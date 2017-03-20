«Барселона» продолжает погоню за «Реалом». Главное — в обзоре дня

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.В составе победителей дубль на свой счёт записал, ещё по голу забили. В составе «Валенсии» отличились«Барселона» (63 очка) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая два балла лидирующему «Реалу», но у мадридской команды один матч в запасе. «Валенсия» (30) располагается на 14-й строчке.В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Петровский» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали, который реализовал 11-метровый удар.«Зенит» расположился на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, сравнявшись по очкам с ЦСКА (по 39), который находится на втором месте. «Арсенал» (15) располагается на предпоследней, 15-й строчке.В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном ЦСКА с минимальнымсчётом победил местный «Терек».Единственный гол в этом матче был забит на 28-й минуте — мяч в ворота грозненской команды протолкнулИдущий на втором месте в таблице РФПЛ ЦСКА сумел сократить отставание от «Спартака» до шести очков.Голкипер ЦСКАне пропускает в РФПЛ уже 693 минуты и является обладателем рекордной сухой серии текущего сезона РФПЛ.В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась вничью — 0:0.Таким образом, обе команды продлили до четырёх матчей серии без поражений в РФПЛ. При этом «Краснодар» в этих встречах набрал шесть очков, а «Уфа» — 10.На стадионе «Металлург» в Самаре местные «Крылья Советов» принимали «Ростов» в рамках 20-го тура российской Премьер-Лиги.Несмотря на безголевую ничью, матч получился зрелищным, с обилием опасных моментов у ворот обеих команд. В частности, после удара Ивана Таранова со штрафного мяч попал в перекладину ворот «Ростова». Гости же дважды не реализовали выход один на один — Георгий Лория спасал хозяев поля. Итоговый результат — 0:0.В матче 29-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью — 1:1.Красные сумели выйти вперёд в начале второго тайма, когда Роберто Фирмино заработал пенальти и с 11-метровой отметки точно пробил. Отыграться «горожане» сумели на 69-й минуте —отправил мяч в сетку ворот Симона Миньоле. В концовке шансы вырвать победу имели обе команды, но счёт не изменился.В таблице английского чемпионата «Манчестер Сити» (57 очков) занимает третье место, а «Ливерпуль» (56) — четвёртое. При этом «Сити» провёл на один матч меньше.Во время перелёта «Уфы» в Краснодар на игру 20-го тура с «Краснодаром» у тренера вратарейслучился сердечный приступ. К трапу самолёта была срочно подана машина скорой помощи. Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, у Перескокова на три минуты остановилось сердце. Стараниями врачей тренера удалось реанимировать. Сейчас состояние Юрия Перескокова остаётся тяжёлым, он находится под наблюдением врачей в Краснодаре.В «Уфе» решили не сообщать об этом событии, так как оно произошло незадолго до матча с «Краснодаром». Матч закончился со счётом 0:0, «Уфа» продлила серию без поражений в РФПЛ до четырёх матчей.«Чемпионат» желает здоровья Юрию Перескокову и надеется на его скорейшее выздоровление.Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в расположение национальной команды голкипера «Локомотива»для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.Это сделано в связи с тем, что вызванный ранее в команду голкипер «Краснодара»из-за проблем с коленом не участвовал в трёх последних матчах за свой клуб. Крицюк, так же как и нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, из списка не исключён и будет принимать участие в теоретических занятиях и тренировках в зависимости от состояния здоровья на данный момент.В матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Мидлсбро» со счётом 3:1.Таким образом, манкунианцы одержали 600-ю победу в английской Премьер-лиге. «МЮ» также стал первым клубом, которому это удалось. На втором месте по количеству побед в АПЛ «Арсенал» (517), на третьем – «Челси» (508).