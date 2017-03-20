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175 лет назад 2016
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ЦСКА, «Зенит», «Манчестер Юнайтед» — в обзоре главных событий дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

«Барселона» продолжает погоню за «Реалом». Главное — в обзоре дня

ЦСКА и «Зенит» приблизились к «Спартаку», «Манчестер Юнайтед» одержал 600-ю победу в АПЛ, Гилерме вызван в сборную — главные события дня.
20 марта 2017, понедельник. 01:00. Футбол

«Барселона» обыграла «Валенсию» и сократила отставание от «Реала» до двух очков


В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Лионель Месси, ещё по голу забили Луис Суарес и Андре Гомеш. В составе «Валенсии» отличились Эльяким Мангала и Мунир Эль-Хаддади.

«Барселона» (63 очка) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая два балла лидирующему «Реалу», но у мадридской команды один матч в запасе. «Валенсия» (30) располагается на 14-й строчке.
Испания - Примера. 28-й тур
19 марта 2017, воскресенье. 22:45 МСК
Барселона
Барселона
4 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 – Мангала – 29, 1:1 – Суарес – 35, 2:1 – Месси – 45 (пен), 2:2 – Эль-Хаддади – 45+1, 3:2 – Месси – 52, 4:2 – Гомеш – 89
Удаления: нет – Мангала, 44

«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» и догнал по очкам ЦСКА в таблице РФПЛ


В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Петровский» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Мигел Данни и Доменико Кришито, который реализовал 11-метровый удар.

«Зенит» расположился на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, сравнявшись по очкам с ЦСКА (по 39), который находится на втором месте. «Арсенал» (15) располагается на предпоследней, 15-й строчке.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
19 марта 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 0
Арсенал
Тула
1:0 – Кришито – 51 (пен), 2:0 – Данни – 53

ЦСКА победил «Терек» и сократил отставание от «Спартака» до шести очков


В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном ЦСКА с минимальным
счётом победил местный «Терек».

Единственный гол в этом матче был забит на 28-й минуте — мяч в ворота грозненской команды протолкнул Алексей Ионов.

Идущий на втором месте в таблице РФПЛ ЦСКА сумел сократить отставание от «Спартака» до шести очков.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропускает в РФПЛ уже 693 минуты и является обладателем рекордной сухой серии текущего сезона РФПЛ.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
19 марта 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Терек
Грозный
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 – Ионов – 28

«Краснодар» сыграл на своём поле вничью с «Уфой»


В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась вничью — 0:0.

Таким образом, обе команды продлили до четырёх матчей серии без поражений в РФПЛ. При этом «Краснодар» в этих встречах набрал шесть очков, а «Уфа» — 10.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
19 марта 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
0 : 0
Уфа
Уфа

«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в Самаре


На стадионе «Металлург» в Самаре местные «Крылья Советов» принимали «Ростов» в рамках 20-го тура российской Премьер-Лиги.

Несмотря на безголевую ничью, матч получился зрелищным, с обилием опасных моментов у ворот обеих команд. В частности, после удара Ивана Таранова со штрафного мяч попал в перекладину ворот «Ростова». Гости же дважды не реализовали выход один на один — Георгий Лория спасал хозяев поля. Итоговый результат — 0:0.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
19 марта 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью


В матче 29-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Красные сумели выйти вперёд в начале второго тайма, когда Роберто Фирмино заработал пенальти и с 11-метровой отметки точно пробил Джеймс Милнер. Отыграться «горожане» сумели на 69-й минуте — Серхио Агуэро отправил мяч в сетку ворот Симона Миньоле. В концовке шансы вырвать победу имели обе команды, но счёт не изменился.

В таблице английского чемпионата «Манчестер Сити» (57 очков) занимает третье место, а «Ливерпуль» (56) — четвёртое. При этом «Сити» провёл на один матч меньше.
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
19 марта 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 – Милнер – 51 (пен), 1:1 – Агуэро – 69

У тренера вратарей «Уфы» Юрия Перескокова на три минуты остановилось сердце


Во время перелёта «Уфы» в Краснодар на игру 20-го тура с «Краснодаром» у тренера вратарей Юрия Перескокова случился сердечный приступ. К трапу самолёта была срочно подана машина скорой помощи. Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, у Перескокова на три минуты остановилось сердце. Стараниями врачей тренера удалось реанимировать. Сейчас состояние Юрия Перескокова остаётся тяжёлым, он находится под наблюдением врачей в Краснодаре.

В «Уфе» решили не сообщать об этом событии, так как оно произошло незадолго до матча с «Краснодаром». Матч закончился со счётом 0:0, «Уфа» продлила серию без поражений в РФПЛ до четырёх матчей.

«Чемпионат» желает здоровья Юрию Перескокову и надеется на его скорейшее выздоровление.

Гилерме вызван в сборную России


Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в расположение национальной команды голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Это сделано в связи с тем, что вызванный ранее в команду голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк из-за проблем с коленом не участвовал в трёх последних матчах за свой клуб. Крицюк, так же как и нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, из списка не исключён и будет принимать участие в теоретических занятиях и тренировках в зависимости от состояния здоровья на данный момент.

«Манчестер Юнайтед» — первый клуб, добившийся 600 побед в АПЛ


В матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Мидлсбро» со счётом 3:1.

Таким образом, манкунианцы одержали 600-ю победу в английской Премьер-лиге. «МЮ» также стал первым клубом, которому это удалось. На втором месте по количеству побед в АПЛ «Арсенал» (517), на третьем – «Челси» (508).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Краснодар Маринато Гилерме Обзор главных событий дня
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