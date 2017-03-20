Как заколотить мяч в девятку после скидки Зе Луиша. Лучшие голы 20-го тура

3. Ари, «Локомотив»

2. Владимир Ильин, «Урал»

Лидеры среди команд:

Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.

«Спартак» — 64

ЦСКА — 32

«Краснодар» — 29

«Рубин» — 22

«Локомотив» – 19



Лидеры среди игроков:

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17



Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Зе Луиш, «Спартак» — 8

Ивелин Попов, «Спартак» — 8 «Спартак» — 64ЦСКА — 32«Краснодар» — 29«Рубин» — 22«Локомотив» – 19Джано Ананидзе, «Спартак» — 17 Квинси Промес , «Спартак» — 14Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13Зе Луиш, «Спартак» — 8Ивелин Попов, «Спартак» — 8

20-й тур РФПЛ богатым на голы не получился. Команды забили всего восемь мячей, потому выбор у нас не был большим. В прошлом туре лучшим по версии нашей редакции стал. На этот раз в хит-парад попал уже гол томской команды. Ниже – пятёрка лучших голов 20-го тура по версии «Чемпионата».Прудников впервые за долгое время напомнил о себе, забив гол в ворота «Оренбурга». Да ещё и победный. Однако огромная заслуга в этом голе и Аяза Гулиева, совершившего слаломный проход и выполнившего классную передачу на форварда.«Томь», на которой многие уже поставили крест, одержала самую сенсационную в туре победу, одолев дома «Амкар». Тот самый «Амкар», обыгравший в прошлом туре «Зенит». Единственный мяч – на счету Сергея Кузнецова, великолепно исполнившего штрафной удар.Ари вновь отличился, поразив ворота «любимейшей» российской команды. Выдавший прекрасный матч Владислав Игнатьев сделал выверенную подачу в штрафную, откуда отлепившийся от Кутепова бразилец головой переправил мяч в сетку. Ари забил «Спартаку» седьмой раз в семи встречах. И сделал это эффектно.Прекрасное пособие от «Урала», как без лишних касаний отправить мяч в ворота соперника. После передачи из центра поля Димитров сразу переправил мяч в центр штрафной, откуда Ильин с ходу пробил в дальний угол.На гол Ари спартаковцы ответили в начале второго тайма. После классного розыгрыша мяча у чужой штрафной Зе Луиш оформил головой скидку на Промеса, тот ворвался в штрафную и уложил мяч в дальнюю девятку.