то вышел в центре обороны, куда его и покупал «Зенит», а Кришито наконец-то подвинулся на любимый левый фланг. Но вратарскую ротацию понять невозможно. Андрей Лунёв отыграл против «Арсенала» уверенно, все фланговые подачи от туляков забирал намертво, но ссылка в запас вновь может больно ударить по мозгам Юрия Лодыгина – вратаря, для которого очень важно быть в подходящем психологическом состоянии.

«Зенит» выиграл, а его турнирная погода потеплела до «минус 6». Но игра санкт-петербуржцев опять оставила много вопросов. В стартовые минуты «Зенит», даже установив тотальный контроль, очень тяжело выходил из-под прессинга Тулы: самому сильному новичку «Арсенала» Бурчану достаточно было выдернуться из центральной линии к Артуру Юсупову, чтобы смутить центральных защитников «Зенита» и заставить их пасовать поперёк. Добраться до чужой половины «Зениту» удавалось, лишь когда «оружейники» ослабляли прессинг и садились на свою треть поля.

У этого «Зенита» проблемы с доставкой мяча до штрафной. Единственным планом сине-бело-голубых на первый тайм были забросы на Артёма Дзюбу, опекаемого замбийцем Сунзу. Возможно, тактическое решение можно считать успешным, если после забросов на Дзюбу и его скидок в центр штрафной «Зенит» создал оба ярких момента в первом тайме – Данни с убойной позиции попал в перекладину, затем прямо во вратаря попал Жулиано. Этот же план привёл к пенальти в ворота «Арсенала»: Дзюба зацепился за длинную передачу раз, зацепился за верх ещё раз, почувствовал руки Беляева и упал. К работе Артёма в качестве таргетмена претензий нет – есть претензии к «Зениту», который сильно утратил в мысли.

Команда Мирчи Луческу продолжает думать о чемпионской гонке, она где-то даже продолжает быть собой образца ранней осени – например, очевидно, что Луческу использует концепцию xG, просит подопечных бить с качественных ударных точек, куда и старался доводить мяч через Дзюбу. Но пропало главное, что отличало тот «Зенит» – сочетание мысли и скорости, которое воплощал в себе Жулиано. Бразилец до сих пор вкатывается в сезон, против «Арсенала» он пробил больше всех – 6 раз – но полузащита туляков смогла уничтожить главную его работу, по подготовке умных передач в штрафную. Единственная острая передача Жулиано, на Данни, стала голевой, но и здесь есть горький привкус: Данни до рывка одной ногой заступил в офсайд.

Вместе с мыслью Жулиано пропали и другие детали, которые должны были стать фундаментальными в футболе «Зенита» Луческу. Техничный Шатов пал жертвой собственной ужасной формы и нежелания защищаться. Стал игроком подмены Роберт Мак, главный джокер осеннего «Зенита». Йоан Молло, который добавит в футбол «Зенита» красок, до сих пор не используется правильно – да и вообще вопрос, как он будет использоваться в команде с четырьмя левыми инсайдами и одним Кокориным, освистанным в день рождения, справа. Да, ещё такой деталью должно было стать доверие от Луческу молодёжи, но единственный молодой, кто получил свой шанс у Мирчи в «Зените» – это Евгений Чернов. Ему, молодому, всего-то 24.

«Зенит» закрыл серый российский тур, отыграв два очка и сделав математические шансы в чемпионской гонке чуть лучше, но лишь сильнее погрузил в депрессию. Он пережил очень печальную метаморфозу – по ходу сезона превратился из самой симпатичной в плане футбола команды Премьер-Лиги в серую копию. Самое плохое, что теперь не спишешь всё на плохую «физику» Жулиано – видимо, сейчас мы и видим настоящий «Зенит».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Зенит Мирча Луческу
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