В Петербурге снова обсуждают судей. Что говорили на «Петровском»

После поражения «Зенита» в Перми главный тренеррешил встряхнуть команду, сделав несколько изменений в основе. Шанс от румына получили зимние новички –, впервые сыгравшие на «Петровском» с первых минут. Премьеруможно назвать удачной, ведь «Зенит» победил «Арсенал» со счётом 2:0.Неудивительно, что по окончании матча в микст-зоне «Петровского» останавливались для интервью именно новички сине-бело-голубых, которые с удовольствием делились свежими, положительными эмоциями. Только Эрнани, не говорящий пока ни на русском языке, ни на английском, прошёл мимо журналистов в компании соотечественника. О его эмоциях лучше всего говорила широкая белозубая улыбка. К слову, довольно быстро покинул раздевалку и. Нападающий заметно прихрамывал и сказал, что травмировался. На вопрос о том, сыграет ли он за сборную России в ближайших матчах, Дзюба лишь покачал головой: «Не знаю».Голкипер Лунёв дебютировал в «Зените» с «сухаря». Отличная заявка на стабильное место в основе, пусть даже у экс-уфимца не было много работы. Лунёв отвечал на вопросы журналистов коротко, зато честно.— Я не был удивлён, когда узнал, что выйду на поле сегодня. Приходил сюда, чтобы играть. Сыграл на ноль, но недочёты ещё есть. Взяли три очка, нужно и дальше продолжать в том же духе. Мы стараемся побеждать в каждой игре, надеюсь, ещё сократим отставание от «Спартака». Присутствовало ли волнение? Перед каждым матчем присутствует чуть-чуть волнения.добавил надёжности защитной линии сине-бело-голубых, выиграл много борьбы у атлетичного центрфорварда «Арсенала» Федерико Расича. Видно, что место Ивановича всё-таки в центре обороны. Вряд ли Луческу ещё раз поставит Ивановича направо, как было в Брюсселе, если только к этому тренера не вынудит сложная кадровая ситуация.— Рад победе – это самое главное, – подчеркнул Иванович. – В первом тайме мы не реализовали несколько моментов, но во втором забили хорошие голы. Теперь продолжаем сражаться дальше. Тяжело ли было ждать шанса в запасе? Не считаю это переводом в запас. Нормальная история. Я поменял клуб после девяти лет в «Челси», требуется время, чтобы привыкнуть к новой команде. Что касается ничьей «Локомотива» со «Спартаком», то в составе «железнодорожников» остались ребята, которых я могу поблагодарить за этот результат, но сейчас лучше говорить о «Зените». Вообще, мы не должны обращать внимание на то, как выступает «Спартак». Надо просто выигрывать свои матчи и ждать. Хорошо, что не пропустили сегодня. Очень старались сыграть понадёжнее в обороне.хорошо сыграл на правом краю обороны, хотя зимой новичка наигрывали как опорника. Его фланг дышал полной грудью, Цаллагов сделал много передач вперёд и кроссов в штрафную туляков. Усильный конкурент.— Понимал, что это дебютный матч, – начал беседу Цаллагов. – После затяжной безвыигрышной серии важно было заработать три очка. Немного нервничал, думаю, по игре это было видно. Как и все, я только непосредственно перед матчем узнал, что выйду в стартовом составе.В целом игра с «Арсеналом» мне понравилась, мы имели преимущество на протяжении всего матча. К сожалению, в первом тайме не забили, хотя имели стопроцентные моменты. Это давило немного, но хорошо, что после перерыва вырвались вперёд. Своей игрой вряд ли могу быть доволен, потому что в некоторых моментах совершал детские ошибки, мне есть над чем работать. Какая атмосфера сейчас в «Зените»? Все не маленькие дети, всё понимают, так что стараемся общими усилиями изменить эту неприятную историю. Мы волей-неволей смотрим за нашими соперниками, и за «Спартаком» в том числе. В первую очередь «Зениту» нужно фокусироваться на своей игре. Конечно, матч со «Спартаком» будет за шесть очков, но сейчас для нас каждая встреча ключевая. Оступаться нельзя.Из игроков «Арсенала» с журналистами поговорил. Естественно, голкипера туляков спрашивали о спорных решениях судьи в эпизодах, когда «Зенит» забивал мячи. Габулов ответил на вопросе о пенальти на Дзюбе и офсайде у Данни:— Не хочется говорить о негативе, который, к сожалению, присутствует в нашем футболе. Скажу только одно: «Зенит» – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх с аутсайдерами. К сожалению, сегодня мы являемся аутсайдерами. И если происходит такая помощь, то это очень печально. За что получил жёлтую карточку после второго гола? По-моему, очевидно, что там был сначала фол, который, кстати, судья уже признал после игры, а потом офсайд у Данни. Что касается пенальти, то в том эпизоде была обоюдная борьба. Меня больше расстроил второй гол. При счёте 1:0 мы всё-таки ещё оставались в игре, и всё могло произойти. А второй гол снял все вопросы. Давит ли на судей критика со стороны Луческу? Нет, у нас судьи крепкие люди, на них ничего не давит, – сказал Габулов, саркастически улыбаясь.Главный тренер «Арсенала»увидел «руку Питера», как в Северной столице зачастую видят «руку Москвы». На пресс-конференции бывший нападающий сборной России раскритиковал судей.— Мы разочарованы прежде всего работой судейской бригады. Эти два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают и все видят, что Дзюба провоцирует соперника в штрафной. И мы предупреждали своих игроков. Но, к сожалению, судейские решения предопределили исход матча. В моменте со вторым голом сфолили на Александрове, а потом был явный офсайд, мы уже посмотрели повтор. Наша команда пострадала от судейских ошибок. Истерика, которую поднял «Зенит» после матча с «Амкаром», сыграла свою роль. Они добились, чего хотели. В прошлом матче была «рука Москвы»? Значит, сегодня, наверное, «рука Питера».