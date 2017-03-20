Как заколотить мяч в девятку после скидки Зе Луиша. Лучшие голы 20-го тура

5. Александр Прудников, «Анжи»
(«Анжи» — «Оренбург» — 1:0, 79-я минута – 1:0)
Прудников впервые за долгое время напомнил о себе, забив гол в ворота «Оренбурга». Да ещё и победный. Однако огромная заслуга в этом голе и Аяза Гулиева, совершившего слаломный проход и выполнившего классную передачу на форварда.
4. Сергей Кузнецов, «Томь»
(«Томь» — «Амкар» — 1:0, 24-я минута – 1:0)
«Томь», на которой многие уже поставили крест, одержала самую сенсационную в туре победу, одолев дома «Амкар». Тот самый «Амкар», обыгравший в прошлом туре «Зенит». Единственный мяч – на счету Сергея Кузнецова, великолепно исполнившего штрафной удар.
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3. Ари, «Локомотив»
(«Локомотив» – «Спартак» — 1:1, 41-я минута – 1:0)
Ари вновь отличился, поразив ворота «любимейшей» российской команды. Выдавший прекрасный матч Владислав Игнатьев сделал выверенную подачу в штрафную, откуда отлепившийся от Кутепова бразилец головой переправил мяч в сетку. Ари забил «Спартаку» седьмой раз в семи встречах. И сделал это эффектно.
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2. Владимир Ильин, «Урал»
(«Урал» – «Рубин» — 1:0, 11-я минута – 1:0)
Прекрасное пособие от «Урала», как без лишних касаний отправить мяч в ворота соперника. После передачи из центра поля Димитров сразу переправил мяч в центр штрафной, откуда Ильин с ходу пробил в дальний угол.
1. Квинси Промес, «Спартак»
(«Локомотив» – «Спартак» — 1:1, 52-я минута – 1:1)
На гол Ари спартаковцы ответили в начале второго тайма. После классного розыгрыша мяча у чужой штрафной Зе Луиш оформил головой скидку на Промеса, тот ворвался в штрафную и уложил мяч в дальнюю девятку.
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Лидеры среди команд:
Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 64
ЦСКА — 32
«Краснодар» — 29
«Рубин» — 22
«Локомотив» – 19
Лидеры среди игроков:
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Квинси Промес, «Спартак» — 14
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Зе Луиш, «Спартак» — 8
Ивелин Попов, «Спартак» — 8
Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 64
ЦСКА — 32
«Краснодар» — 29
«Рубин» — 22
«Локомотив» – 19
Лидеры среди игроков:
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Квинси Промес, «Спартак» — 14
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Зе Луиш, «Спартак» — 8
Ивелин Попов, «Спартак» — 8